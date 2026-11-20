La Provincia diseña su plan de salud hasta 2032: municipios, universidades y una negociación pendiente por los fondos
El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recibió a autoridades de 15 universidades públicas para incorporar sus aportes a la formación de trabajadores, la investigación y el desarrollo de tecnologías vinculadas con las necesidades de la población.
El gobierno bonaerense avanza en la elaboración del Segundo Plan Quinquenal de Salud 2027-2032, con una agenda que incluye la organización de la atención, la distribución de los equipos profesionales, la digitalización y el acceso a medicamentos. La propuesta busca dar continuidad a las políticas del primer plan y establecer prioridades compartidas con municipios, universidades, gremios y colegios profesionales.
La convocatoria más reciente estuvo dirigida a las instituciones académicas. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recibió a autoridades de 15 universidades públicas para incorporar sus aportes a la formación de trabajadores, la investigación y el desarrollo de tecnologías vinculadas con las necesidades de la población.
“Pensar el futuro de la salud en la provincia también significa pensar cómo formamos a quienes van a sostener nuestro sistema sanitario”, sostuvo. La reunión incluyó a representantes de las universidades de La Plata, Arturo Jauretche, San Martín, José C. Paz, Mar del Plata, del Sur y del Centro, entre otras instituciones del territorio bonaerense.
Cuatro ejes para definir la atención de los próximos años
El Ministerio comenzó a trabajar en esta segunda etapa durante agosto. Su planteo es evitar una interrupción entre el Primer Plan Quinquenal 2023-2027 y el siguiente, aprovechando la experiencia acumulada para actualizar el diagnóstico y definir qué problemas requieren nuevas respuestas.
La planificación se organiza alrededor de cuatro ejes: derecho a la salud, gobierno del sistema, soberanía sanitaria y sustentabilidad. El primero se concentra en que las personas puedan recibir atención oportuna y continua, independientemente de dónde vivan, de sus ingresos o de su situación laboral.
El segundo apunta a fortalecer la capacidad estatal para coordinar instituciones y orientar sus recursos hacia objetivos comunes. La soberanía sanitaria incorpora la investigación y la producción de bienes estratégicos, mientras que la sustentabilidad comprende el financiamiento, las condiciones laborales y la posibilidad de mantener las prestaciones a lo largo del tiempo.
Según la cartera provincial, los equipos técnicos comenzaron a integrar información de más de 30 bases de datos para construir un diagnóstico compartido. La presentación del documento está prevista para el Congreso Provincial de Salud de 2027, después de incorporar aportes de las regiones sanitarias y los distintos actores convocados.
La comunidad universitaria es una pata indispensable en la transformación del sistema sanitario. Hoy nos encontramos con docentes, estudiantes y autoridades de carreras de la salud para avanzar en el diseño del 2º Plan Quinquenal de Salud. Al igual que el primero, este Plan tiene una composición profundamente colectiva y participativa. Escuchar las distintas experiencias e intercambiar saberes es fundamental para construir una política sanitaria que responda a las necesidades de nuestro pueblo. Cada aporte suma a la construcción de un sistema de salud más integrado, equitativo y fortalecido.— Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 18, 2026
La participación universitaria tiene un lugar específico en esa agenda: vincular la formación académica con los servicios donde luego trabajan los profesionales. El último encuentro abordó la necesidad de fortalecer perfiles estratégicos y orientar la investigación hacia problemas concretos de atención.
Ese debate ya había formado parte de la reunión con los sindicatos sanitarios, realizada en octubre. Allí se plantearon tres líneas de trabajo: planificación de los equipos, formación permanente y carrera sanitaria, con jerarquización de funciones, incentivos y mecanismos de evaluación.
Participaron representantes del Sindicato de Salud Pública, ATSA La Plata, CICOP, ATE y UPCN. La convocatoria buscó incorporar la experiencia de quienes trabajan en hospitales y otros establecimientos al diseño de las políticas futuras.
La distribución territorial también aparece entre las prioridades. El objetivo planteado por el Ministerio es organizar los planteles según las necesidades de cobertura de cada zona, junto con una formación continua que permita responder a los cambios sanitarios.
Historias clínicas conectadas y continuidad de los tratamientos
Otro componente es la transformación digital. La Provincia propone ampliar la integración de los sistemas de información mediante la Historia de Salud Integrada (HSI) y otras herramientas que faciliten el acceso a los registros clínicos y la comunicación entre establecimientos.
