El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, criticó al Gobierno nacional y contrapuso sus promesas económicas con el cierre de empresas y la pérdida de empleos que señaló en una publicación en X. El mensaje tomó como punto de partida la expresión “destrucción creativa”, que el jefe comunal atribuyó a Bausili, y derivó en un cuestionamiento a las explicaciones del oficialismo sobre la situación económica.

Santiago Passaglia

Passaglia recordó las expectativas que, según planteó, había generado el Gobierno respecto del bienestar y la evolución de los precios. “Prometieron los mejores 18 meses de la historia. Dijeron que la inflación iba a empezar con cero. Se autoproclamaron el mejor gobierno de todos los tiempos”, escribió.

Frente a esas afirmaciones, puso el foco en las dificultades de empresas y trabajadores. “Y ahora escuchamos a Bausili hablar de ‘destrucción creativa’, mientras hay empresas que cierran y trabajadores que se quedan en la calle”, sostuvo.

El intendente también objetó el discurso dirigido a quienes no logran sostener su actividad o mejorar su situación. Según su planteo, durante este período se trasladó la responsabilidad a las personas afectadas, con el argumento de que debían adaptarse.

“Durante todo este tiempo les dijeron a los que no podían salir adelante que el problema eran ellos. Que tenían que ‘reinventarse’”, afirmó.

En el tramo final, Passaglia señaló un contraste entre la seguridad de los anuncios iniciales y las explicaciones actuales. “Antes tenían certezas para todo. Hoy se llenan de excusas y tiran más culpas afuera”, expresó.

El jefe comunal cerró con una comparación política: “Es lo mismo que hizo siempre el kirchnerismo. Es lo que siempre se hace cuando no tienen resultados para mostrar”. De esa manera, cuestionó tanto el balance económico del oficialismo como su forma de responder ante las dificultades que describió.