Salud mental bonaerense: el nuevo plan hasta 2031 frente a suicidios, apuestas y reclamos por recursos.

El gobierno de Axel Kicillof presentó este martes 13 de octubre el Segundo Plan Provincial de Salud Mental 2026-2031, una nueva etapa de políticas públicas destinada a ampliar la atención, fortalecer la prevención y responder al crecimiento de los padecimientos psíquicos en territorio bonaerense. El anuncio llega mientras aumentan las consultas y las internaciones, se multiplican las advertencias por suicidios y consumos problemáticos y persisten los reclamos profesionales por financiamiento y recursos humanos.

La presentación se realizó en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación El Dique, de Ensenada, durante la séptima Jornada Provincial de Salud Mental. Participaron el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la subsecretaria del área, Julieta Calmels; y autoridades locales.

El mandatario vinculó el deterioro de las condiciones sociales con el crecimiento de los padecimientos, al señalar la pérdida de empleos, la informalidad y el endeudamiento familiar. Aunque reconoció que la Provincia no puede resolver por sí sola problemas de alcance nacional, defendió la planificación sanitaria y cuestionó la orientación del Gobierno de Javier Milei.

Kicillof en X.

El nuevo plan: hospitales, atención territorial y viviendas con apoyo

La estrategia para los próximos cinco años busca profundizar la transformación del sistema de atención, con prioridad en los hospitales generales, los dispositivos comunitarios y el acompañamiento de personas que atravesaron internaciones prolongadas.

Entre sus principales objetivos figuran la ampliación de espacios territoriales, el fortalecimiento del acceso a medicamentos, la prevención del suicidio y el tratamiento de consumos problemáticos. También incorpora líneas vinculadas con las violencias, el cuidado de los trabajadores de salud y la participación de usuarios, familiares y jóvenes en las políticas públicas.

El documento fue elaborado con organizaciones sociales, universidades, colegios profesionales, familias y equipos sanitarios. Según explicó Calmels, la implementación requiere una articulación permanente con los municipios, especialmente para sostener dispositivos de atención cercanos a los lugares donde viven las personas.

La Provincia presentó además un balance de su primera etapa. De acuerdo con los datos oficiales, el Plan Provincial 2022-2027 alcanzó el 92,3% de cumplimiento de sus metas. Desde 2019 se logró la externación del 70% de las personas alojadas en sectores de larga estadía y la cantidad de viviendas con apoyo pasó de 74 a 227.

Esas viviendas integran el proceso de desinstitucionalización y permiten que personas que anteriormente permanecían internadas desarrollen su vida cotidiana en espacios comunitarios, con distintos niveles de acompañamiento profesional.

Kreplak sostuvo que uno de los avances de la gestión fue reconocer la salud mental como una problemática sanitaria que necesita respuestas específicas y una red pública de cuidados. La Provincia también viene ampliando dispositivos de urgencia, como la nueva guardia especializada del Hospital Alejandro Korn, inaugurada en julio.

La estrategia bonaerense comenzó a proyectarse además fuera del país. En septiembre, Kreplak recibió a la ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg, para intercambiar experiencias sobre desinstitucionalización, formación profesional y atención comunitaria.

Suicidios: las cifras que presionan sobre el sistema

Uno de los problemas más sensibles es el aumento de las muertes por suicidio. Durante 2025, la provincia de Buenos Aires registró 1.977 casos, equivalentes al 38% de los 5.209 contabilizados en todo el país, según el Sistema Nacional de Información Criminal.

La tasa bonaerense fue de 11,9 casos cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio nacional alcanzó 11,8. Los registros muestran una problemática especialmente relevante entre adolescentes y adultos jóvenes, aunque también existen alertas sobre la población de mayor edad.

En septiembre, Kicillof había presentado un programa específico de prevención y cuidados que ahora se integra a una estrategia sanitaria más amplia. Entre sus medidas se encuentra la ampliación a 24 horas de la línea provincial 0800-222-5462, la incorporación prevista de más de 100 profesionales y el fortalecimiento de las guardias e internaciones en hospitales generales.

