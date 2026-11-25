El Municipio de Chacabuco continúa avanzando con la construcción del nuevo aliviador vehicular sobre calle Paso, una obra impulsada por la gestión del intendente Darío Golía con el objetivo de mejorar la conectividad y generar nuevas alternativas de circulación.

El proyecto contempla la pavimentación de seis cuadras y forma parte de una serie de intervenciones destinadas a acompañar el crecimiento urbano y responder a las necesidades actuales de movilidad.

Las primeras dos cuadras ya fueron pavimentadas

Hasta el momento se completaron las primeras dos cuadras del proyecto, correspondientes al tramo comprendido entre avenida Saavedra y calle Avellaneda.

Los trabajos continuarán sobre el resto de la traza hasta completar las seis cuadras previstas.

La intervención permitirá consolidar un nuevo corredor vial y mejorar la conexión entre distintos sectores de la ciudad.

Una conexión entre Juan XXIII y Elguea Román

Una vez finalizada la obra, el aliviador se extenderá por las calles Paso y Dr. Fernández.

El nuevo recorrido permitirá conectar la avenida Juan XXIII con el acceso Elguea Román, generando una alternativa de circulación para quienes se desplazan entre esos sectores.

La intención es facilitar los traslados y distribuir mejor el tránsito dentro de la trama urbana.

Una nueva alternativa para circular

El aliviador busca sumar una vía complementaria que permita mejorar la fluidez del tránsito y reducir la presión sobre otros corredores.

La incorporación de nuevas cuadras pavimentadas también mejora las condiciones de circulación cotidiana para vecinos, vehículos particulares y servicios.

Desde el Municipio remarcaron que la obra fue proyectada en función de las necesidades de una ciudad que continúa expandiéndose.

Infraestructura para acompañar el crecimiento

La gestión de Golía viene planteando la necesidad de desarrollar obras que acompañen los cambios en la circulación y el crecimiento de distintos sectores.

En ese marco, el nuevo aliviador aparece como una intervención estratégica para anticiparse a mayores demandas de movilidad.

La obra combina pavimentación, conectividad y planificación urbana dentro de un mismo proyecto.

Más conectividad en Chacabuco

Con el avance de las primeras cuadras, el aliviador comienza a tomar forma y se acerca a convertirse en una nueva conexión estructural para la ciudad.

La finalización de los trabajos permitirá unir dos puntos importantes mediante un corredor alternativo.