La Municipalidad de Pergamino avanza con un operativo de poda preventiva en distintos puntos de la ciudad, en coordinación con ENTRE, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del alumbrado público, despejar la visibilidad en calles y esquinas y reducir riesgos ante posibles jornadas de viento y tormenta.

Las tareas forman parte de un cronograma organizado por zonas y se concentran especialmente en sectores donde las ramas bajas interfieren con luminarias, señales de tránsito, cables y espacios de circulación.

Trabajos planificados por sectores

El director de Arbolado y Espacios Verdes Públicos, Diego Basanta, explicó que el operativo comenzó en el área céntrica y que luego continuará en otros puntos de la ciudad.

“Tenemos un cronograma planificado por zonas. Comenzamos por el centro, donde teníamos algunas calles bastante cargadas de ramas bajas”, señaló.

Entre los primeros sectores intervenidos mencionó Pinto, entre el 200 y el 500; Dorrego, desde Azcuénaga hasta Dr. Alem; y Ricardo Rojas, en barrio La Amalia.

Trabajo coordinado con ENTRE

La intervención se realiza de manera conjunta con ENTRE para garantizar que, una vez finalizada la poda, las calles queden en condiciones.

Según explicó Basanta, el personal municipal se encarga del corte y chipeado de las ramas, mientras que las cuadrillas de ENTRE avanzan detrás realizando la limpieza.

“Nosotros vamos cortando y chipeando, mientras ellos vienen detrás barriendo y juntando lo que haya quedado de hojas, algunas ramas pequeñas y viruta”, detalló.

El funcionario reconoció que las tareas pueden generar inconvenientes temporales para la circulación y pidió paciencia a los vecinos mientras se desarrolla el operativo.

Preparación ante viento y tormentas

Uno de los principales objetivos del trabajo es prevenir daños sobre cables, artefactos y otros elementos del espacio público durante eventos meteorológicos adversos.

Desde el Municipio señalaron que el despeje de ramas resulta especialmente importante frente a días de viento o tormentas, como las que pueden registrarse bajo la influencia del fenómeno El Niño.

La intervención busca reducir la posibilidad de roturas y mejorar la respuesta preventiva antes de que se produzcan situaciones de riesgo.

Qué es el refaldeo

Entre las técnicas utilizadas se encuentra el refaldeo, también denominado elevación de copa.

El procedimiento consiste en retirar de manera selectiva las ramas más bajas para mejorar la circulación y la visibilidad sin realizar una poda drástica sobre el árbol.

Esta práctica permite mantener la estructura y vitalidad del ejemplar y, al mismo tiempo, generar mejores condiciones en el entorno urbano.

Más iluminación en calles y veredas

Otro de los beneficios directos es la mejora del alumbrado público.

Cuando las ramas cubren los artefactos se genera un “efecto pantalla” que impide que la luz llegue correctamente a la calle y a las veredas.

El despeje permite que el haz de luz se distribuya de manera más efectiva y mejore la visibilidad nocturna.

Seguridad vial y peatonal

La elevación de ramas también contribuye a despejar semáforos, cartelería y esquinas.

Además, facilita el paso de peatones y de vehículos de mayor porte en sectores donde las copas bajas pueden interferir con la circulación.

La poda preventiva se plantea así como una tarea que combina mantenimiento del arbolado con seguridad vial y ordenamiento del espacio público.

Cuidado del patrimonio forestal

Desde el área municipal remarcaron que las tareas se realizan mediante cortes selectivos y por personal capacitado.

El objetivo es evitar daños innecesarios sobre los árboles y preservar su salud mientras se resuelven interferencias con la infraestructura urbana.

También recordaron a los vecinos que no se debe realizar poda particular sin autorización, ya que una intervención incorrecta puede afectar tanto al ejemplar como a los servicios cercanos.

Un operativo que continuará por la ciudad

El cronograma continuará avanzando en otros sectores de Pergamino a medida que se completen las tareas previstas en cada zona.

La intención es sostener un mantenimiento preventivo que permita mejorar el alumbrado, reducir riesgos ante tormentas y conservar en buenas condiciones el arbolado urbano.