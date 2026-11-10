Salud mental en la Bonaerense: un nuevo proyecto y la presión por respuestas ante los suicidios

Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La salud mental de los integrantes de la Policía bonaerense vuelve al centro del debate legislativo con un proyecto que busca establecer garantías permanentes de prevención, asistencia psicológica y seguimiento profesional. La iniciativa, presentada por el senador Pablo Petrecca (PRO), llega después de nuevos fallecimientos de efectivos por suicidio y en medio de cuestionamientos sobre las condiciones laborales, los mecanismos de contención y la capacidad de respuesta institucional.

La propuesta reabre una discusión que involucra al gobierno de Axel Kicillof, la oposición y las organizaciones vinculadas con el personal policial. Mientras el Ministerio de Seguridad, encabezado por Javier Alonso, sostiene programas específicos de asistencia, distintos sectores reclaman estadísticas actualizadas y herramientas que permitan acceder a tratamientos sin temor a consecuencias profesionales.

Un proyecto para garantizar asistencia sin perjudicar la carrera policial

El expediente E-505/26-27, presentado en el Senado provincial, propone crear el Régimen Provincial de Prevención, Atención y Seguimiento de la Salud Mental del Personal de las Policías. Sus 29 artículos establecen mecanismos de prevención, intervención temprana, atención de crisis y acompañamiento durante la recuperación.

Uno de los puntos centrales es que los efectivos puedan solicitar asistencia psicológica directamente, sin autorización previa de sus superiores jerárquicos. Además, establece que recibir tratamiento no podrá constituir, por sí mismo, un antecedente desfavorable para la carrera policial ni justificar medidas disciplinarias.

La iniciativa también protege la confidencialidad de diagnósticos y tratamientos, cuya información solamente podrá comunicarse a autoridades administrativas en los supuestos legalmente habilitados. Un antecedente de atención psicológica tampoco determinará automáticamente la pérdida de aptitud para el servicio, una evaluación que continuará bajo responsabilidad de las Juntas Médicas.

El régimen contempla protocolos para intervenciones con víctimas fatales, episodios de violencia extrema y otros acontecimientos críticos. Incorpora prevención del suicidio, abordaje de consumos problemáticos, capacitación en primeros auxilios psicológicos y mecanismos de reincorporación progresiva mediante adecuaciones temporales de tareas, cuando exista recomendación profesional.

Petrecca plantea que el temor a sufrir consecuencias laborales puede desalentar la búsqueda temprana de asistencia. Su propuesta pretende establecer un marco legal permanente para políticas que actualmente funcionan mediante programas y disposiciones administrativas.

Los suicidios que reactivaron la discusión legislativa

La preocupación tiene antecedentes estadísticos. Según cifras oficiales difundidas por el Ministerio de Seguridad, durante 2024 se registraron 37 suicidios de efectivos bonaerenses, mientras que ocho policías fallecieron en actos de servicio.

La problemática volvió a adquirir visibilidad durante octubre, cuando se conocieron las muertes de dos mujeres policías destinadas en dependencias de La Matanza y Quilmes. A comienzos de noviembre, el fallecimiento del oficial Emanuel Tarayre motivó nuevos reclamos de organizaciones vinculadas con la fuerza.

La agrupación Activos por Vocación de Servicio difundió una estimación de 55 suicidios durante 2026 y reclamó medidas urgentes. Ese número corresponde a registros propios de la organización y todavía no cuenta con una publicación estadística oficial que permita corroborarlo.

La discusión excede la cantidad de fallecimientos. Las organizaciones reclaman información sobre intentos de suicidio, licencias psiquiátricas, acceso a profesionales y seguimiento de efectivos que atravesaron situaciones críticas. También plantean la necesidad de evaluar factores laborales, institucionales y personales, sin atribuir una explicación única a cada caso.

Salarios, endeudamiento y desgaste laboral: el otro frente de preocupación

Las condiciones de trabajo aparecen entre los factores señalados por las organizaciones policiales. Guardias prolongadas, servicios adicionales, dificultades salariales y endeudamiento integran un escenario que también llegó a la Legislatura mediante distintos pedidos de informes.

