La recuperación industrial sigue sin consolidarse: las fábricas operan por debajo de los niveles de 2025

Según el INDEC, el uso de la capacidad instalada alcanzó el 60,1% en septiembre, con una caída interanual de 1,3 puntos.

La industria argentina continúa mostrando señales de debilidad, pese a una mejora registrada durante septiembre. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las fábricas utilizaron apenas el 60,1% de su capacidad instalada, lo que significa que cerca del 40% del potencial productivo permaneció sin aprovecharse.

El dato, difundido este viernes 13 de noviembre, refleja un retroceso respecto del mismo mes de 2025, cuando el indicador había alcanzado el 61,4%. La diferencia representa una caída de 1,3 puntos porcentuales en la comparación interanual, en un contexto de dificultades para recuperar la actividad manufacturera.

Si bien la utilización de maquinaria e instalaciones superó el 60% por primera vez en 2026 y alcanzó su mejor registro del año, el nivel continúa por debajo del observado doce meses atrás, lo que muestra que la recuperación todavía es desigual entre las distintas ramas industriales.

El informe se conoce mientras el gobierno de Javier Milei mantiene su política de apertura económica y reducción de regulaciones, en un escenario donde sectores manufactureros advierten sobre el impacto de las importaciones, los costos productivos y la debilidad de la demanda interna.

Las fábricas siguen por debajo de los niveles del año pasado

El relevamiento del INDEC mostró que la industria alcanzó durante septiembre un 60,1% de utilización de su capacidad instalada, después de varios meses sin superar esa barrera.

Se trata del registro más elevado de 2026 y representa una mejora frente a agosto. Sin embargo, la comparación interanual expone un panorama diferente: las fábricas siguen utilizando una proporción menor de su capacidad productiva que en septiembre de 2025. Esto significa que, aunque hubo una recuperación respecto de meses anteriores, todavía persisten dificultades para sostener mayores volúmenes de fabricación.

El indicador mide qué proporción de la producción potencial de las plantas industriales se encuentra efectivamente en uso. Para elaborarlo, el organismo estadístico releva entre 600 y 700 empresas y considera la capacidad máxima que podrían alcanzar con sus instalaciones actuales, los turnos de trabajo posibles y las paradas técnicas necesarias.

Por lo tanto, el 39,9% de capacidad no utilizada no representa necesariamente maquinaria detenida por falta de ventas, sino la diferencia entre la producción efectiva y el potencial calculado mediante esa metodología. De todos modos, la persistencia de niveles reducidos en determinadas actividades constituye un indicador relevante sobre las dificultades del sector manufacturero para ampliar su producción.

#DatoINDEC La industria utilizó 60,1% de su capacidad instalada durante septiembre de 2026 https://t.co/9XGuwFRdJL https://t.co/Rqu4CfU5Yh — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 13, 2026

Automotrices y metalmecánica, entre los sectores más afectados

Las diferencias sectoriales son uno de los aspectos centrales del nuevo informe. La metalmecánica, excluida la industria automotriz, registró el menor nivel de utilización, con apenas 40,5% de su capacidad instalada en funcionamiento.

El dato evidencia las dificultades de una actividad vinculada con la fabricación de maquinaria, equipos y distintos productos industriales. En comparación con septiembre de 2025, cuando había alcanzado el 44,2%, el sector mostró un retroceso de 3,7 puntos porcentuales.

Entre los factores que explican ese comportamiento aparecen las caídas en la fabricación de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico, con bajas interanuales de 45,4% y 23,6%, respectivamente.

La industria automotriz también se ubicó por debajo de la mitad de su potencial, con una utilización del 49,5%, frente al 57,1% registrado un año antes. La diferencia de 7,6 puntos porcentuales refleja el menor nivel de producción de vehículos en las terminales.

La situación se produce en un escenario en el que distintas automotrices ajustaron sus esquemas de funcionamiento para adecuarlos a la evolución de las ventas y las exportaciones. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Stellantis anunció una interrupción de la producción en su planta de El Palomar hasta enero de 2027, en el marco de una reorganización de sus operaciones.

Químicos, textiles y plásticos: las otras actividades bajo presión

La fabricación de sustancias y productos químicos también mostró un desempeño negativo frente al año anterior. En septiembre, la utilización de la capacidad instalada del sector se ubicó en el 60%, contra el 63,7% de igual período de 2025.

Según los datos difundidos, esta disminución estuvo relacionada principalmente con el retroceso de la fabricación de materias primas plásticas y caucho sintético, cuya producción cayó 21,8% interanual.

La industria textil, por su parte, registró una utilización del 44,1%, mientras que la fabricación de productos de caucho y plástico alcanzó el 44,8%.

Aunque ambos sectores mejoraron respecto de septiembre del año pasado, continúan funcionando con más de la mitad de su capacidad potencial sin utilizar. En el caso textil, el indicador se suma a otros datos que reflejan dificultades en la actividad.

Un informe sectorial difundido recientemente señaló que la producción textil cayó 20,8% interanual entre enero y agosto de 2026, mientras que la utilización de la capacidad se mantuvo en niveles históricamente reducidos.

El deterioro de esa actividad coincide con una mayor presencia de productos importados, un mercado interno debilitado y dificultades para sostener los costos de producción.

La industria textil, por su parte, registró una utilización del 44,1%, mientras que la fabricación de productos de caucho y plástico alcanzó el 44,8%.

Qué sectores lograron mantenerse por encima del promedio

No todas las actividades industriales presentaron el mismo desempeño. La refinación de petróleo encabezó el relevamiento con un nivel de utilización del 82,9%, aunque también retrocedió respecto del 88,9% registrado un año atrás.

Le siguieron papel y cartón, con 70,7%, y productos alimenticios y bebidas, que alcanzaron el 69,5%. Las industrias metálicas básicas registraron un nivel de 69,2%, mientras que la fabricación de productos minerales no metálicos se ubicó en 61,4%.

Estos cinco sectores fueron los únicos que superaron el promedio general de septiembre. En contraste, siete actividades quedaron por debajo del 60,1%, entre ellas automotrices, textiles, metalmecánica, productos químicos, tabaco, edición e impresión y caucho y plástico.

La disparidad refleja que la evolución de la industria no es uniforme y que algunas actividades mantienen mayores niveles de utilización mientras otras enfrentan dificultades para recuperar sus volúmenes de producción.