El consumo de carne vacuna en la Argentina volvió a retroceder durante el gobierno de Javier Milei y alcanzó su nivel más bajo de las últimas dos décadas. Según los datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el promedio anualizado cayó a 44,5 kilos por habitante en octubre de 2026, lo que representa una reducción del 11,2% respecto del mismo mes del año pasado.

La diferencia equivale a 5,6 kilos menos de carne vacuna por persona al año, en un escenario marcado por el encarecimiento de los cortes tradicionales, una menor producción ganadera y el crecimiento de las exportaciones.

Los aumentos de precios también profundizaron la distancia entre la carne vacuna y otras alternativas alimentarias, como el pollo y el cerdo, que registraron incrementos interanuales más moderados.

El asado aumentó 44% en un año y supera los $16.900 por kilo

Uno de los datos más significativos del relevamiento está relacionado con los precios que enfrentan los consumidores.

En el Gran Buenos Aires, los cortes vacunos acumularon una suba promedio del 44,5% interanual hasta octubre, mientras que la inflación general de la región se ubicó alrededor del 33%.

El asado, uno de los cortes tradicionales de la mesa argentina, registró un incremento del 44% y alcanzó un valor promedio de $16.958 por kilo.

Otros productos también mostraron aumentos importantes. La carne picada común subió 47,2% interanual y llegó a $10.779 por kilo, mientras que el cuadril avanzó 45% y alcanzó los $21.298.

Aunque los precios de la carne vacuna tuvieron una variación mensual muy reducida durante octubre, los aumentos acumulados en los últimos doce meses superaron ampliamente la inflación general.

Esta diferencia permite explicar parte de las dificultades que enfrentan los hogares para sostener el consumo de cortes vacunos, especialmente cuando deben distribuir sus ingresos entre alimentos, servicios y otros gastos esenciales.

Pollo y cerdo: las alternativas frente al encarecimiento de la carne

La evolución de los precios muestra una brecha creciente entre la carne vacuna y otras proteínas animales.

Mientras los cortes vacunos aumentaron 44,5% interanual, el pollo registró una suba cercana al 30% y el cerdo avanzó alrededor del 27%.

El precio promedio del pollo entero se ubicó en $4.734 por kilo, menos de un tercio del valor del asado.

La diferencia de precios vuelve más accesibles estas alternativas y contribuye a modificar las decisiones de compra de los consumidores.

Sin embargo, el retroceso del consumo vacuno no responde únicamente a los ingresos familiares. Los especialistas también identifican factores productivos que limitan la disponibilidad de carne destinada al mercado interno.

Menos carne para el mercado interno y más exportaciones

El informe sectorial muestra que, entre enero y octubre de 2026, el consumo aparente de carne vacuna totalizó 1,698 millones de toneladas equivalentes a res con hueso.

La cifra representa 221.100 toneladas menos que en el mismo período de 2025, una caída interanual del 11,5%.

Durante esos diez meses, la producción nacional retrocedió 6,5%, mientras que las exportaciones crecieron 6,9%.

Como informó Grupo La Provincia, la participación de las exportaciones en la producción nacional alcanzó el 31,1%, mientras que la proporción destinada al mercado interno cayó al 68,9%.

La menor disponibilidad de hacienda, los efectos acumulados de condiciones climáticas adversas y las decisiones productivas del sector ganadero también forman parte de las causas que explican la reducción de la oferta.

En ese escenario, el retroceso del consumo interno convive con una mayor participación de las ventas al exterior.

La caída del consumo también se profundizó frente a 2023

La comparación con los niveles previos al inicio del gobierno de Milei muestra una reducción todavía más pronunciada.

En octubre de 2023, el consumo anualizado se ubicaba alrededor de los 54 kilos por habitante. Tres años después, el indicador descendió a 44,5 kilos.

La diferencia representa aproximadamente 9,5 kilos menos de carne vacuna por persona, equivalente a una contracción cercana al 17,6%.

El descenso forma parte de una tendencia de largo plazo, aunque los registros recientes muestran un nuevo deterioro del consumo doméstico.

La caída de las cantidades disponibles, el aumento de los precios relativos y las dificultades de los hogares para sostener determinados gastos configuran un escenario en el que la carne vacuna pierde presencia frente a otras opciones.

Con el consumo anualizado en su menor nivel de las últimas dos décadas, los datos de CICCRA muestran que uno de los alimentos tradicionales de la Argentina continúa perdiendo participación en el mercado interno, mientras el sector exportador amplía su peso dentro de la producción nacional.