La provincia de Buenos Aires, capital mundial de la salud mental: los avances reconocidos y los desafíos pendientes.

La provincia de Buenos Aires fue designada Capital Mundial de la Salud Mental para el período 2026-2029 por la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH), que reconoció las reformas impulsadas desde 2019 para ampliar la atención comunitaria y reducir las internaciones prolongadas. El anuncio, difundido el 15 de noviembre, llega en un escenario complejo: mientras el gobierno de Axel Kicillof exhibe avances en infraestructura y cobertura sanitaria, crecen los reclamos por presupuesto, profesionales y acceso oportuno a tratamientos.

La distinción internacional abre una nueva etapa para la política provincial. El Segundo Plan Provincial Integral de Salud Mental 2026-2031 establece compromisos sobre prevención del suicidio, consumos problemáticos, atención territorial y participación comunitaria. Su implementación coincidirá con el debate por los recursos de 2027 y con la reforma de la legislación nacional, que ya obtuvo media sanción del Senado.

Qué reconoció la Federación y qué deberá cumplir la Provincia

La WFMH, fundada en 1948 y vinculada institucionalmente con la Organización Mundial de la Salud (OMS), evaluó tanto los resultados alcanzados como el plan de acción presentado para los próximos años. Buenos Aires se convirtió en la segunda jurisdicción distinguida, después de Barcelos, Portugal, que recibió el reconocimiento para 2023-2026.

La subsecretaria bonaerense de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias, Julieta Calmels, explicó que la evaluación internacional contempló las políticas desarrolladas durante los últimos siete años y los compromisos futuros. La designación también implica participar en actividades de cooperación, formación e intercambio de experiencias con otros países y regiones.

¡Buenos Aires es Capital Mundial de la Salud Mental! La Federación Mundial de Salud Mental reconoce 7 años de decisiones políticas, inversión pública y transformación del sistema de cuidados que impulsamos con Axel Kicillof. La salud mental es un derecho y prioridad del Estado. https://t.co/NLytP0O5ey — Julieta Calmels (@julietacalmels) November 15, 2026

El reconocimiento destaca especialmente la transición desde un sistema concentrado en hospitales psiquiátricos hacia una red de atención integral, interdisciplinaria y cercana a las comunidades. Para el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, ese proceso supone integrar la salud mental al funcionamiento general del sistema sanitario.

De 11 a 100 hospitales: cómo cambió la atención

Uno de los principales indicadores presentados por el Ministerio de Salud es la expansión de los servicios hospitalarios. Al comienzo de la gestión provincial, solamente 11 hospitales generales tenían capacidad para atender urgencias e internaciones relacionadas con la salud mental y los consumos problemáticos. Actualmente, los 100 hospitales generales provinciales cuentan con esa posibilidad.

Para sostener la ampliación, aumentó un 69,8% la cantidad de camas destinadas a estas situaciones y se incorporaron más de 1.000 trabajadores especializados en hospitales generales. Paralelamente, se desarrollaron mesas de salud mental en los 135 municipios.

La transformación también alcanzó a los establecimientos neuropsiquiátricos. Según los registros oficiales, las viviendas con apoyo comunitario pasaron de 74 en 2020 a 227 en 2026, mientras que 743 personas reciben acompañamiento en hogares integrados a la comunidad.

Las internaciones en sectores de larga estadía disminuyeron un 70% y fueron cerrados definitivamente 28 de los 35 pabellones destinados a esa modalidad. Por primera vez, las personas externadas e integradas a la comunidad superan a quienes permanecen alojadas en sectores crónicos.

Actualmente funcionan más de 200 dispositivos territoriales de salud mental y consumos problemáticos, a los que se suman 33 nuevos centros comunitarios. La red provincial incorporó más de 2.000 trabajadores, de acuerdo con el balance oficial.

Suicidios, jóvenes y una demanda que sigue creciendo

La ampliación de los servicios convive con indicadores que mantienen la problemática entre las prioridades sanitarias. Durante 2025, la Argentina registró 5.209 muertes por suicidio, de las cuales 1.977 ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, según el Sistema Nacional de Información Criminal.

Informe SNIC Nacional 2025.

El suicidio constituye un fenómeno multicausal, atravesado por factores sanitarios, sociales y personales. Frente a estos registros, el Ejecutivo bonaerense presentó en septiembre un plan específico que contempla el fortalecimiento de guardias, nuevos profesionales, capacitación y coordinación entre áreas estatales.

