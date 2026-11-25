Un total de 46 familias de Coronel Dorrego firmaron sus escrituras sociales durante un acto realizado en el Centro Cultural, en una jornada que representó un avance importante en materia de regularización dominial y seguridad jurídica.

Para algunos vecinos del barrio San Martín, el momento tuvo un significado especial, ya que llegó después de más de 40 años de espera para avanzar con la documentación definitiva de sus hogares.

Más de cuatro décadas de espera

La firma permitió que distintas familias dieran un paso fundamental para consolidar legalmente la propiedad de sus viviendas.

En el caso de algunos hogares del barrio San Martín, el trámite pone fin a una espera que se extendió durante más de cuatro décadas.

La regularización de la situación dominial permite ordenar la documentación de los inmuebles y brindar mayor certeza a quienes los habitan.

46 escrituras sociales

Durante el encuentro se concretó la firma de 46 escrituras sociales.

El acto permitió reunir a familias que atravesaban distintas situaciones de regularización y avanzar con un proceso que, una vez completado, culminará con la entrega de la documentación correspondiente.

Las escrituras deberán ser inscriptas antes de quedar en condiciones de ser entregadas definitivamente a sus propietarios.

También avanzó el Plan Municipal de Viviendas

La jornada incluyó además la firma de las escrituras correspondientes a las primeras cuatro viviendas construidas por la gestión del intendente Juan Chalde.

Esas unidades habían sido entregadas a mediados de 2025 en el marco del Plan Municipal de Viviendas.

Con este paso, las familias beneficiarias avanzan también en la consolidación jurídica de los hogares que recibieron a través de ese programa.

Seguridad jurídica para las familias

La escritura representa una instancia central dentro del proceso de acceso a la vivienda, ya que acredita formalmente la titularidad y brinda mayor previsibilidad patrimonial.

Además, permite a las familias contar con documentación indispensable para futuras gestiones y ordenar la situación legal de sus hogares.

Por ese motivo, la firma de estos documentos fue destacada como un paso concreto dentro de las políticas habitacionales y de regularización.

El programa Mi Escritura, Mi Casa

Desde el Municipio también recordaron la existencia del programa Mi Escritura, Mi Casa, destinado a acompañar a quienes necesitan avanzar con la regularización dominial de sus viviendas.

La propuesta busca facilitar el acceso a la escritura y reducir las dificultades que muchas familias enfrentan para completar el trámite.

La convocatoria apunta especialmente a quienes todavía no cuentan con el título definitivo de propiedad.

Una política que suma vivienda y regularización

La firma de las 46 escrituras se suma a otras acciones vinculadas con el acceso a la vivienda y la consolidación del patrimonio familiar.

En ese marco, el Plan Municipal de Viviendas y los programas de escrituración aparecen como herramientas complementarias para acompañar distintas etapas del proceso habitacional.