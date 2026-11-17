El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, conmemoró el Día de la Militancia con un mensaje en el que recordó el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972, y reivindicó el papel del peronismo para alcanzar mayores niveles de bienestar. A través de una publicación en X, vinculó aquella fecha con los objetivos sociales y políticos que considera vigentes para el movimiento.

Fernando Gray.

“Las y los peronistas reivindicamos esta fecha histórica como el primer día”, expresó. En su evocación, destacó el retorno de Perón para reencontrarse con su pueblo después de la proscripción, la persecución y el exilio.

El planteo central de Gray trasladó esa referencia histórica al presente. Según sostuvo, el peronismo mantiene una capacidad de transformación que debe orientarse a mejorar las condiciones de vida de las mayorías.

“Hoy, como en 1972, sabemos que solo la fuerza del peronismo y su poder transformador pueden garantizar mayor bienestar y condiciones de vida más justas e igualitarias para las amplias mayorías”, afirmó.

Su mensaje también incluyó una reivindicación de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Al desarrollar este último concepto, mencionó expresamente las dimensiones territorial, alimentaria, educativa y sanitaria como parte de las demandas para el país.

Gray cerró la publicación con un saludo a sus compañeros y compañeras por la jornada conmemorativa. La declaración reunió así el recuerdo del retorno de Perón y una reafirmación de los principios que, según expresó, deben orientar al peronismo en el presente.