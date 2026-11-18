El intendente de Pilar, Federico Achával, participó en San Fernando de un encuentro por el Día de la Militancia junto a la Liga de Intendentes y dirigentes de todo el país. Tras la actividad, destacó la necesidad de contribuir desde la provincia de Buenos Aires a un proyecto federal que tenga entre sus prioridades la producción, la industria nacional y el trabajo argentino.

“En el Día de la Militancia, junto a la Liga de Intendentes, compañeros y dirigentes de todo el país nos encontramos en San Fernando para conversar sobre cuál es la Argentina que queremos construir”, expresó en sus redes sociales.

El jefe comunal vinculó la participación política con la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la población. “Militamos porque soñamos con transformar la realidad y construir un futuro mejor para todos los argentinos”, sostuvo.

Su mensaje también puso el foco en el aporte que debe realizar el territorio bonaerense a una propuesta de alcance nacional. Achával señaló que esa responsabilidad implica acompañar un proyecto que defienda la actividad productiva y el empleo.

“Y desde la provincia de Buenos Aires, tenemos la responsabilidad de aportar a un proyecto de país federal, que defienda la producción, la industria nacional y el trabajo argentino”, afirmó.

Como se informó en Grupo La Provincia, la convocatoria en San Fernando formó parte de una agenda de encuentros de distintos sectores del peronismo por el Día de la Militancia. La reunión había sido anunciada como un espacio de acercamiento entre el Frente Renovador y el peronismo federal, con participación prevista de intendentes bonaerenses. grupolaprovincia.com

En ese encuentro, Achával compartió la actividad con la Liga de Intendentes. Su posicionamiento reunió tres prioridades para la construcción política que planteó desde Buenos Aires: la defensa de la producción, el sostenimiento de la industria nacional y el trabajo argentino.