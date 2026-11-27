Fesimubo realizó un corte de la Ruta 51 .

Las diferencias salariales entre los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires volvieron a quedar en el centro de la discusión pública con una nueva medida de fuerza de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), que realizó un corte de la Ruta 51 a la altura de Saladillo, como parte del plan de lucha que desarrolla desde mediados de año.

La protesta coincide con la coordinación de reclamos salariales entre nueve sindicatos municipales del oeste del conurbano y con las primeras declaraciones del nuevo director provincial de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, Santiago D'Elía, quien reconoció las profundas diferencias remunerativas que existen entre distritos.

Mientras las intendencias definen sus últimas recomposiciones salariales de 2026 y elaboran los presupuestos para el próximo ejercicio, el Gobierno bonaerense continúa con el procedimiento administrativo para constituir el Consejo del Empleo Municipal, previsto en una ley sancionada hace doce años.

Salarios básicos de $150.000 y diferencias por el mismo trabajo

La federación conducida por Hernán Doval denunció que en algunos municipios bonaerenses los salarios básicos rondan los $150.000 y advirtió que existen trabajadores cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de indigencia.

La problemática fue abordada el 18 de noviembre durante una reunión de la Regional Oeste 7A de FESIMUBO, que agrupa a los sindicatos de Morón, Ituzaingó, Hurlingham, La Matanza, Merlo, Moreno, General Rodríguez, Luján y Marcos Paz.

Los representantes gremiales acordaron coordinar sus demandas en las negociaciones colectivas de cada distrito, además de mantener el reclamo ante las autoridades provinciales para que se constituya el Consejo.

Las diferencias salariales también fueron reconocidas por D'Elía, quien asumió su cargo en el Ministerio de Trabajo bonaerense el 13 de noviembre.

El Ministerio de Trabajo puso hoy en funciones a Santiago D’Elía como nuevo director de la Negociación Colectiva Municipal. https://t.co/saMhFe6aRH — Trabajo PBA (@TrabajoPBA) November 13, 2026

En declaraciones radiales, el funcionario ejemplificó la situación a partir de trabajadores profesionales con catorce años de antigüedad y una jornada semanal de 36 horas que, dependiendo del municipio donde prestan servicios, pueden percibir remuneraciones inferiores a la mitad de las que reciben sus pares. “Por misma cantidad de horas, por mismo trabajo, misma responsabilidad”, señaló.

D'Elía, quien también integra el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso, ubicó a ese distrito y a Tigre entre los municipios con mejores remuneraciones, como resultado de las conquistas alcanzadas mediante las negociaciones gremiales.

Las paritarias municipales y las diferencias en la recomposición salarial

Las negociaciones desarrolladas en Saladillo y Quilmes durante 2026 permiten observar cómo las administraciones locales aplican distintos mecanismos de actualización de los ingresos.

En una entrevista concedida a GRUPOLAPROVINCIA.COM el 18 de noviembre, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, informó que los acuerdos paritarios alcanzados en marzo, junio y agosto representaron una recomposición salarial acumulada del 41%.

Entrevista a José Luis Salomón, intendente de Saladillo (BA).

El jefe comunal también señaló que los trabajadores recibieron en noviembre un bono de $100.000, mientras reconoció que todavía queda pendiente recuperar poder adquisitivo y explicó las restricciones presupuestarias que condicionan nuevas mejoras.

En Quilmes, la intendenta interina Eva Mieri anunció este jueves un aumento del 5,5% para diciembre, acompañado por un bono extraordinario de $250.000.

Según la mandataria municipal, el incremento acumulado sobre los salarios básicos alcanzará aproximadamente el 24% durante 2026.

Previamente, la seccional quilmeña de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había solicitado una recomposición urgente, la convocatoria a paritarias y mejoras incorporadas al salario básico para que también tengan incidencia sobre los haberes jubilatorios.