También contempla nuevas herramientas para los municipios, capacitación de trabajadores estatales, dispositivos de acompañamiento y actividades preventivas en escuelas, clubes y organizaciones comunitarias.

Alonso, Kicillof, Kreplak y Terigi en conferencia de prensa.

La dimensión asistencial creció durante los últimos años. Kreplak informó que, a escala nacional, las internaciones relacionadas con salud mental aumentaron 42% en tres años y las consultas externas, 52%, indicadores que muestran una presión creciente sobre los servicios.

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos bonaerense viene reclamando medidas sostenidas de prevención, profesionales suficientes y dispositivos comunitarios. Desde el Distrito X, su presidente, Pablo Della Savia, planteó la necesidad de intervenir antes de las situaciones críticas y fortalecer los vínculos de contención.

Por su parte, Andrés Di Prinzio, referente de la entidad provincial, advirtió que los recursos presupuestarios resultan insuficientes frente al crecimiento de la demanda y reclamó cumplir las previsiones de financiamiento de la legislación nacional.

Apuestas online y adolescentes: otro frente de prevención

El nuevo plan también incorpora los consumos problemáticos, una problemática que adquiere nuevas características con la expansión de las plataformas digitales de apuestas.

El Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes Secundarios, elaborado por Sedronar, reveló que el 26,2% de los estudiantes apostó dinero al menos una vez durante el último año, considerando tanto las modalidades presenciales como las digitales.

Las apuestas por internet alcanzaron al 20,5% de los estudiantes relevados, mientras que el 12% participó en modalidades presenciales. Los resultados reflejan la exposición juvenil al juego con dinero, aunque no equivalen a un diagnóstico de ludopatía.

El psicólogo especializado en juego problemático Agustín Dellepiane y la licenciada en Educación Física Carolina del Cerro plantearon la importancia de recuperar los espacios deportivos como ámbitos de pertenencia y acompañamiento frente al crecimiento de las apuestas.

El debate también llegó a la Legislatura bonaerense. Un proyecto impulsado por los diputados de Unión por la Patria Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto propone regular las plataformas, reforzar los controles de identidad y edad, limitar la publicidad y establecer mecanismos de prevención.

Buscan frenar la adicción de adolescentes por las apuestas online.

La iniciativa busca complementar las políticas sanitarias con regulaciones sobre una actividad que alcanza a adolescentes y jóvenes a través de redes sociales, aplicaciones y contenidos deportivos.

Reclamos profesionales, debate legislativo y diferencias con Nación

La situación también movilizó iniciativas de la oposición. El senador bonaerense del PRO Pablo Petrecca presentó dos proyectos para fortalecer la prevención y el acompañamiento psicológico en ámbitos especialmente sensibles.

El primero propone un régimen permanente de atención para integrantes de la Policía bonaerense, con garantías de confidencialidad y protección frente a posibles consecuencias laborales por solicitar asistencia.

El segundo plantea reforzar la presencia de profesionales de psicología en las escuelas para abordar situaciones de ansiedad, convivencia y otros padecimientos que atraviesan niños y adolescentes.

Mientras tanto, continúa la discusión por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 impulsada por la administración de Milei. Kreplak manifestó reparos ante el Consejo Federal de Salud por las modificaciones propuestas sobre internaciones involuntarias, altas médicas, intervención judicial y funcionamiento de instituciones especializadas.

El Gobierno nacional sostiene que los cambios buscan mejorar la respuesta ante situaciones críticas y mantener las internaciones como recurso excepcional. La Provincia, en cambio, advierte sobre posibles obstáculos para los equipos interdisciplinarios y reclama preservar el modelo comunitario de atención.

La discusión sobre recursos y prácticas profesionales tendrá otra instancia el sábado 24 de octubre, cuando Necochea reciba una Jornada Provincial de Psicología y Salud Mental en su Centro Cultural. La actividad contará con alrededor de 40 disertantes y abordará los desafíos de la profesión, los modelos de intervención y las políticas de cuidado en los territorios.