Agro de Souza, empresa agropecuaria de Coronel Suárez, se presentó a concurso preventivo.

La crisis financiera de Agro de Souza, una empresa familiar de Coronel Suárez con más de cinco décadas de trayectoria, sumó una nueva señal de alarma sobre las condiciones económicas que enfrentan las firmas vinculadas con el campo bonaerense. La compañía, dedicada a comercializar maquinaria agrícola y desarrollar actividades ganaderas y energéticas, ingresó en concurso preventivo de acreedores con pasivos declarados por $22.857 millones, en medio de dificultades para refinanciar deudas y sostener su actividad comercial.

El caso adquiere dimensión provincial por su relación con un escenario más amplio: la caída de la fabricación de maquinaria agrícola, el avance de equipos importados y las restricciones financieras que afectan a distintas empresas de la cadena agroindustrial. Mientras el Gobierno nacional impulsa una mayor apertura comercial, fabricantes, distribuidores y entidades empresarias advierten sobre los problemas para sostener inversiones, producción y empleo.

Agro de Souza: una empresa operativa, pero atrapada por las deudas

Fundada en 1974, Agro de Souza S.A. es concesionaria oficial de Case IH, perteneciente al grupo CNH, y cuenta con sucursales en Coronel Suárez, Carhué y Daireaux. La compañía emplea a 52 personas y mantiene actividades relacionadas con la venta de equipos, servicios técnicos, producción agropecuaria y generación de energía.

La presentación judicial fue realizada el 15 de septiembre de 2026 y el Juzgado Civil y Comercial N.º 8 de Bahía Blanca abrió el concurso dos días después. La situación tomó mayor repercusión pública durante noviembre, cuando se difundieron los detalles de su endeudamiento.

Según el estado patrimonial confeccionado al 31 de julio, la firma acumulaba $12.735 millones en deudas financieras, $8.870 millones con proveedores y aproximadamente $652 millones en obligaciones fiscales, además de otros compromisos. Los registros del Banco Central también muestran 32 cheques rechazados por unos $377 millones.

Agro de Souza, empresa agropecuaria de Coronel Suárez, se presentó a concurso preventivo.

Uno de los datos más significativos surge de los resultados de 2025. Agro de Souza facturó USD 19,4 millones y obtuvo un resultado operativo antes de intereses, impuestos y amortizaciones de USD 2,6 millones, pero sus gastos financieros alcanzaron los USD 4,2 millones.

La compañía atribuyó sus dificultades a la combinación de menores ventas, tasas de interés reales positivas y cambios en las condiciones económicas que habían acompañado su endeudamiento. También expuso problemas para renovar líneas de crédito: frente a necesidades de refinanciación por USD 2,7 millones, consiguió solamente USD 800.000.

El concurso busca reorganizar esos compromisos y negociar con los acreedores bajo supervisión judicial, sin que la apertura del procedimiento implique por sí misma la quiebra o el cierre de la empresa.

La maquinaria agrícola cae y los equipos importados ganan terreno

La situación empresarial coincide con un fuerte retroceso de la actividad manufacturera del sector. El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró que la producción nacional de maquinaria agropecuaria cayó 45,4% interanual en septiembre de 2026, mientras que la disminución acumulada de enero a septiembre alcanzó el 33%.

Los datos comerciales también muestran dificultades. Durante el segundo trimestre, las unidades vendidas de tractores retrocedieron 23,3% respecto del mismo período de 2025 y las cosechadoras disminuyeron 22,1%. Las sembradoras y los implementos, en cambio, registraron incrementos del 1,5% y 9,6%, respectivamente.

El cambio en la composición del mercado resulta especialmente relevante. En ese trimestre se comercializaron 419 tractores importados, un 31,3% más que un año antes, mientras que las ventas de unidades nacionales cayeron 34,2%. Los equipos extranjeros representaron el 28,6% de los tractores vendidos.

Importaciones.

