“Pensar el futuro de la salud en la provincia también significa pensar cómo formamos a quienes van a sostener nuestro sistema sanitario” , sostuvo. La reunión incluyó a representantes de las universidades de La Plata, Arturo Jauretche, San Martín, José C. Paz, Mar del Plata, del Sur y del Centro , entre otras instituciones del territorio bonaerense.

La convocatoria más reciente estuvo dirigida a las instituciones académicas. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak , recibió a autoridades de 15 universidades públicas para incorporar sus aportes a la formación de trabajadores, la investigación y el desarrollo de tecnologías vinculadas con las necesidades de la población.

El gobierno bonaerense avanza en la elaboración del Segundo Plan Quinquenal de Salud 2027-2032 , con una agenda que incluye la organización de la atención, la distribución de los equipos profesionales, la digitalización y el acceso a medicamentos. La propuesta busca dar continuidad a las políticas del primer plan y establecer prioridades compartidas con municipios, universidades, gremios y colegios profesionales.

Cuatro ejes para definir la atención de los próximos años

El Ministerio comenzó a trabajar en esta segunda etapa durante agosto. Su planteo es evitar una interrupción entre el Primer Plan Quinquenal 2023-2027 y el siguiente, aprovechando la experiencia acumulada para actualizar el diagnóstico y definir qué problemas requieren nuevas respuestas.

La planificación se organiza alrededor de cuatro ejes: derecho a la salud, gobierno del sistema, soberanía sanitaria y sustentabilidad. El primero se concentra en que las personas puedan recibir atención oportuna y continua, independientemente de dónde vivan, de sus ingresos o de su situación laboral.

El segundo apunta a fortalecer la capacidad estatal para coordinar instituciones y orientar sus recursos hacia objetivos comunes. La soberanía sanitaria incorpora la investigación y la producción de bienes estratégicos, mientras que la sustentabilidad comprende el financiamiento, las condiciones laborales y la posibilidad de mantener las prestaciones a lo largo del tiempo.

Según la cartera provincial, los equipos técnicos comenzaron a integrar información de más de 30 bases de datos para construir un diagnóstico compartido. La presentación del documento está prevista para el Congreso Provincial de Salud de 2027, después de incorporar aportes de las regiones sanitarias y los distintos actores convocados.

La comunidad universitaria es una pata indispensable en la transformación del sistema sanitario. Hoy nos encontramos con docentes, estudiantes y autoridades de carreras de la salud para avanzar en el diseño del 2º Plan Quinquenal de Salud. Al igual que el primero, este Plan tiene una composición profundamente colectiva y participativa. Escuchar las distintas experiencias e intercambiar saberes es fundamental para construir una política sanitaria que responda a las necesidades de nuestro pueblo. Cada aporte suma a la construcción de un sistema de salud más integrado, equitativo y fortalecido. — Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 18, 2026

La participación universitaria tiene un lugar específico en esa agenda: vincular la formación académica con los servicios donde luego trabajan los profesionales. El último encuentro abordó la necesidad de fortalecer perfiles estratégicos y orientar la investigación hacia problemas concretos de atención.

Ese debate ya había formado parte de la reunión con los sindicatos sanitarios, realizada en octubre. Allí se plantearon tres líneas de trabajo: planificación de los equipos, formación permanente y carrera sanitaria, con jerarquización de funciones, incentivos y mecanismos de evaluación.

Participaron representantes del Sindicato de Salud Pública, ATSA La Plata, CICOP, ATE y UPCN. La convocatoria buscó incorporar la experiencia de quienes trabajan en hospitales y otros establecimientos al diseño de las políticas futuras.

La distribución territorial también aparece entre las prioridades. El objetivo planteado por el Ministerio es organizar los planteles según las necesidades de cobertura de cada zona, junto con una formación continua que permita responder a los cambios sanitarios.

Historias clínicas conectadas y continuidad de los tratamientos

Otro componente es la transformación digital. La Provincia propone ampliar la integración de los sistemas de información mediante la Historia de Salud Integrada (HSI) y otras herramientas que faciliten el acceso a los registros clínicos y la comunicación entre establecimientos.

La finalidad es mejorar la continuidad de los tratamientos cuando una persona pasa de un centro de atención primaria a un hospital o necesita una prestación de mayor complejidad. En la reunión con los colegios profesionales, Kreplak sintetizó el objetivo en evitar que los pacientes deban comenzar nuevamente su recorrido cada vez que requieren asistencia.

La propuesta combina esa digitalización con protocolos comunes, mayor articulación entre prestadores y atención primaria como estrategia organizadora. Entre las herramientas desarrolladas durante el primer plan, el Ministerio menciona TurnosWeb, la gestión de camas y derivaciones, la receta electrónica y las teleconsultas.

La organización de los cuidados también fue discutida con los gremios. El planteo contempla integrar prestadores privados a la red mediante metas sanitarias, criterios de calidad y buenas prácticas, para mejorar la vinculación entre los distintos niveles de atención.