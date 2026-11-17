El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, anunció la inauguración del nuevo Parque Logístico del Gobierno de la Comunidad, un espacio destinado a mejorar la organización de distintas áreas municipales. La iniciativa busca ordenar los procesos internos y preservar los recursos del Municipio para brindar un mejor servicio a los vecinos.

Según explicó en sus redes sociales, el parque estará vinculado con el trabajo de áreas como Seguridad, Salud y Ambiente, entre otras. Su puesta en funcionamiento forma parte del objetivo de lograr una administración más eficiente, con mayor control sobre las tareas y el cuidado del patrimonio público.

“A pesar de todas las dificultades, nos propusimos hacer una gestión más eficiente”, sostuvo Otermín. El jefe comunal señaló que el orden, el control y la preservación de los bienes municipales resultan fundamentales para avanzar en esa dirección.

El intendente vinculó la creación del espacio con la necesidad de mejorar los procesos de organización interna y trasladar esos cambios a la prestación de servicios. De acuerdo con su planteo, el funcionamiento de las distintas dependencias debe contribuir a una mejor respuesta a las necesidades de la comunidad.

Uno de los componentes anunciados es la incorporación de herramientas tecnológicas para organizar y supervisar el trabajo. “Con la aplicación de nuevas tecnologías vamos a organizar y auditar las tareas, al tiempo de consolidar la preservación de las maquinarias y vehículos”, afirmó.

De esta manera, el proyecto combina la organización de las actividades municipales con el cuidado de los equipos utilizados por las diferentes áreas.

Otermín presentó la inauguración como un avance dentro de ese proceso de mejora de la gestión. “En el Gobierno de la Comunidad estamos muy consustanciados con progresar en forma continua y hoy dimos un gran paso en ese sentido”, expresó.