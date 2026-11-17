El alcalde de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, respaldó el anuncio de una inversión de $3.800 millones destinada a impulsar 108 proyectos científicos y tecnológicos en la provincia de Buenos Aires. Tras acompañar a Axel Kicillof en la presentación, destacó el aporte que esas iniciativas buscan realizar al desarrollo productivo y social bonaerense.

A través de sus redes sociales, Wischnivetzky valoró la decisión provincial de sostener el financiamiento de la ciencia y la tecnología. Su mensaje vinculó la inversión anunciada con la continuidad de las políticas públicas y la promoción del crecimiento en un escenario que describió como difícil y complejo.

“Acompañamos a Kicillof en el importante anuncio de una inversión de $3.800 millones para impulsar 108 proyectos científicos y tecnológicos que fortalecerán el desarrollo productivo y social bonaerense”, expresó.

El jefe comunal también destacó la presencia del Estado provincial frente a las dificultades actuales. Según planteó, el fortalecimiento de las políticas públicas constituye una herramienta para promover el crecimiento.

El respaldo incluyó una referencia a las declaraciones de Kicillof sobre la relación entre inversión estatal, conocimiento y soberanía. Wischnivetzky retomó una definición del gobernador que cuestiona la posición del Gobierno nacional en esta materia.

“Como dijo Axel, aunque el Gobierno nacional no lo comprenda, hay que decirlo con absoluta claridad: sin un Estado presente que invierta, no hay ciencia, no hay innovación y no hay desarrollo soberano posible”, sostuvo.

Con esa referencia, el alcalde de Mar Chiquita reafirmó su apoyo al financiamiento público de la investigación y a su vinculación con las necesidades productivas y sociales de la provincia.