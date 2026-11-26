Kicillof junto a Pullaro.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, incorporó una nueva reunión institucional a su desembarco en Santa Fe del próximo miércoles 2 de diciembre: será recibido por el mandatario radical Maximiliano Pullaro en la Casa Gris, en una jornada que también incluirá encuentros con empresarios, intendentes y dirigentes sindicales.

La visita se inscribe en la expansión territorial del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), mientras distintos sectores del peronismo santafesino comenzaron a organizarse para impulsar una eventual candidatura presidencial del bonaerense en 2027.

Sin embargo, los acercamientos institucionales por fuera del justicialismo conviven con diferencias dentro del propio espacio opositor. La ausencia de referentes de Ciudad Futura en el lanzamiento de la mesa Axel 2027 de Rosario y sus vínculos con el Frente Renovador volvieron a poner de manifiesto las distintas estrategias electorales que atraviesan al peronismo provincial.

Pullaro, otra escala en el diálogo con gobernadores radicales

El encuentro entre Kicillof y Pullaro tendrá lugar en la Casa de Gobierno santafesina, durante la segunda etapa de una recorrida que comenzará por la mañana en Reconquista.

La reunión será el segundo encuentro del bonaerense con un gobernador radical en poco más de un mes. A finales de octubre, Kicillof había visitado Jujuy, donde fue recibido por Carlos Sadir, como parte de sus actividades institucionales fuera de Buenos Aires.

Los contactos se producen mientras los gobiernos provinciales mantienen diferencias con la administración nacional de Javier Milei respecto de los recursos fiscales, las obras públicas y el financiamiento de servicios. La reunión con Pullaro tendrá carácter institucional, sin que exista un acuerdo electoral anunciado entre ambos dirigentes.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei compartieron un acto en San Lorenzo.

En paralelo, el kicillofismo mantiene conversaciones con sectores del radicalismo que evalúan integrar una alternativa opositora nacional. Entre ellos se encuentran los dirigentes entrerrianos de UCR Activa, vinculados con el histórico referente radical Federico Storani.

Ese espacio convocó para el sábado 28 de noviembre a un encuentro en Villaguay, donde discutirá su eventual incorporación a Radicalismo Auténtico y las posibilidades de articulación con otras fuerzas políticas.

Reconquista: emergencia hídrica y demandas productivas

El intendente de Reconquista, Amadeo Enrique “Enri” Vallejos, confirmó este jueves los detalles de la primera parada de Kicillof en territorio santafesino.

La agenda comenzará con la firma de un convenio de colaboración frente a la emergencia hídrica. La ciudad permanece en alerta ante la posibilidad de nuevas crecidas durante diciembre, especialmente en sectores vulnerables como Puerto Reconquista y Callejón de la Cortada.

A las 10.30 está previsto un encuentro en la Sociedad Rural de Reconquista, con empresarios, industriales y representantes productivos de Santa Fe y provincias vecinas. Posteriormente, a las 11.30, se realizará un acto en las instalaciones de Atlético y Tiro.

Vallejos adelantó que uno de los principales temas será el estado de la Ruta Nacional 11 y la necesidad de recuperar el proyecto del puente que conectaría Reconquista con Goya, en Corrientes.

También planteará los elevados costos energéticos que afrontan las industrias del norte santafesino y la posibilidad de aprovechar el gas natural para generar electricidad mediante centrales de ciclo combinado.

Otro reclamo será la recuperación de los vuelos comerciales. Según el intendente, la región reúne alrededor de 450.000 habitantes y lleva dos años sin ese servicio, pese a contar con infraestructura aeroportuaria.

El jefe comunal también cuestionó la caída de los recursos de coparticipación y la paralización de obras nacionales, entre ellas las correspondientes al plan integral de desagües de Reconquista.

La agenda productiva permitirá incorporar estas demandas al relevamiento territorial que Kicillof encargó a los referentes del MDF para elaborar propuestas de alcance nacional.

Industriales, sindicatos y una actividad universitaria en Santa Fe

Después de las actividades en Reconquista, la comitiva bonaerense se trasladará a la capital provincial.

Además del encuentro con Pullaro, Kicillof mantendrá reuniones con representantes industriales y dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT). La jornada finalizará con un acto en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La participación sindical tiene como antecedente la conformación, a mediados de noviembre, de la Junta Promotora Axel 2027 Santa Fe, integrada por dirigentes políticos y referentes del movimiento obrero.

Entre sus principales impulsores figuran el exlegislador provincial Leandro Busatto, la exministra santafesina Silvina Frana y Matías Giorgetti, referente de Construyendo Futuro Federal.

El espacio presentó el documento «Hay otro camino», que plantea una alternativa nacional basada en la producción, el empleo, la educación pública y el desarrollo científico, con especial atención al entramado industrial, agropecuario y cooperativo santafesino.

Rosario: los que impulsan a Kicillof y las ausencias que marcaron el encuentro

Mientras se ajusta el itinerario del gobernador, el peronismo rosarino comenzó a desarrollar su propia estructura de organización electoral.

Kicillof se afianza en Rosario, tras conformarse la mesa "Axel 2027".

La mesa Axel 2027 fue presentada en la sede de la Unión Ferroviaria, con la participación de referentes sindicales como Rubén Ojeda y Juan Chulich, de Camioneros.

También asistieron la concejala Norma López, de Comunidad; Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; Julia Irigoitia y María José Ramos, de Rosario con Vos; y dirigentes de otras localidades del sur provincial.

La convocatoria reunió a sectores con distintas estrategias políticas locales, pero que coinciden en promover la candidatura presidencial de Kicillof. Sus integrantes trabajan para coordinar actividades durante la próxima gira y conseguir una visita del gobernador a Rosario antes de fin de año.

Sin embargo, entre los espacios invitados que no participaron estuvo Ciudad Futura, conducido por el concejal Juan Monteverde y la diputada nacional Caren Tepp.

La ausencia adquirió relevancia por el protagonismo de ambos dirigentes en las conversaciones electorales del peronismo santafesino y sus contactos con los sectores que responden a Sergio Massa.

Ciudad Futura, entre los contactos con Kicillof y el armado massista

Monteverde mantiene un vínculo político con el presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, con quien analiza un eventual esquema electoral que contempla al primero como candidato a intendente de Rosario y al segundo como aspirante a la gobernación santafesina.

Al mismo tiempo, el concejal participó de la reunión que Kicillof mantuvo el 29 de octubre en las oficinas porteñas del Banco Provincia con intendentes, sindicalistas y dirigentes de distintas corrientes del justicialismo santafesino.

En agosto también había compartido una recorrida con el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, por la Empresa Pública de Alimentos.

Kicillof amplía su armado federal con nuevos vínculos en Santa Fe.

Tepp, por su parte, estuvo presente el 17 de noviembre en el encuentro por el Día de la Militancia organizado en San Fernando, que reunió al massismo y a referentes del peronismo federal sin la participación de Kicillof.

Los movimientos de Ciudad Futura reflejan la coexistencia de conversaciones con diferentes sectores nacionales, sin que hasta el momento el espacio haya formalizado su respaldo a una candidatura presidencial.

En el entorno del gobernador bonaerense descartan que la gira busque intervenir en las disputas internas del justicialismo santafesino y mantienen abierta la posibilidad de recorrer el sur provincial.

Por ahora, Rosario continúa fuera del itinerario confirmado del 2 de diciembre. Mientras sus referentes políticos discuten los alineamientos electorales, Kicillof avanzará con una agenda que combina cooperación institucional, demandas productivas y construcción territorial, con la mirada puesta en 2027.