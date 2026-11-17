El intendente de Bolívar, Bali Bucca, se reunió con integrantes de la comisión directiva del Club Atlético Casariego para avanzar sobre un proyecto que busca transferir a la institución los terrenos municipales donde actualmente funciona su sede social.

La iniciativa fue elevada al Honorable Concejo Deliberante a través de un proyecto de ordenanza que propone autorizar la donación de cuatro parcelas de propiedad municipal a favor del club.

Mayor seguridad para la institución

El objetivo central de la propuesta es que el Club Atlético Casariego pueda contar con la titularidad de los terrenos que históricamente utiliza para su sede.

Contar con esa seguridad jurídica le permitiría planificar mejoras, proyectar nuevas obras y fortalecer sus actividades a largo plazo.

Desde el Municipio destacaron que la intención es acompañar el crecimiento de una institución que tiene una presencia sostenida dentro de la comunidad.

Cuatro parcelas para la sede social

El proyecto contempla la transferencia de cuatro inmuebles municipales vinculados con el funcionamiento de la sede.

La propuesta establece además que esas parcelas deberán mantenerse destinadas a actividades deportivas, recreativas, culturales y comunitarias.

De esta manera, el objetivo es preservar el uso social de los terrenos y garantizar que continúen vinculados con la vida institucional del club.

Una relación que viene de años anteriores

La iniciativa se inscribe en una serie de antecedentes de acompañamiento municipal al Club Casariego.

En 2014 se formalizó la concesión de uso de estos terrenos y, tres años más tarde, en 2017, se dispuso la donación de otros inmuebles municipales que fueron destinados a la construcción del estadio de fútbol.

El nuevo proyecto busca dar continuidad a ese proceso y avanzar sobre una situación que todavía estaba pendiente.

El rol social de los clubes

Durante la reunión también se destacó el papel que cumplen las instituciones deportivas dentro de los barrios.

Además de la práctica deportiva, los clubes funcionan como espacios de encuentro, formación, integración y contención para niños, jóvenes y familias.

Ese rol comunitario fue uno de los argumentos centrales para avanzar con una herramienta que permita consolidar su infraestructura y darle mayor previsibilidad a futuro.

Acompañamiento a las instituciones

Desde el Municipio señalaron que la propuesta forma parte de una política más amplia de fortalecimiento a clubes y entidades sociales.

La intención es generar herramientas que les permitan sostener sus actividades, mejorar sus instalaciones y continuar ampliando su vínculo con la comunidad.

En ese marco, la transferencia de los terrenos de la sede de Casariego aparece como un paso concreto para consolidar el patrimonio institucional.

El proyecto deberá pasar por el Concejo

La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Honorable Concejo Deliberante. En caso de ser aprobada, permitirá formalizar la transferencia de las cuatro parcelas y avanzar con la titularidad definitiva a favor del club.