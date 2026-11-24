La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa un nuevo episodio de tensión. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, aunque la medida todavía está pendiente de formalización.

La decisión trascendió este martes 24 de noviembre, después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, cuestionara el proceso electoral brasileño que culminó con la reelección de Lula el pasado 25 de octubre.

La representación diplomática quedará a cargo de encargados de Negocios, mientras que fuentes del gobierno brasileño anticiparon que Bitelli únicamente regresaría a Buenos Aires para completar su mudanza.

Las declaraciones de Quirno que profundizaron el conflicto

Durante una entrevista televisiva, el titular de la Cancillería argentina justificó la falta de reconocimiento del triunfo de Lula al señalar que existieron situaciones que generaron dudas durante el proceso electoral.

Las declaraciones provocaron malestar en Itamaraty, donde esperaban señales de acercamiento por parte de la administración libertaria.

Bitelli permanecía fuera de sus funciones presenciales en Argentina desde julio de este año, cuando fue convocado a consultas por las declaraciones de Javier Milei durante la campaña presidencial brasileña.

Lula no invitaría a Milei a su asunción presidencial

El distanciamiento podría trasladarse también a la ceremonia de investidura del mandatario brasileño, prevista para el 5 de enero de 2027.

Según trascendió desde el entorno presidencial brasileño, Milei quedaría fuera de la lista de invitados, aunque no se descarta la presencia de otros dirigentes argentinos, entre ellos Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Desde la Cancillería argentina indicaron que no tienen confirmación sobre una eventual exclusión, mientras que la Casa Rosada sostuvo que las diferencias políticas no deberían perjudicar las relaciones diplomáticas.

Dos presidentes que todavía no mantuvieron una reunión bilateral

A casi tres años de la llegada de Milei a la Casa Rosada, ambos mandatarios continúan sin concretar una reunión bilateral.

Los próximos encuentros internacionales podrían reunirlos nuevamente: la cumbre del Mercosur, prevista para el 4 de diciembre en Montevideo, y la del G20, que se realizará el 14 y 15 de diciembre en Miami.

Por el momento, no está previsto que mantengan reuniones bilaterales durante esos encuentros.

El deterioro diplomático se produce en una relación estratégica para la Argentina, dado el peso de Brasil en el comercio exterior y la integración productiva regional.