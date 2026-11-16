La Municipalidad de General Lavalle puso en marcha dos propuestas que apuntan a fortalecer distintas dimensiones del desarrollo local. Por un lado, avanzó con una experiencia conjunta entre la Dirección de Producción y la Escuela de Educación Especial N.º 501, vinculada con la incubación artificial de huevos y el nacimiento de pollitos. Por otro, continúa promoviendo travesías en kayak por los humedales de la Ría Ajó como parte de su agenda de turismo de naturaleza.

Ambas iniciativas tienen en común la articulación entre el Municipio, instituciones y comunidad, con el objetivo de generar experiencias educativas, productivas y recreativas con impacto directo en el territorio.

Aprender desde una experiencia productiva

El proyecto desarrollado con la Escuela de Educación Especial N.º 501 permitió que los estudiantes participaran de un proceso productivo concreto vinculado con la avicultura.

Los huevos utilizados fueron producidos en la Granja Agroecológica Municipal Bandera Argentina, ubicada en el paraje Las Chacras, donde funciona un sistema de cría de gallinas ponedoras bajo pastoreo.

Durante la experiencia, los alumnos intervinieron en distintas etapas, desde la preparación de la incubadora hasta el seguimiento de los huevos, el control de las condiciones necesarias y, finalmente, el nacimiento de los pollitos.

Un proyecto con doble objetivo

La iniciativa fue pensada con una doble finalidad.

Por un lado, busca fortalecer la producción avícola municipal mediante la generación de nuevas pollitas que permitan reponer y ampliar el plantel de gallinas ponedoras.

Por otro, apunta a ofrecer a los estudiantes una instancia de aprendizaje práctico que favorezca la autonomía, el trabajo cooperativo y el contacto directo con actividades productivas que se desarrollan en el propio distrito.

Los pollitos llegarán a familias de la comunidad

Como cierre de esta primera experiencia, los pollitos nacidos serán entregados a familias de General Lavalle.

La intención es acompañar pequeñas iniciativas productivas familiares y extender el impacto del proyecto más allá del ámbito educativo y municipal.

De esta manera, la propuesta también busca generar nuevas oportunidades a partir de una cadena que integra producción, aprendizaje y comunidad.

Inclusión y desarrollo local

Desde el Municipio destacaron que la experiencia representa una articulación concreta entre educación, inclusión y producción.

El trabajo conjunto con la Escuela Especial N.º 501 permite acercar herramientas prácticas a los estudiantes y, al mismo tiempo, fortalecer actividades productivas con posibilidades de continuidad dentro de la comunidad.

La iniciativa se inscribe así en una lógica de desarrollo local que combina formación, autonomía y generación de oportunidades.

Travesías por los humedales de la Ría Ajó

En paralelo, General Lavalle también continúa desarrollando propuestas vinculadas con el turismo de naturaleza.

Durante el fin de semana, vecinos y visitantes participaron de una travesía en kayak por los humedales de la Ría Ajó, una experiencia que permitió recorrer los bañados y conocer desde el agua algunos de los paisajes naturales más característicos del distrito.

La actividad fue impulsada por la Dirección de Turismo municipal junto al emprendimiento Limosa Kayak.

Una experiencia acompañada por guías

Durante el recorrido, los participantes contaron con kayaks, elementos de seguridad y acompañamiento de guías.

La propuesta buscó ofrecer una manera diferente de acercarse a los humedales y conocer su entorno natural desde una perspectiva recreativa y turística.

Además, la articulación con prestadores locales apunta a fortalecer la oferta del distrito y generar nuevas oportunidades dentro del sector.

Nueva salida el 21 de noviembre

Tras la experiencia del fin de semana, ya fue anunciada una nueva travesía para el sábado 21 de noviembre, a las 16.

La actividad tendrá cupos limitados y requerirá inscripción previa.

La iniciativa busca seguir ampliando las alternativas para quienes desean conocer General Lavalle desde sus ambientes naturales y sumar propuestas vinculadas con el turismo activo.