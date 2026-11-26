El Municipio de Saavedra-Pigüé sumó nuevas acciones en dos frentes vinculados con la vida cotidiana de la comunidad. Por un lado, se incorporó a MUNA, una iniciativa impulsada por UNICEF junto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. Por otro, continúan los trabajos de puesta en valor del ingreso al Parque Municipal Fortunato Chiapara.

Las dos propuestas apuntan a fortalecer políticas públicas de largo plazo y mejorar espacios que forman parte de la identidad local.

Saavedra-Pigüé se suma a MUNA

El distrito comenzó a formar parte de Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia, un programa que busca fortalecer las capacidades locales para diseñar y sostener políticas destinadas a chicos y adolescentes.

La iniciativa plantea un trabajo coordinado entre distintas áreas municipales, con instancias de capacitación y herramientas que permitan conocer mejor las necesidades de las infancias y adolescencias del distrito.

El objetivo es que esa información pueda traducirse en políticas públicas más integrales y con mayor capacidad de respuesta.

Más articulación entre áreas municipales

Uno de los principales ejes de MUNA es fortalecer el trabajo conjunto dentro del propio Municipio.

La articulación entre las diferentes áreas permite abordar las problemáticas de niñez y adolescencia desde una mirada más amplia, evitando respuestas aisladas y favoreciendo estrategias comunes.

También se prevé la capacitación de los equipos locales para mejorar las herramientas disponibles al momento de diseñar e implementar acciones.

Infancias y adolescencias como protagonistas

Desde el Municipio remarcaron que la incorporación al programa busca generar más oportunidades y darle un lugar central a chicos y adolescentes dentro de la planificación pública.

La propuesta apunta a identificar sus necesidades y construir políticas que acompañen las distintas etapas de crecimiento.

En ese sentido, la participación en MUNA abre una nueva instancia de trabajo institucional junto a organismos provinciales y UNICEF.

Mejoras en el Parque Fortunato Chiapara

En paralelo, continúan los trabajos de embellecimiento y puesta en valor del acceso al Parque Municipal Fortunato Chiapara.

El espacio es uno de los lugares más representativos de Pigüé y recibe diariamente a vecinos y visitantes para actividades recreativas y de esparcimiento.

Las tareas buscan mejorar la imagen del ingreso y generar una recepción más agradable para quienes utilizan el parque.

Cuidado de los espacios públicos

La intervención forma parte de las acciones de mantenimiento y conservación que se realizan sobre distintos espacios municipales.

El objetivo es preservar lugares de uso comunitario y garantizar mejores condiciones para su disfrute.

En el caso del Fortunato Chiapara, la mejora del acceso también busca poner en valor un espacio con fuerte identificación dentro de la comunidad.