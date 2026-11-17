El Municipio de Carlos Casares continúa con las obras de infraestructura en el Centro de Desarrollo Infantil René Favaloro, un proyecto que había sido impulsado originalmente por el Gobierno Nacional, quedó paralizado y actualmente se encuentra en ejecución bajo administración municipal.

Los trabajos atraviesan una etapa de terminaciones y acondicionamiento, con distintas tareas orientadas a completar la infraestructura necesaria para que el establecimiento pueda avanzar hacia su puesta en funcionamiento.

Una obra que volvió a ponerse en marcha

La intervención permite darle continuidad a un proyecto que había quedado detenido y que ahora volvió a mostrar avances concretos.

Desde el Municipio se asumió la administración de los trabajos con el objetivo de completar una obra destinada a la atención y el desarrollo de la primera infancia.

La continuidad de las tareas busca evitar que la infraestructura quede inconclusa y avanzar sobre los sectores pendientes.

Vereda de acceso y nivelación del terreno

En esta etapa ya se completó la nivelación del terreno, uno de los pasos necesarios para ordenar el entorno del edificio.

Además, se avanza con la construcción de la vereda de acceso, que se ejecuta en hormigón peinado.

Esta intervención busca mejorar las condiciones de ingreso al establecimiento y completar uno de los aspectos centrales de su vinculación con el espacio exterior.

Avances en muros y terminaciones

También se encuentran en su tramo final los trabajos de emplacado de muros, tanto en el interior como en el exterior del edificio.

Estas tareas forman parte de las terminaciones necesarias para acondicionar los distintos ambientes y dejar la estructura preparada para las etapas siguientes.

En paralelo, comenzaron los trabajos sobre las paredes exteriores.

Preparación para el revestimiento final

Actualmente se está aplicando pintura base en los muros exteriores.

Ese procedimiento funciona como paso previo a la colocación del revestimiento texturado, que completará la terminación de las fachadas.

La obra entra así en una etapa donde los trabajos estructurales dan paso progresivamente a detalles de acondicionamiento y terminación.

Un espacio destinado a la primera infancia

El CDI René Favaloro está pensado como un espacio de atención y acompañamiento para niñas y niños en la primera etapa de la vida.

Por ese motivo, la finalización del edificio permitirá sumar nueva infraestructura destinada al desarrollo infantil y a la atención de familias de la comunidad.

La intención es que el establecimiento pueda contar con las condiciones necesarias para brindar un entorno adecuado y funcional.

El Municipio busca completar la obra

La continuidad de los trabajos bajo administración municipal marca una nueva etapa para un proyecto que había quedado paralizado.

Con la nivelación del terreno ya realizada y el avance de la vereda, los muros y los revestimientos, la obra comienza a acercarse a sus instancias finales.