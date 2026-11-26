El último feriado dejó menos visitantes, mientras los prestadores llegan al verano con dificultades financieras.

El Gobierno bonaerense reunió a representantes municipales, empresarios y universidades para preparar la temporada de verano y volvió a cuestionar la política económica de Javier Milei por sus consecuencias sobre el turismo. El encuentro se realizó este jueves en Barker, partido de Benito Juárez, con el consumo y la capacidad de sostener la actividad como principales preocupaciones.

La 34.ª asamblea del Consejo Provincial del Turismo (CoProTur) estuvo encabezada por la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, y la intendenta interina anfitriona, María Teresa Ricci. Participaron autoridades de 36 municipios, junto con representantes privados y académicos. La convocatoria permitió revisar los resultados de los últimos feriados y discutir las perspectivas para los meses de mayor movimiento.

“La política económica que implementó el Gobierno Nacional juega en contra de los sectores de la producción y el trabajo”, sostuvo Martínez. La funcionaria atribuyó las dificultades a la pérdida de poder adquisitivo, las desregulaciones y las condiciones cambiarias que favorecen los viajes al exterior.

El cuestionamiento prolongó las críticas que había difundido después del último fin de semana largo. “El turismo no miente: cuando no alcanza, es lo primero que se recorta”, expresó entonces. Desde la administración provincial plantean que las dificultades de hoteles, comercios y trabajadores temporarios están vinculadas con la reducción del presupuesto que las familias pueden destinar a viajar.

Menos visitantes y un feriado que volvió a encender las alertas

El encuentro se produjo después de un nuevo retroceso durante el descanso por el Día de la Soberanía Nacional. De acuerdo con datos preliminares del Ministerio de Producción bonaerense, la Provincia recibió 276.000 turistas, un 41,1% menos que en 2025 y un 22,1% por debajo de 2024. El movimiento generó un impacto económico estimado en $58.000 millones.

La comparación interanual requiere considerar el calendario: el feriado de 2025 tuvo cuatro días y el de este año, tres. También influyó la cercanía con los descansos extraordinarios asociados a la visita de León XIV. Esas diferencias condicionan la lectura de los totales, aunque el deterioro también aparece en el gasto diario por persona.

A escala nacional, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) contabilizó 1.410.000 turistas y un impacto económico de $332.557 millones. La cantidad de viajeros disminuyó 17,4%, mientras el gasto total cayó 30,3% en términos reales.

El desembolso diario promedio fue de $118.770 por turista, un 3,1% menos que un año antes, descontada la inflación. La estadía se ubicó en dos días, frente a los 2,3 de 2025. El informe describió un comportamiento marcado por escapadas cercanas, actividades gratuitas y decisiones ajustadas a las posibilidades de cada hogar.

Cada vez menos argentinos pueden irse de vacaciones o disfrutar de unos días de descanso. El modelo económico de Milei está destruyendo el poder adquisitivo y golpeando de lleno al turismo nacional. Este fin de semana llegaron a la Provincia un 22,1% menos de turistas que en 2024. Y gastaron, en términos reales, un 22,6% menos. Son 17 mil millones de pesos que dejaron de circular en nuestras localidades. Detrás de estos números hay empresarios, comercios, hoteles, restaurantes y miles de trabajadores que ven caer sus ingresos. No hay turismo sin salarios que alcancen, sin consumo y sin políticas que impulsen la actividad. Necesitamos cambiar este modelo económico y volver a poner el trabajo, la producción y el mercado interno en el centro de las prioridades. — Augusto Costa (@CostaAugusto9) November 23, 2026

La ocupación no alcanza para explicar cómo llegan los prestadores

En territorio bonaerense, el balance previo al verano combina viajes más breves y dificultades financieras. Mar del Plata comenzó el último descanso con reservas hoteleras cercanas al 60% y predominio de escapadas de dos noches. Chascomús registró alrededor del 70% de reservas iniciales, mientras La Plata promedió un 50% de ocupación.

