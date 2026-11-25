Saladillo avanza con dos iniciativas orientadas a ampliar sus oportunidades de desarrollo. Por un lado, el Municipio presentó una estrategia destinada a posicionar a la ciudad como sede de congresos, jornadas, capacitaciones y distintos tipos de encuentros. Por otro, continúan las obras de pavimento articulado en la intersección de las avenidas Moreno y Mariano Acosta.

Ambas acciones apuntan a fortalecer distintos aspectos de la vida local: la generación de actividad económica y turística, por un lado, y la mejora del espacio urbano y la circulación, por otro.

Saladillo busca consolidarse como destino de reuniones

En el Centro Universitario Regional Saladillo se realizó la presentación de Origen Saladillo y Turismo de Reuniones, una propuesta que busca aprovechar la infraestructura, los servicios, la gastronomía y los espacios disponibles en la ciudad.

La intención es mostrar a Saladillo como un destino preparado para recibir congresos, jornadas, capacitaciones, encuentros institucionales y actividades de distintos sectores.

La estrategia apunta a ampliar el movimiento durante todo el año y generar nuevas oportunidades para quienes prestan servicios vinculados con alojamiento, gastronomía, logística y organización de eventos.

Una nueva herramienta para el desarrollo

El turismo de reuniones aparece como una alternativa complementaria a otras formas de turismo y actividad económica.

Este tipo de propuestas permite atraer visitantes por motivos profesionales, educativos o institucionales y generar movimiento en diferentes sectores de la ciudad.

La presentación buscó poner en valor las condiciones que Saladillo ya posee y ordenar una estrategia para promocionarlas de manera más integrada.

Infraestructura, servicios y gastronomía

Uno de los ejes centrales es la capacidad local para recibir eventos de diferente escala.

La disponibilidad de espacios, servicios, propuestas gastronómicas y recursos complementarios permite pensar en una oferta más amplia y especializada.

El objetivo es que instituciones, empresas y organizaciones puedan encontrar en Saladillo una alternativa para desarrollar encuentros y actividades durante distintos momentos del año.

Avanza el pavimento articulado

En paralelo, el Municipio continúa con la colocación de pavimento articulado en la intersección de las avenidas Moreno y Mariano Acosta.

La intervención busca dar continuidad a un nuevo sector urbano que conecta el Pasaje Olarticoechea con el espacio desarrollado sobre avenida Moreno.

Los trabajos forman parte de una mejora orientada a ordenar y consolidar la circulación en ese punto de la ciudad.

Continuidad entre distintos sectores

La colocación del pavimento articulado permite integrar espacios que venían siendo intervenidos de manera progresiva.

La obra apunta a generar una continuidad física y visual entre el Pasaje Olarticoechea y el nuevo sector de avenida Moreno.

Además de mejorar la circulación, este tipo de intervención contribuye a renovar la imagen del entorno y acompañar el crecimiento urbano.