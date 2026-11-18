El Municipio de Rojas continúa con distintas intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura urbana y poner en valor espacios emblemáticos de la ciudad. En los últimos días avanzaron los trabajos de bacheo en nuevas calles y, en paralelo, sigue la restauración de la fachada del edificio municipal.

Ambas obras forman parte de un esquema de mejoras que combina mantenimiento vial con recuperación del patrimonio urbano.

Sigue el bacheo en distintos sectores

En estos días, las cuadrillas trabajaron en la intersección de las calles Lavalle y Francisco de Rojas, donde se realizó una nueva reparación de la calzada.

La intervención se ejecuta con una técnica que permite retirar el pavimento deteriorado a mayor profundidad antes de colocar material asfáltico en caliente.

El objetivo es lograr una reparación más firme y duradera que permita mejorar las condiciones de circulación.

Una técnica de mayor profundidad

El procedimiento utilizado no se limita a cubrir superficialmente el sector afectado.

Primero se retira el material dañado, luego se prepara la base y finalmente se incorpora el asfalto en caliente, que es compactado para recuperar la estabilidad del pavimento.

Este método busca extender la vida útil de la reparación y reducir la necesidad de nuevas intervenciones en el corto plazo.

Continúa la restauración del edificio municipal

En paralelo, siguen los trabajos sobre la fachada del edificio de la Municipalidad de Rojas.

La obra incluye tareas de reparación y restauración sobre distintos sectores con el objetivo de recuperar la imagen del inmueble y preservar sus características arquitectónicas.

La intervención contempla tanto aspectos estructurales como terminaciones estéticas.

Molduras, pintura e iluminación

La planificación incluye la recuperación de la fachada y de sus molduras, además de trabajos de pintura e iluminación.

También se pondrán en valor ventanas, postigos, balcones y las aberturas de ingreso.

La intención es mejorar el estado general del edificio respetando los elementos que forman parte de su identidad histórica.

Un edificio ligado a la historia local

Desde el Municipio remarcaron que la recuperación del inmueble también implica preservar un espacio vinculado con la vida institucional y la historia de Rojas.

La puesta en valor busca combinar mantenimiento y conservación, de manera que el edificio continúe cumpliendo su función administrativa sin perder sus características tradicionales.

Cambios temporales en los accesos

Mientras continúan las obras, el ingreso al edificio municipal se realiza por calle Iribarne.

Además, el Pasaje Dr. Raúl R. Alfonsín // Eva Perón permanece abierto al tránsito de manera temporal, mientras el frente del Palacio Municipal continúa cerrado.

Estas modificaciones buscan permitir el avance de los trabajos sin interrumpir por completo el funcionamiento cotidiano del sector.