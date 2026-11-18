El intendente de Chacabuco, Darío Golía, presentó el Sistema de Alerta Temprana Escolar, una nueva herramienta de seguridad que contempla la instalación de botones de emergencia en establecimientos educativos del distrito.

El sistema estará destinado a situaciones graves que ocurran con personas dentro de las instituciones y permitirá que los directivos activen una alerta inmediata para acelerar la intervención de los organismos correspondientes.

Primera etapa en 23 establecimientos

En esta primera instancia, el programa alcanzará a 23 establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario.

La implementación comenzará en escuelas rurales y posteriormente se extenderá al resto de las instituciones de la ciudad cabecera y de las localidades.

El objetivo es avanzar de manera progresiva hasta cubrir la totalidad de los establecimientos educativos del distrito.

Cómo funcionará el sistema

Los dispositivos estarán conectados mediante wifi y, al ser activados, enviarán una alerta inmediata tanto a la empresa de seguridad Prosat como al Centro de Monitoreo.

Además, el aviso incluirá automáticamente la ubicación del establecimiento desde donde se realizó la activación.

Esta característica permitirá identificar rápidamente el punto de la emergencia y reducir los tiempos de respuesta.

Golía destacó la incorporación de tecnología

Durante la presentación, el intendente remarcó que la seguridad forma parte de una agenda de trabajo permanente y que el nuevo sistema busca sumar herramientas concretas de prevención.

“La seguridad es un tema en el que trabajamos permanentemente, nos ocupa y preocupa todos los días”, afirmó.

Golía explicó que el Municipio articula con distintos organismos vinculados con la seguridad, entre ellos la Fiscalía, la Policía Comunal y el GAD.

“Hoy acercamos tecnología para mejorar en ese sentido y tener un accionar más veloz en casos de emergencias en los establecimientos escolares”, sostuvo.

Prevención frente a distintas situaciones

El jefe comunal también vinculó la medida con la necesidad de abordar diferentes tipos de situaciones de violencia.

En ese sentido, mencionó problemáticas intrafamiliares, domésticas y escolares, y señaló que el objetivo es trabajar de manera integral sobre cada una de ellas.

El sistema de alerta se incorpora así como una herramienta complementaria dentro de una estrategia más amplia de prevención y coordinación.

Un programa pensado para emergencias graves

El secretario de Seguridad, Mauricio Yonna, explicó que el sistema estará reservado para situaciones de urgencia y contingencias de mayor gravedad.

“Es un sistema que funciona a través del wifi, con un pulsador que al accionarlo envía la alerta al instante tanto a la empresa Prosat como al Centro de Monitoreo”, indicó.

Yonna remarcó que la herramienta no estará destinada a situaciones menores, sino a escenarios en los que sea necesaria una intervención rápida.

Acceso exclusivo para directivos

La jefa Distrital de Educación, Andrea Castronuevo, y el vicepresidente del Consejo Escolar, Juan Ignacio Millán, brindaron detalles sobre la implementación inicial.

Uno de los puntos centrales es que únicamente los directivos de las instituciones tendrán acceso al sistema.

La intención es garantizar que la activación se realice de manera coordinada y únicamente cuando la situación lo requiera.

Una política de prevención

El secretario de Gobierno, Javier Estévez, definió la iniciativa como un programa de prevención y la vinculó con el trabajo que viene desarrollándose en materia de seguridad.

“Este es un programa de prevención”, sostuvo, al remarcar la importancia de anticiparse a situaciones de riesgo y fortalecer los mecanismos de respuesta.