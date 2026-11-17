Carlos Tejedor avanza con dos iniciativas vinculadas al acceso a la vivienda y al fortalecimiento del sistema de salud local. Por un lado, el Municipio realizará el sorteo de las últimas unidades construidas en el marco del programa de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por otro, el Hospital Municipal E. y S. Garré incorporará un arco en C donado por la Cooperativa Eléctrica.

Ambas acciones apuntan a dar respuesta a necesidades concretas de la comunidad, con nuevas soluciones habitacionales y mayor equipamiento tecnológico para la atención sanitaria.

Se definirán las últimas tres viviendas

La intendenta María Celia Gianini anunció que el sorteo se realizará a las 11 en el Honorable Concejo Deliberante.

El programa contempla un total de diez viviendas, de las cuales siete ya se encuentran preadjudicadas.

Las tres unidades restantes serán asignadas mediante sorteo, completando así una nueva etapa del proceso de adjudicación.

Un programa destinado a personal policial

Las viviendas fueron construidas dentro del programa de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía bonaerense.

La iniciativa busca ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda para quienes forman parte del sistema policial provincial y avanzar con la adjudicación de las unidades disponibles en el distrito.

Con el sorteo de las tres casas pendientes, el proceso quedará más cerca de completar la distribución total prevista.

El Hospital Garré sumará un arco en C

En paralelo, el Hospital Municipal E. y S. Garré recibirá nuevo equipamiento médico a partir de una donación de la Cooperativa Eléctrica.

La decisión fue comunicada durante una reunión en la que participaron representantes de la Cooperativa, integrantes de su Consejo de Administración, autoridades de la Secretaría de Salud y de la Dirección del hospital.

El aporte permitirá incorporar un arco en C, un equipo destinado a fortalecer los recursos tecnológicos disponibles en el establecimiento.

Más herramientas para la atención médica

La llegada de este equipamiento permitirá ampliar las posibilidades de trabajo de los profesionales y mejorar distintas prestaciones dentro del hospital.

Desde el Municipio destacaron la importancia del aporte y valoraron el acompañamiento de la Cooperativa Eléctrica al sistema sanitario local.

La incorporación del arco en C representa una mejora concreta en materia de tecnología aplicada a la atención de los pacientes.

Articulación entre instituciones

La donación también refleja el trabajo conjunto entre distintas instituciones de Carlos Tejedor.

La articulación entre la Cooperativa Eléctrica, el Municipio y el Hospital Garré permite sumar recursos que tienen impacto directo sobre la calidad de los servicios disponibles para la comunidad.

Este tipo de acciones busca reforzar la infraestructura sanitaria y acompañar el funcionamiento cotidiano del establecimiento.

Vivienda y salud como ejes de gestión

Las dos iniciativas muestran avances en áreas diferentes pero centrales para la comunidad.

Mientras el sorteo de viviendas permitirá completar una nueva etapa de adjudicación habitacional, la incorporación de equipamiento médico fortalecerá la capacidad del Hospital Garré.