Rojas firmó un acuerdo entre 13 municipios con Puerto Quequén como eje estratégico
El intendente de Necochea, Arturo Rojas, firmó en Tandil el acuerdo que constituyó la Mesa Técnica Regional del Sudeste Bonaerense, un espacio que reúne a 13 municipios para coordinar una agenda de desarrollo productivo y territorial. La iniciativa incluye entre sus prioridades fortalecer la vinculación regional con Puerto Quequén y el Puerto de Mar del Plata, impulsar la reactivación del ferrocarril de cargas y mejorar los corredores viales.
La firma se realizó con participación de representantes municipales, cámaras empresarias y universidades. Rojas estuvo acompañado por el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Ernesto Povilaitis.
El acta establece que la Mesa funcionará como órgano ejecutivo y de coordinación operativa del desarrollo regional. Los distritos buscarán actuar como un bloque ante organismos provinciales, nacionales y de financiamiento, conservando la autonomía de cada municipio.
Puerto Quequén y la conexión con la producción regional
Para Necochea, uno de los puntos centrales del acuerdo es el eje logístico, portuario y ferroviario. La propuesta apunta a consolidar el área de influencia productiva de Puerto Quequén y del Puerto de Mar del Plata, mediante una mayor integración con el territorio que abastece a ambas terminales.
La reactivación de la red ferroviaria de cargas y el fortalecimiento de los corredores viales forman parte de esa estrategia. Se trata de prioridades de trabajo incorporadas al acuerdo regional.
La agenda también abarca producción, conectividad e infraestructura, turismo integrado, innovación tecnológica y fortalecimiento urbano-rural. Estos cinco ejes organizarán la coordinación entre los municipios y las instituciones participantes.
Cómo estará integrada la Mesa Técnica
El espacio estará conformado por funcionarios de las áreas de Producción, Obras Públicas, Planificación y Medio Ambiente de cada distrito. Además, incorporará de manera permanente al sector privado y al sistema científico y tecnológico.
Entre las instituciones previstas figuran el INTA, el INTI, clústers tecnológicos y las universidades UNICEN, UNMDP y UTN, junto a cámaras empresarias de la región.
Además de Necochea, el acuerdo comprende a Tandil, General Pueyrredón, Balcarce, Lobería, Ayacucho, Rauch, San Cayetano, General Alvarado, Mar Chiquita, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves y Maipú. La Mesa será el ámbito de coordinación de esa agenda común entre los equipos municipales y los sectores productivos y académicos.