Máximo Kirchner.

El Partido Justicialista (PJ) bonaerense realizará este sábado 21 de noviembre, desde las 10, su Congreso provincial ordinario, una instancia en la que Máximo Kirchner asumirá la presidencia del organismo y se completará la distribución de otros 64 cargos partidarios. La convocatoria será virtual y tendrá un formato reducido, después del entendimiento alcanzado con el gobernador Axel Kicillof para descomprimir las tensiones internas.

La reunión buscará completar la organización institucional del peronismo provincial sin reproducir las confrontaciones que atravesaron los últimos meses. Sin embargo, mientras la designación de Kirchner está acordada, la integración de los restantes organismos partidarios continuaba en negociación durante las horas previas al encuentro.

A diferencia de anteriores congresos realizados en grandes espacios de Merlo, La Matanza o Mar del Plata, esta vez no habrá un acto multitudinario. Los congresales participarán a distancia y está previsto que las autoridades se concentren en la sede partidaria de La Plata, mientras algunos representantes municipales podrían reunirse en sus respectivos distritos para seguir conjuntamente la sesión.

El formato responde a la intención de evitar nuevos enfrentamientos públicos entre las distintas corrientes del justicialismo. La prioridad inmediata es completar las designaciones y sostener el entendimiento institucional, aunque las discusiones por la representación interna, las candidaturas y la estrategia electoral siguen abiertas.

Máximo Kirchner asumirá y todavía se negocian 64 cargos

La convocatoria contempla la designación de las autoridades del Congreso, la conformación de la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y la Comisión Fiscalizadora, además de la elección de congresales nacionales y el tratamiento de documentación administrativa.

También se analizarán la memoria, el balance y los gastos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, junto con un informe de los bloques legislativos.

La Mesa Directiva estará integrada por 22 autoridades, entre ellas el presidente, cuatro vicepresidentes, ocho secretarios y prosecretarios y nueve vocales. La Junta Electoral contará con 13 titulares y seis suplentes, mientras que el Tribunal de Disciplina y la Comisión Fiscalizadora tendrán ocho titulares y cuatro suplentes cada uno.

El acuerdo previo contempla que el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continúe al frente de la Junta Electoral. Su permanencia constituye otra de las definiciones alcanzadas entre los sectores que participan de las negociaciones.

Leonardo Nardini continúa al frente de la Junta Electoral.

La importancia del Congreso excede la distribución de puestos. Se trata del máximo órgano de decisión del PJ provincial, con facultades para aprobar su programa político, definir la plataforma electoral y autorizar al Consejo partidario a conformar frentes o alianzas. Esas atribuciones tendrán especial relevancia en la preparación de las elecciones de 2027.

El acuerdo entre Kicillof y Kirchner que permitió avanzar

La convocatoria fue confirmada el 4 de noviembre, durante una reunión del Consejo Provincial encabezada por Kicillof. Un día antes, el gobernador había recibido a Kirchner en la Gobernación, en un encuentro reservado que permitió ratificar compromisos pendientes sobre el funcionamiento del partido.

Participaron también la vicegobernadora Verónica Magario; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín; y el diputado provincial Facundo Tignanelli.

El entendimiento estableció que Kicillof conservara la presidencia del Consejo Provincial y Kirchner quedara al frente del Congreso, respetando la distribución de responsabilidades acordada durante la renovación de autoridades partidarias.

Reunión del PJ Bonaerense.

La decisión permitió superar una instancia de confrontación entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), identificado con el gobernador, y La Cámpora, conducida por Kirchner. Ambas corrientes mantienen diferencias sobre la representación territorial, la estrategia electoral y los mecanismos para definir candidaturas.

Al término de aquella reunión, Kicillof explicó que el partido necesitaba cumplir los compromisos institucionales y estatutarios. “Tenemos plazos y hoy estamos cumpliendo esos plazos también”, afirmó, al destacar la importancia de mantener el funcionamiento partidario dentro de las normas.

El mandatario también insistió en que las diferencias internas no debían impedir la construcción de una alternativa política frente al presidente Javier Milei. La convivencia entre los distintos espacios quedó planteada como una condición para avanzar en esa tarea.

Los gestos de unidad y las diferencias que siguen abiertas

La convocatoria llega después de una sucesión de encuentros que mostraron acercamientos, pero también nuevas diferencias entre los referentes del peronismo.

El 11 de noviembre, la misa encabezada por el papa León XIV en Luján reunió a Kicillof, Kirchner y Sergio Massa, junto con intendentes, legisladores y dirigentes sindicales. La ceremonia permitió una coincidencia pública entre las principales corrientes del justicialismo, aunque no significó un acuerdo político adicional.

Una semana después, el Día de la Militancia volvió a mostrar movimientos diferenciados. El 17 de noviembre, Massa participó de un encuentro en San Fernando junto con representantes del Frente Renovador, sectores del peronismo federal, dirigentes territoriales y referentes sindicales.

Kicillof no participó de esa convocatoria y tampoco hubo representantes de su espacio político. Mientras desde la organización inicialmente se indicó que no había sido invitado, Massa sostuvo que pudo existir una desinteligencia sobre la participación del MDF y buscó restar importancia a la ausencia.

Día de la Militancia en San Fernando.

Entre los presentes estuvieron Juan Manuel Olmos, Miguel Ángel Pichetto, Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota, además de intendentes bonaerenses y representantes vinculados al kirchnerismo.

Durante la jornada, los participantes plantearon que la unidad debía ubicarse por encima de las aspiraciones individuales, en una discusión atravesada por la conformación de una alternativa electoral nacional.

Kirchner, por su parte, participó de actividades en La Pampa junto al gobernador Sergio Ziliotto. En la localidad de Telén encabezó un encuentro con militantes y defendió la necesidad de recuperar una propuesta política que represente a los trabajadores y distintos sectores sociales.

Las definiciones electorales que el PJ todavía tiene pendientes

Aunque el Congreso del sábado estará concentrado en cuestiones institucionales, el peronismo bonaerense mantiene discusiones sobre las PASO, las reelecciones de los intendentes y la organización electoral para 2027.

Kicillof defendió las primarias como mecanismo para canalizar la competencia interna y cuestionó los intentos del Gobierno nacional de eliminarlas. También manifestó su respaldo a una modificación de la legislación provincial que limita las reelecciones de los jefes comunales, una posición que genera diferencias dentro del propio espacio.

A esto se suma la discusión sobre la proyección nacional del gobernador y la articulación con otros sectores del justicialismo. La situación de Cristina Fernández de Kirchner y su participación política también formó parte de los posicionamientos expresados por el Consejo Provincial durante su última reunión.

El Congreso permitirá formalizar la conducción de Máximo Kirchner y completar los organismos internos, pero las definiciones electorales continuarán requiriendo negociaciones entre los diferentes sectores.

La reunión del 21 de noviembre será así una instancia de ordenamiento partidario antes de las discusiones de 2027. Con Kicillof al frente del Consejo Provincial y Kirchner próximo a asumir la presidencia del Congreso, el PJ bonaerense buscará sostener la convivencia institucional mientras persisten las diferencias sobre su futuro político.