Salarios en retroceso: perdieron contra la inflación y cayó el ingreso informal.

Los salarios argentinos volvieron a perder contra la inflación en septiembre de 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el índice general aumentó apenas 1,3% mensual, frente a una suba de precios del 1,9%, lo que representó una pérdida de poder adquisitivo cercana al 0,6%. El resultado volvió a poner bajo presión la evolución de los ingresos durante la gestión de Javier Milei.

El dato, difundido el viernes 13 de noviembre, marcó el menor incremento nominal mensual del índice desde junio de 2018, si se excluyen abril, mayo y junio de 2020, atravesados por las restricciones de la pandemia. La desaceleración salarial estuvo impulsada principalmente por el comportamiento de los ingresos de los trabajadores informales.

La nueva medición llegó cuando los salarios registrados todavía mostraban dificultades para recuperar el poder de compra perdido desde fines de 2023 y las estadísticas laborales registraban una persistente reducción del empleo formal.

Los salarios informales cayeron y arrastraron el promedio nacional

El resultado más desfavorable de septiembre correspondió al sector privado no registrado. Mientras los trabajadores formales recibieron incrementos nominales, el índice de salarios informales cayó un 0,8%, después de haber acumulado variaciones positivas durante los ocho meses anteriores.

Informe INDEC.

El retroceso contrastó con los aumentos que este mismo indicador había mostrado durante buena parte del año, con registros mensuales de entre el 3% y el 4,7%. La caída de septiembre fue la primera variación negativa del sector en 2026 y contribuyó a reducir el avance del índice salarial general.

Entre los trabajadores privados registrados, los salarios aumentaron 1,9% y apenas igualaron la inflación, por lo que no hubo una recuperación del poder adquisitivo durante el mes. En el sector público, los incrementos fueron del 1,8%, una décima por debajo de los precios.

Las diferencias también aparecieron dentro del Estado. Los salarios del subsector público nacional aumentaron 3,5% mensual, mientras que los provinciales avanzaron 1,3%, de acuerdo con la desagregación oficial.

En la comparación interanual, los salarios registrados aumentaron 31,2%, frente a una inflación del 33,4%, por lo que continuaron perdiendo poder de compra respecto de septiembre de 2025.

El índice salarial general, en cambio, acumuló una suba interanual del 34,3% y un incremento del 26,7% durante los primeros nueve meses del año, impulsado también por las variaciones del sector informal. En ese mismo período, la inflación acumuló 23,6%, aunque los salarios privados registrados avanzaron solamente 22,7%.

Caputo defendió los aumentos y Strada cuestionó la pérdida salarial

La difusión de los datos oficiales reabrió el debate sobre los resultados económicos de la gestión libertaria. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que los salarios privados registrados habían aumentado 1,9% en septiembre y los públicos, 1,8%.

El funcionario también sostuvo que los salarios privados registrados acumulaban una mejora real del 10,4% desde diciembre de 2023, como parte de su balance sobre la evolución de los ingresos durante el actual gobierno.

Sin embargo, la diputada nacional Julia Strada cuestionó esa lectura y puso el foco en el deterioro del poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023, el mes anterior a la asunción presidencial.

De acuerdo con los cálculos difundidos por la legisladora, los salarios privados registrados se encuentran un 2,3% por debajo de noviembre de 2023, mientras que los estatales acumulan una pérdida real del 15,4%.

Strada señaló que, considerados en conjunto, los salarios registrados perdieron un 7% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023, pese a las recomposiciones nominales registradas durante los últimos meses.

Informe CEPA.

El deterioro también aparece en un relevamiento del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE). Según sus estimaciones, el salario real de los trabajadores estatales se ubicó un 22% por debajo del nivel que tenía al comenzar el gobierno de Milei.

El estudio calculó que cada trabajador estatal acumuló una pérdida salarial de aproximadamente $15,5 millones desde el inicio de la gestión, mientras que en el sector privado el deterioro del poder adquisitivo alcanzó los nueve puntos porcentuales, con una pérdida estimada de $3 millones por trabajador.

La inflación volvió a acelerarse y aumenta la presión sobre los hogares

El retroceso salarial de septiembre se conoció cuando la inflación de octubre volvió a subir y llegó al 2,2%, después del 1,9% registrado el mes anterior. Con ese resultado, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un incremento del 26,3% durante los primeros diez meses de 2026.

El encarecimiento de los gastos esenciales también se reflejó en las canastas básicas. En octubre, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para superar la línea de pobreza en el Gran Buenos Aires, después de que la canasta básica total aumentara 3,5% mensual, por encima de la inflación general.

A la presión sobre los ingresos se suma el deterioro del mercado laboral. Según los últimos datos de la Secretaría de Trabajo, el empleo privado registrado acumuló 15 meses consecutivos de caída durante agosto de 2026, mientras que el monotributo ganó participación entre las modalidades laborales.

Durante ese mes se perdieron otros 13.600 puestos asalariados registrados, de los cuales 7.600 correspondieron al sector privado y 5.400 al empleo público. En paralelo, la informalidad llegó al 45% de los ocupados, en un mercado de trabajo atravesado por la pérdida de empleos asalariados y las dificultades para recuperar los ingresos.

Así, las cifras oficiales muestran que la desaceleración de algunos aumentos de precios no se traduce automáticamente en una mejora salarial. Septiembre terminó con una nueva caída del ingreso real promedio, una baja nominal entre los trabajadores no registrados y salarios formales que, en la comparación interanual, siguieron avanzando por debajo de la inflación.