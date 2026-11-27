Julio Zamora afirmó que el mandatario bonaerense “es la mejor alternativa para conducir el rumbo de la Argentina”.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, respaldó a Axel Kicillof como alternativa para conducir el país y profundizó su acercamiento al espacio del gobernador. La definición incorpora un movimiento a la interna peronista en el distrito de origen de Sergio Massa, donde el oficialismo municipal y el Frente Renovador mantienen una disputa por la representación política y las candidaturas.

El pronunciamiento se produjo en el Club Tigre Junior, durante la presentación de una publicación política vinculada al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con la participación del dirigente José Cruz Campagnoli. Allí, Zamora afirmó que el mandatario bonaerense “es la mejor alternativa para conducir el rumbo de la Argentina”.

El respaldo tiene un antecedente en el armado provincial. En septiembre, referentes del MDF ya habían incluido al jefe comunal entre los dirigentes que acompañarían la proyección presidencial de Kicillof, aunque entonces aclaraban que ese posicionamiento todavía no había sido comunicado públicamente. La declaración actual le da una expresión directa a aquel acercamiento.

Sin embargo, la coincidencia nacional convive con una competencia municipal que sigue abierta. El Frente Renovador prepara sus propias alternativas para Tigre, mientras Zamora busca conservar la iniciativa territorial y encuentra en el gobernador una referencia para el próximo escenario electoral.

Del enfrentamiento provincial al respaldo presidencial

El vínculo entre Zamora y Kicillof atravesó momentos de tensión. Durante la campaña legislativa de 2025, el intendente encabezó la propuesta de Somos Buenos Aires en la Primera Sección Electoral, por fuera del oficialismo provincial, y cuestionó públicamente la gestión bonaerense.

En aquel cierre de campaña en Tigre, compartió escenario con Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y dirigentes radicales. Sus críticas incluyeron el saneamiento del arroyo Lola y las condiciones del Hospital Provincial de Pacheco. La seguridad municipal también ocupó un lugar central en su propuesta para la Provincia.

Ahora, Zamora planteó la necesidad de ampliar los acuerdos entre agrupaciones y dirigentes para construir una alternativa frente a Javier Milei. También pidió prudencia en ese proceso y vinculó la elaboración de una propuesta común con la recuperación de la confianza ciudadana.

Ese llamado a ampliar la construcción política convive con su disputa con el massismo. Uno de los principales antecedentes fue la interna de 2023, cuando Zamora enfrentó a Malena Galmarini en las primarias de Unión por la Patria por la intendencia de Tigre. Tras superar aquella competencia, consiguió su reelección en los comicios generales: el recuento difundido entonces le otorgó 50,27% de los votos, frente al 24,30% de Segundo Cernadas, de Juntos por el Cambio.

Pero los desacuerdos volvieron a manifestarse en la organización del PJ de Tigre. Durante el proceso de renovación partidaria de este año, el massismo impulsó al concejal Luis Samyn Ducó, mientras el sector del intendente presentó una nómina encabezada por su hermano, Mario Zamora.

La controversia terminó judicializada. La Cámara Nacional Electoral confirmó el rechazo de la lista zamorista por incumplimientos formales y validó la proclamación de Samyn Ducó. Entre las observaciones figuraba la falta de tres candidatos a congresales provinciales titulares en la presentación inicial.

Así, la conducción del Ejecutivo municipal y la del partido quedaron en manos de sectores enfrentados. Esa distribución de poder es parte del contexto en el que Zamora profundiza su vínculo con Kicillof, mientras el Frente Renovador sostiene una estructura propia dentro del distrito.

Las PASO y las reelecciones atraviesan el acercamiento

La discusión por las reglas electorales también estuvo presente en la actividad. Zamora defendió las PASO como una “herramienta fundamental” para definir liderazgos y cuestionó las condiciones en las que su espacio participó de anteriores competencias internas.

Su posición se conecta con una experiencia concreta: las primarias le permitieron disputar la candidatura municipal frente al sector de Massa. Hacia 2027, la continuidad de ese mecanismo vuelve a ser relevante para un peronismo que todavía debe acordar cómo resolverá sus diferencias nacionales, provinciales y locales.

A esa discusión se suma el límite de mandatos. Zamora está entre los intendentes alcanzados por la restricción para competir nuevamente en 2027 si la legislación permanece sin cambios. Por eso, el debate sobre las reelecciones incide directamente en la continuidad de su conducción y en la preparación de una eventual sucesión.

Durante el encuentro, Campagnoli defendió la modificación de la normativa y sostuvo que “la reelección para los intendentes debe salir”. Su intervención trasladó a Tigre una posición que Kicillof viene expresando públicamente y que enfrenta el rechazo del Frente Renovador.

La diferencia tiene consecuencias sobre el armado territorial. Mientras el gobernador promueve que los actuales mandatarios puedan volver a presentarse, el massismo sostiene la limitación y reclama que se construyan alternativas de renovación. En Tigre, esa discusión involucra tanto las reglas de competencia como los nombres que podrían disputar el municipio.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

El massismo también prepara su jugada

El Frente Renovador ya había comenzado a instalar postulantes propios en distintos distritos, incluso donde gobiernan otras expresiones peronistas. En Tigre, el concejal Sebastián Rovira aparece entre las figuras que el espacio busca proyectar hacia la intendencia.

Ese despliegue forma parte de la estrategia municipal del massismo para 2027, que combina llamados a la unidad con la preparación de candidatos. Su resolución dependerá de las reglas electorales y de los acuerdos que alcancen las distintas conducciones para integrar las listas.

El respaldo de Zamora a Kicillof se incorpora a ese escenario sin resolverlo. El gobernador suma un acompañamiento para su proyección nacional en un territorio donde Massa conserva organización partidaria y aspiraciones municipales.