La finalidad es mejorar la continuidad de los tratamientos cuando una persona pasa de un centro de atención primaria a un hospital o necesita una prestación de mayor complejidad. En la reunión con los colegios profesionales, Kreplak sintetizó el objetivo en evitar que los pacientes deban comenzar nuevamente su recorrido cada vez que requieren asistencia.
La propuesta combina esa digitalización con protocolos comunes, mayor articulación entre prestadores y atención primaria como estrategia organizadora. Entre las herramientas desarrolladas durante el primer plan, el Ministerio menciona TurnosWeb, la gestión de camas y derivaciones, la receta electrónica y las teleconsultas.
La organización de los cuidados también fue discutida con los gremios. El planteo contempla integrar prestadores privados a la red mediante metas sanitarias, criterios de calidad y buenas prácticas, para mejorar la vinculación entre los distintos niveles de atención.
Junto a intendentes, secretarios y secretarias de Salud de toda la Provincia, encabezamos una nueva Asamblea del Consejo de Salud Provincial (CoSaPro), nuestro máximo ámbito de articulación y definición de políticas sanitarias con los municipios. Nos encontramos en General San Martín para seguir construyendo colectivamente el Segundo Plan Quinquenal de Salud, definir prioridades y profundizar las transformaciones que venimos llevando adelante. También compartimos los avances en Atención Primaria de la Salud, el proyecto de ley del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y los desafíos que enfrenta nuestra red sanitaria— Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 16, 2026
La producción pública de medicamentos e insumos forma parte del eje de soberanía sanitaria. La convocatoria a las universidades buscó fortalecer el vínculo entre el Estado y el sector científico para desarrollar capacidades de investigación, producción y regulación.
Las instituciones profesionales también incorporaron sus perspectivas. El Colegio de Farmacéuticos bonaerense, cuya presidenta, Alejandra Gómez, participó de una de las reuniones preparatorias, destacó la importancia del acceso a los medicamentos, su utilización segura y el acompañamiento de los tratamientos.
La entidad señaló que el diseño del plan debe considerar el envejecimiento poblacional, el aumento de las enfermedades crónicas, las problemáticas de salud mental y las desigualdades sociales.
En paralelo, la agenda legislativa farmacéutica tuvo un avance: el Senado dio media sanción al proyecto para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, que pasó a Diputados. Ese expediente tiene un recorrido propio, aunque comparte con la planificación sanitaria el objetivo de ampliar la capacidad provincial de abastecimiento.
Los municipios, entre la planificación y las urgencias
El trabajo académico se suma al intercambio con los gobiernos locales. En la asamblea del Consejo de Salud Provincial, realizada en General San Martín, intendentes, responsables municipales del área y autoridades bonaerenses participaron de seis talleres para discutir las prioridades del próximo período.
“Tenemos enormes desafíos por delante, pero también una experiencia y una construcción colectiva que nos permiten seguir avanzando”, afirmó Kreplak durante la apertura. La jornada incluyó la evaluación de los consejos regionales y un pedido de acompañamiento nacional para afrontar posibles contingencias asociadas a El Niño.
Ese intercambio también permitió retomar una discusión central para los municipios: cómo se repartirán las responsabilidades, los recursos y las decisiones dentro del sistema sanitario. Durante el encuentro, el ministro expuso el proyecto del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), con el que busca dar respaldo legal a la coordinación entre los distintos actores de la atención.
La iniciativa Ingresó al Senado en junio, obtuvo dictámenes con modificaciones en octubre y volvió a estudio el 5 de noviembre. Desde el 16 de noviembre permanece en la Comisión de Presupuesto e Impuestos, pendiente de aprobación.
Los desacuerdos se concentran precisamente en qué obligaciones asumirían las administraciones locales, cómo las financiarían y qué autonomía conservarían para organizar sus servicios. Los reparos alcanzaron a dirigentes opositores y a intendentes de distintas corrientes del peronismo, preocupados por los costos de las nuevas funciones y las condiciones para sostener sus equipos médicos.
Durante la negociación se introdujeron modificaciones, entre ellas la adhesión voluntaria de municipios y prestadores privados a la red y la eliminación de facultades provinciales sobre determinadas decisiones de los establecimientos. Sin embargo, esos cambios no alcanzaron para cerrar todos los acuerdos.
La Provincia continúa, mientras tanto, reuniendo aportes para su planificación hasta 2032. La formación de profesionales, la articulación entre establecimientos y el acceso a medicamentos forman parte de esa agenda. La definición de los fondos y las competencias sigue siendo el punto que debe resolver con los municipios para avanzar en la reforma legislativa.