Una de las herramientas es la ampliación de la línea provincial de orientación en salud mental 0800-222-5462 a las 24 horas. También se incorporaron acciones de prevención en escuelas y ámbitos comunitarios.

Mediante el programa La Salud Mental es entre todas y todos, la Provincia informó haber alcanzado a 635.000 estudiantes de 3.580 escuelas, con más de 79.000 encuentros. Asimismo, más de 4.500 trabajadores públicos recibieron formación en prevención y abordaje del suicidio en adolescentes y jóvenes.

Durante 2026 se creó además el Consejo Joven de Participación e Incidencia en Políticas Públicas de Salud Mental, destinado a incorporar las experiencias y propuestas de estudiantes y organizaciones juveniles.

La Legislatura suma reclamos por emergencia y recursos

La discusión también llegó a la Legislatura bonaerense. La diputada Mónica Schlotthauer, del bloque Izquierda Socialista-FIT-U, presentó un proyecto para declarar durante dos años la emergencia provincial en salud mental y prevención del suicidio.

La iniciativa reclama actualizar las partidas presupuestarias, garantizar el funcionamiento de las guardias interdisciplinarias y fortalecer los dispositivos de internación y atención espontánea. También propone una mesa de trabajo con profesionales, universidades, trabajadores sanitarios y representantes comunitarios.

Schlotthauer cuestionó las condiciones de atención en hospitales como el José A. Esteves y el Alejandro Korn, conocido como Melchor Romero, y denunció falta de personal, sobrecarga laboral y dificultades para acceder a psicofármacos. También sostuvo que los recursos destinados a salud mental resultan insuficientes frente al crecimiento de las necesidades.

La emergencia ya había sido planteada en mayo por la senadora de Fuerza Patria, Malena Galmarini, mediante otra iniciativa orientada a fortalecer la detección temprana, la asistencia y la articulación con municipios.

La provincia de Buenos Aires, capital mundial de la salud mental: los avances reconocidos y los desafíos pendientes.

En paralelo, la senadora Natalia Quintana, de Hechos-UCR Identidad, consiguió respaldo unánime en comisión para una declaración sobre prevención del suicidio. Por su parte, Pablo Petrecca, del PRO, impulsa un régimen de atención psicológica para policías bonaerenses que permita solicitar asistencia sin consecuencias disciplinarias automáticas.

La reforma nacional abre otra disputa

El escenario provincial se cruza con la discusión sobre la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. El Senado de la Nación aprobó su reforma el 30 de octubre, por 42 votos afirmativos contra 21 negativos, y remitió el proyecto a Diputados.

La propuesta del gobierno de Javier Milei modifica los criterios de internación involuntaria, introduce cambios en la intervención profesional e incorpora nuevas disposiciones sobre consumos problemáticos y adicciones.

El oficialismo nacional sostiene que las modificaciones permitirán mejorar las intervenciones ante situaciones críticas. Kreplak, en cambio, cuestionó la orientación del proyecto y advirtió sobre posibles consecuencias para el modelo comunitario y los derechos de los pacientes.

La reforma todavía debe completar su tratamiento parlamentario, mientras Buenos Aires sostiene una estrategia basada en la integración de hospitales generales, servicios territoriales y dispositivos comunitarios.

El Presupuesto 2027 y los compromisos hasta 2031

El proyecto de Presupuesto bonaerense 2027 contempla una inversión en salud de $2,26 billones, destinada a infraestructura, equipamiento y distintos programas, incluida la continuidad de la transformación del sistema de salud mental. La cifra corresponde al conjunto de inversiones sanitarias y no constituye una asignación exclusiva para esta especialidad.

El financiamiento será parte de la discusión legislativa de diciembre, junto con las necesidades de personal, medicamentos, atención hospitalaria y mantenimiento de los dispositivos comunitarios.

El reconocimiento internacional tendrá vigencia hasta 2029, mientras que el plan provincial proyecta acciones hasta 2031. La continuidad de la reforma dependerá de sostener los servicios existentes, ampliar el acceso a tratamientos y responder a una demanda creciente, en una provincia donde los avances reconocidos conviven con nuevas exigencias sanitarias, presupuestarias y legislativas.