Las diferencias entre los acuerdos locales reflejan la autonomía de las intendencias para establecer sus políticas salariales, tanto en los porcentajes de incremento como en la utilización de sumas extraordinarias.

De la declaración de alerta a los cortes de rutas

La protesta en Saladillo fue organizada por la Regional Centro de FESIMUBO, integrada por los sindicatos locales y los de Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar, General Alvear y Benito Juárez.

La medida contó con la participación de Carlos Rodríguez, secretario de Gestión Regional de la federación, y de organizaciones sindicales de localidades cercanas.

El plan de lucha comenzó a gestarse el 15 de mayo, cuando un plenario de secretarios generales declaró el estado de alerta y movilización. Posteriormente, el 14 de julio, la federación formalizó su programa de acciones provinciales durante un encuentro en San Miguel.

Desde entonces, las medidas de fuerza se trasladaron a distintos puntos del territorio bonaerense:

El 31 de agosto, con un corte de la Ruta 6 en Cañuelas.

El 9 de septiembre, sobre la Ruta 51 en Bahía Blanca.

El 14 de septiembre, en la avenida Rivadavia, en Ituzaingó.

El 6 de octubre, sobre la Panamericana, en Tigre.

El 27 de octubre, en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Ezpeleta.

Además de la recomposición salarial, FESIMUBO reclama estabilidad laboral y cuestiona lo que considera un desfinanciamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Del conurbano al interior: la desigualdad salarial que moviliza a los trabajadores municipales bonaerenses.

El Consejo del Empleo Municipal y las responsabilidades de cada jurisdicción

La Ley 14.656, sancionada en 2014, estableció el régimen de empleo municipal y creó un organismo destinado a formular recomendaciones y promover criterios comunes sobre las condiciones laborales en los distritos bonaerenses.

La normativa fue reglamentada en 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal, y posteriormente judicializada en 2018, según informó el Ministerio de Trabajo provincial.

Este año, la administración de Axel Kicillof retomó el procedimiento para su implementación mediante una consulta a la Asesoría General de Gobierno y el dictado de la Resolución 183/2026, firmada el 10 de agosto.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, explicó en octubre que las negociaciones salariales corresponden a los gobiernos municipales, que actúan como empleadores y administran los recursos destinados al pago de las remuneraciones.

Correa en reunión con representantes sindicales para avanzar en la conformación del Consejo del Empleo Municipal.

El Consejo, por su parte, tiene carácter consultivo y no vinculante, por lo que sus recomendaciones no reemplazarán las paritarias locales.

Entre sus atribuciones se encuentran la elaboración de estadísticas sobre empleo municipal, el relevamiento de escalas salariales y la formulación de propuestas para mejorar las condiciones de contratación y trabajo.

El plazo de diciembre y las diferencias entre los gremios

La cartera laboral solicitó el 17 de octubre a las 135 intendencias bonaerenses información sobre las asociaciones sindicales que actúan en cada distrito y la cantidad de trabajadores afiliados.

Los ejecutivos municipales tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar esa documentación, necesaria para determinar la representación de las organizaciones dentro del organismo.

FESIMUBO cuestiona los criterios establecidos para acreditar la representatividad sindical y considera que los plazos administrativos prolongan una discusión que requiere respuestas urgentes.

En cambio, el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, respaldó el pedido de información a los municipios y valoró el avance institucional.

D'Elía anticipó que la primera reunión del Consejo permitirá iniciar una discusión conjunta entre intendentes y representantes gremiales. También planteó promover convenios con universidades para capacitar a los trabajadores municipales y certificar sus conocimientos en distintos oficios.

Con las negociaciones presupuestarias de 2027 en marcha, el vencimiento del plazo administrativo de diciembre y la futura convocatoria al Consejo marcarán los próximos pasos de una discusión que involucra tanto la capacidad financiera de las intendencias como las condiciones laborales de quienes sostienen los servicios públicos municipales.