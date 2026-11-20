Cristian Girard, titular de ARBA, defendió la ley impositiva en la Legislatura.

La promesa de alivio tributario del gobierno de Axel Kicillof enfrenta cuestionamientos opositores sobre cuánto terminarán pagando los contribuyentes en 2027. Tras la exposición del titular de ARBA, Cristian Girard, el senador Pablo Petrecca planteó que conservar las alícuotas no garantiza mantener la carga fiscal y pidió revisar las escalas, los límites de las exenciones y los mecanismos de actualización.

El presidente del bloque del PRO en el Senado bonaerense concentró su crítica en una diferencia: los porcentajes pueden permanecer iguales mientras cambian los parámetros que determinan su aplicación. En este sentido, sostuvo que comercios y empresas podrían afrontar mayores obligaciones sin haber incrementado sus ventas en términos reales.

Los reparos no se limitan al espacio amarillo. Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, reclamó explicaciones sobre las estimaciones de ingresos; Diego Valenzuela, de La Libertad Avanza, pidió reducir tributos, y Cristian Castillo, del Frente de Izquierda Unidad, cuestionó que no se exija un mayor aporte a sectores con capacidad económica.

Petrecca apunta a los aumentos que no pasan por las alícuotas

El planteo del legislador del PRO se concentra especialmente en Ingresos Brutos. Para numerosas actividades, superar determinados niveles de facturación implica pasar a una categoría con una tasa superior. Petrecca advirtió que, si esos umbrales pierden valor frente a la inflación, una empresa puede quedar alcanzada por una carga mayor aunque venda la misma cantidad de productos.

Según el análisis difundido por su equipo, los topes previstos para 2027 conservarían alrededor del 40% del valor real que tenían en 2019. También objetó la actualización del Inmobiliario y la posibilidad de ajustar sus cuotas durante el ejercicio. Sumó un reclamo por los parámetros de acceso a las exenciones para jubilados: sostuvo que mantener límites desactualizados puede dejar afuera a personas cuya situación económica no mejoró.

En su respuesta a ese debate, ARBA sostiene que los tramos de facturación de Ingresos Brutos se actualizarán un 31%, lo que permitiría que 38.000 pymes tributen en una escala menor. La diferencia está en cómo se evalúa esa corrección: el Ejecutivo la presenta como un alivio, mientras Petrecca considera que resulta insuficiente frente a la pérdida acumulada de los umbrales.

El presidente del bloque del PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, planteó que conservar las alícuotas no garantiza mantener la carga fiscal y pidió revisar las escalas, los límites de las exenciones y los mecanismos de actualización.

De Leo pide explicar cómo se calcularon los ingresos

El diputado Andrés De Leo llevó sus preguntas a la relación entre las modificaciones tributarias y la recaudación proyectada. Después de escuchar a Girard, señaló que el aumento cercano al 30% del Inmobiliario convive con una previsión de crecimiento de aproximadamente 22% en los recursos obtenidos por ese concepto.

También pidió aclaraciones sobre Automotor: contrapuso el anuncio de una reducción de la patente para la mayoría de los vehículos con una estimación de ingresos que, según su lectura del proyecto, crecería alrededor del 20%.

El legislador consideró insuficientes las explicaciones recibidas y reclamó que el Ministerio de Economía bonaerense precise los criterios utilizados. Además, preguntó por la proyección de mayores transferencias nacionales frente al escenario de dificultades que la Provincia describe para sus recursos propios.

Petrecca incorporó otro contraste: ubicó el aumento esperado de la recaudación tributaria provincial en 22,9%, frente a una inflación presupuestada del 18%. El senador reconoció que los ingresos pueden variar por actividad, fiscalización o regularización de deudas, pero exigió explicar qué factores sostienen esa previsión.

Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados.

Desde La Libertad Avanza, el senador Diego Valenzuela viene cuestionando que la estabilidad de los impuestos sea presentada como un resultado suficiente. “¿Desde cuándo mantener la presión impositiva es un logro?”, planteó después de la presentación inicial del paquete económico.

Su reclamo apunta a Ingresos Brutos y Sellos, dos tributos que considera perjudiciales para la inversión y el empleo. El legislador sostuvo que la Provincia debe modificar las herramientas que dependen de su propia administración, en lugar de concentrar las explicaciones en las decisiones nacionales.

Pero la discusión excede las escalas de 2027. El diputado libertario Oscar Liberman presentó una iniciativa para sustituirlo gradualmente por un impuesto al consumo final, con el objetivo de evitar la acumulación del gravamen en las distintas etapas productivas.

La Izquierda cuestiona quiénes hacen el esfuerzo

La objeción de Cristian Castillo parte de otro diagnóstico. El diputado del Frente de Izquierda definió la propuesta como “una ley impositiva de status quo” y sostuvo que no contempla la pérdida salarial de los trabajadores estatales.

Su crítica apunta a que el esquema mantiene las obligaciones de sectores a los que considera beneficiados económicamente, entre ellos los grandes propietarios rurales. A diferencia del reclamo de rebajas generales, su planteo exige modificar la distribución del aporte tributario.

Frente a esos cuestionamientos, el Ejecutivo sostiene que el proyecto distribuye el esfuerzo según la capacidad contributiva y evita incrementos reales de los impuestos patrimoniales.

Para respaldar ese planteo, ARBA proyecta que el 88,6% del parque automotor pagaría menos en términos nominales durante 2027. En el Urbano Edificado, calcula una suba promedio del 30,4%, con un tope asociado a la variación de precios entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026; para las partidas rurales, estima un incremento del 29,3%.

El alcance de esos anuncios requiere distinguirlos de las tasas administrativas: la Unidad Tributaria pasaría de $275 a $360 y algunos trámites también exigirían más unidades, una combinación que elevaría sus importes por encima de esa actualización.

La negociación continúa con esos puntos pendientes. El oficialismo deberá explicar cómo convivirían las rebajas anunciadas, las actualizaciones y las metas de recaudación, mientras los bloques opositores buscan trasladar sus objeciones al tratamiento legislativo.