Esos porcentajes corresponden a momentos y relevamientos distintos, pero muestran una demanda heterogénea. Las contrataciones sobre la fecha y la rotación de visitantes obligan a los establecimientos a administrar una actividad que puede movilizar personas sin generar ingresos suficientes para compensar los costos.

La situación crediticia de Tandil aporta otra señal. Según los registros de septiembre de la plataforma Mapa de la Deuda, de 86 empresas turísticas identificadas como deudoras, 22 mantenían obligaciones impagas: el 25,58%, frente al 20,01% provincial.

La tasa de mora del sector turístico tandilense alcanzó el 12,31%, por encima del 6,64% bonaerense. Ese indicador se refiere a la proporción del financiamiento en mora, distinta del porcentaje de firmas con atrasos.

El último feriado se incorpora a una secuencia de temporadas con menos visitantes y menor consumo. Durante el verano 2025/26, Buenos Aires recibió 8,9 millones de turistas, unos 373.000 menos que en el período anterior y aproximadamente 1,24 millones menos que en 2022/23. La estadía promedio también se redujo alrededor del 6%.

En Mar del Plata, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 llegaron 3.141.472 visitantes, un 3,7% menos interanual, con una ocupación promedio del 50,7%. El consumo sectorial retrocedió cerca del 20%. En Villa Gesell, la caída del gasto rondó el 26%, pese a que la ocupación alcanzó el 74% en enero.

Las vacaciones de invierno tampoco revirtieron la tendencia: se contabilizaron aproximadamente 790.000 turistas, un 11,5% menos que en 2025. Durante los fines de semana del receso, la ocupación hotelera promedió apenas el 33,5%.

La dimensión económica explica la preocupación municipal. Según el Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), el turismo representa alrededor del 5,2% del producto provincial, reúne unas 11.000 empresas y sostiene cerca de 130.000 puestos de trabajo.

Frente a ese escenario, la Provincia presentó incentivos mediante Provincia Compras y el paquete “Adelantate al verano” del Banco Provincia, con financiación en cuotas sin interés y reintegros. Las medidas apuntan a estimular contrataciones y consumo en los destinos.

El balance expuesto incluyó $687 millones para acompañar 55 fiestas populares en 38 municipios. También se informaron 78 proyectos de infraestructura y equipamiento financiados en 55 localidades, con una inversión acumulada superior a $2.500 millones.

La agenda incorpora, además, la presentación del Diagnóstico Integral del Camino Real Bonaerense, prevista para el 2 de diciembre, como parte del desarrollo de propuestas turísticas vinculadas con el patrimonio histórico.

El reclamo que une a funcionarios, municipios y empresarios

Las preocupaciones planteadas en Barker prolongan una discusión sobre rentabilidad, empleo y consumo que atraviesa al sector desde las temporadas anteriores. El ministro de Producción, Augusto Costa, había definido el escenario como una “crisis inédita”, mientras distintos intendentes advirtieron sobre las dificultades para mantener establecimientos y puestos de trabajo.

Desde General Alvarado, Sebastián Ianantuony señaló la preocupación por la capacidad financiera con la que los empresarios llegan al verano después de resignar márgenes para continuar abiertos. En Villa Gesell, Gustavo Barrera planteó problemas en hoteles, restaurantes y comercios; en Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky reclamó herramientas para estimular el mercado interno.

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, Hernán Szkrohal, había sintetizado el problema: “Cuando los costos se mantienen o aumentan y el consumo baja, no hay eficiencia que alcance”.

La reunión dejó así una agenda de asistencia atravesada por la disputa política con Nación. La Provincia busca sostener los viajes mediante financiación, promoción e inversión local, mientras responsabiliza al rumbo económico nacional por la pérdida de demanda. Para los municipios y prestadores, la prueba del verano será transformar las reservas en ingresos que permitan sostener negocios y empleo.