Un relevamiento difundido en agosto, basado en fuentes internas, estimó alrededor de 1.800 bajas y 2.100 incorporaciones durante 2026. Aunque esos números no constituyen una estadística oficial consolidada, alimentaron los reclamos opositores por información sobre la dotación efectiva y las condiciones de servicio.

Policía Bonaerense.

Alonso reconoció que entre el 10% y el 12% del personal registra mora crediticia y señaló que unos 35.000 efectivos realizan servicios adicionales para complementar sus ingresos. También informó que la Provincia asistió a 1.200 agentes mediante mecanismos de refinanciación de deudas, con recursos canalizados a través del Banco Provincia y la caja previsional.

La relación entre esas condiciones y el bienestar psicológico forma parte del debate. El senador libertario Matías De Urraza solicitó información sobre egresos, licencias y disponibilidad operativa, mientras las organizaciones advierten que la sobrecarga laboral puede dificultar el descanso y la continuidad de los tratamientos.

Qué medidas aplica actualmente el gobierno bonaerense

La Provincia ya cuenta con dispositivos específicos. En 2024, el Ministerio de Seguridad aprobó mediante la Resolución 1233/24 el Programa de Prevención del Suicidio para el Personal Policial, coordinado por la Subsecretaría de Promoción de la Salud y el Bienestar Policial.

La iniciativa contempla intervención de profesionales especializados, acompañamiento y estrategias preventivas. También funciona un centro de atención en La Plata y existen delegaciones de Sanidad distribuidas en territorio bonaerense. Alonso informó durante agosto que el programa asistía mensualmente a unos 230 policías.

En mayo, las carteras provinciales de Seguridad y Salud, junto con el Ministerio Público Fiscal, avanzaron en un convenio destinado a unificar estadísticas y mejorar la identificación de factores de riesgo, mediante información compartida entre organismos.

A esas políticas se suma el Segundo Plan Provincial de Salud Mental 2026-2031, presentado en octubre por Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Su alcance es general y contempla la prevención del suicidio, la ampliación de dispositivos comunitarios y el fortalecimiento de la atención sanitaria.

Kicillof en X.

La discusión legislativa incorpora ahora la evaluación de esas respuestas: su disponibilidad en distintos municipios, la atención fuera de los horarios habituales, los recursos profesionales y el seguimiento efectivo de los agentes.

La oposición suma iniciativas y el debate llega al financiamiento

La presentación de Petrecca se agrega a otros movimientos legislativos. En enero, el diputado Maximiliano Bondarenko (La Libertad Avanza) solicitó estadísticas sobre suicidios y medidas preventivas. En abril, Petrecca presentó un pedido de informes sobre tratamientos, licencias y cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

El senador Sergio Vargas (Unión y Libertad) también impulsó un programa integral para personal policial y penitenciario. Su propuesta incluye medidas para evitar perjuicios económicos cuando un efectivo debe abandonar temporalmente determinadas funciones durante un tratamiento.

El nuevo proyecto del PRO propone utilizar estructuras existentes, sin crear un organismo independiente ni un fondo específico. Su financiamiento dependería de las partidas asignadas al Ministerio de Seguridad, mientras que el Ejecutivo tendría 180 días desde la publicación de una eventual ley para reglamentarla.

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Otro mecanismo previsto es la presentación de informes anuales ante ambas cámaras legislativas, con datos agregados sobre asistencia, capacitación, prevención del suicidio, intervenciones y resultados.

La discusión plantea así dos dimensiones: consolidar garantías legales para el personal y establecer cómo se financiarán, coordinarán y evaluarán los servicios de asistencia. El proyecto deberá atravesar el tratamiento parlamentario antes de convertirse en ley.

La salud mental policial vuelve a instalarse como una cuestión de política pública y de seguridad. El nuevo expediente suma herramientas al debate, mientras las cifras disponibles, las condiciones laborales y los programas existentes mantienen abierta la discusión sobre el alcance de la protección que reciben quienes integran la Bonaerense.