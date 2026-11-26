El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, concretó en los últimos días la entrega de nuevo equipamiento destinado a fortalecer dos áreas diferentes de la gestión municipal. Por un lado, la Unidad de Terapia Intensiva incorporó bombas de infusión continua para ampliar los recursos disponibles en la atención de pacientes críticos, mientras que la localidad de Bellocq recibió un tractor cortacésped para reforzar las tareas de mantenimiento de espacios públicos.

Las dos incorporaciones forman parte de una política orientada a renovar herramientas de trabajo y mejorar la capacidad de respuesta tanto del sistema de salud como de los servicios que se prestan en las localidades del distrito.

Nuevo equipamiento para la Terapia Intensiva

Stadnik realizó la entrega de bombas de infusión continua destinadas a la Unidad de Terapia Intensiva, en el marco de las acciones de incorporación y renovación de tecnología para el sistema sanitario municipal.

Estos equipos permiten administrar medicamentos y nutrientes de manera controlada y precisa, tanto a través de alimentación enteral como parenteral, de acuerdo con las indicaciones médicas y las necesidades particulares de cada paciente.

La posibilidad de regular con exactitud el suministro de distintas sustancias resulta especialmente importante en personas que requieren cuidados intensivos y tratamientos que deben mantenerse de forma continua.

Más recursos técnicos para pacientes críticos

Las bombas de infusión constituyen una herramienta de uso habitual dentro de las áreas de alta complejidad, ya que permiten sostener tratamientos con mayor precisión y control durante la internación.

Con esta incorporación, la UTI amplía su disponibilidad de equipamiento y suma nuevas herramientas para el seguimiento y la atención de pacientes que requieren cuidados permanentes.

La entrega se inscribe dentro de un proceso de actualización de recursos técnicos destinado a acompañar el trabajo cotidiano de los profesionales de la salud.

Un nuevo tractor para Bellocq

En otro frente, Stadnik entregó un tractor cortacésped al delegado municipal de Bellocq, Guillermo Maldonado, con el objetivo de mejorar las tareas de mantenimiento y cuidado de los espacios públicos de la localidad.

La nueva herramienta permitirá reforzar trabajos vinculados con el corte de césped y el acondicionamiento de sectores de uso comunitario, brindando mayor capacidad operativa a la delegación.

La incorporación busca facilitar las tareas periódicas de mantenimiento y mejorar la prestación de servicios en distintos puntos de Bellocq.

Equipamiento para mejorar los servicios

Desde el Municipio remarcaron que este tipo de entregas forman parte de una política destinada a acompañar a cada localidad con recursos acordes a sus necesidades.

En ese sentido, la adquisición de maquinaria busca fortalecer la autonomía operativa de las delegaciones y permitir una respuesta más rápida en las tareas habituales.

La entrega del tractor se suma así a otras incorporaciones destinadas a mejorar los servicios y mantener en mejores condiciones los espacios públicos.