En octubre, los patentamientos de tractores, cosechadoras y pulverizadoras acumularon 5.649 unidades durante los primeros diez meses del año, una baja del 0,7% interanual. El estancamiento general convive con una pérdida de participación de la producción nacional en determinados segmentos.

Apertura comercial y crédito: las tensiones del modelo económico

La política económica del presidente Javier Milei introdujo cambios en las condiciones de importación de bienes de capital. Mediante el Decreto 273/2025, el Ejecutivo eliminó requisitos administrativos para incorporar maquinaria usada. Posteriormente, el Decreto 483/2026 flexibilizó el régimen de importación de líneas de producción usadas, con el objetivo oficial de facilitar inversiones y modernizar establecimientos industriales.

Desde Nación sostienen que estas medidas permiten acceder a tecnología, reducir costos y mejorar la competitividad. Sin embargo, distintos fabricantes nacionales advierten que la apertura comercial coincide con un mercado debilitado y mayores dificultades para financiar producción y ventas.

El escenario también afecta a empresas de otras provincias, como Pauny, Metalfor y Vassalli, que registraron problemas financieros, productivos o laborales durante 2026. Aunque sus situaciones son diferentes, muestran las dificultades que atraviesa la fabricación argentina de maquinaria.

En el caso de Agro de Souza, dedicada principalmente a comercializar equipos de una marca internacional, el endeudamiento y las condiciones de refinanciación constituyen el problema central. Para los fabricantes locales, a esas dificultades se agrega la competencia creciente de maquinaria extranjera.

Los Grobo: otro frente financiero con presencia bonaerense

La crisis de Los Grobo Agropecuaria, con una importante base operativa en Carlos Casares, ofrece otro ejemplo de las dificultades financieras que alcanzan a la cadena agroindustrial.

La compañía, que ingresó en concurso preventivo en febrero de 2025, presentó el 17 de noviembre de 2026 una propuesta de reestructuración para sus acreedores. El esquema contempla distintas alternativas: desde un pago inmediato equivalente al 15% de las deudas reconocidas hasta planes que permitirían recuperar el capital total mediante cancelaciones extendidas durante quince años.

Los Grobo.

Sus estados contables al 30 de septiembre registraron pasivos por $351.338 millones y un patrimonio neto negativo de $106.187 millones. Para sostener su funcionamiento, la firma también acordó con Amaggi Argentina la cesión operativa de quince plantas de acopio durante dos años, operación que incluye a más de 200 trabajadores.

Aunque Los Grobo desarrolla negocios diferentes de los de Agro de Souza, ambas situaciones muestran el peso de los compromisos financieros sobre empresas vinculadas con la producción, comercialización y prestación de servicios al sector agropecuario.

El impacto sobre las pymes y las economías del interior bonaerense

Las dificultades de financiamiento exceden a las empresas del agro. La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Asociación de Industriales bonaerense (ADIBA) vienen advirtiendo sobre la caída de ventas, los costos financieros y las dificultades de las pymes para conseguir crédito para pagar sueldos y sostener el capital de trabajo.

El problema también forma parte de un deterioro industrial más amplio que incluye cierres y pérdida de empleo en sectores textiles, autopartistas, metalúrgicos y del calzado. Las entidades empresarias reclaman condiciones crediticias más accesibles, recuperación del mercado interno y medidas para sostener la competitividad.

En localidades del interior, las concesionarias agrícolas y los establecimientos de servicios forman parte de una red que incluye talleres, proveedores de repuestos, transportistas y trabajadores especializados. Las dificultades de las empresas más importantes pueden repercutir sobre esos vínculos comerciales.

El proceso judicial de Agro de Souza tendrá una próxima instancia el 10 de diciembre, cuando vencerá el plazo para que sus acreedores soliciten verificar sus créditos. La sindicatura deberá presentar informes durante febrero y abril de 2027.

Mientras tanto, la caída de la producción nacional de maquinaria y las dificultades de financiamiento mantienen abierto el debate sobre las condiciones necesarias para sostener la actividad agroindustrial bonaerense, una cadena fundamental para el empleo, los servicios y el movimiento económico de numerosos municipios del interior.