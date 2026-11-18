El intendente de Necochea, Arturo Rojas, firmó en Tandil el acuerdo que constituyó la Mesa Técnica Regional del Sudeste Bonaerense, un espacio que reúne a 13 municipios para coordinar una agenda de desarrollo productivo y territorial. La iniciativa incluye entre sus prioridades fortalecer la vinculación regional con Puerto Quequén y el Puerto de Mar del Plata, impulsar la reactivación del ferrocarril de cargas y mejorar los corredores viales.

La firma se realizó con participación de representantes municipales, cámaras empresarias y universidades. Rojas estuvo acompañado por el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Ernesto Povilaitis.

El acta establece que la Mesa funcionará como órgano ejecutivo y de coordinación operativa del desarrollo regional. Los distritos buscarán actuar como un bloque ante organismos provinciales, nacionales y de financiamiento, conservando la autonomía de cada municipio.

Puerto Quequén y la conexión con la producción regional

Para Necochea, uno de los puntos centrales del acuerdo es el eje logístico, portuario y ferroviario. La propuesta apunta a consolidar el área de influencia productiva de Puerto Quequén y del Puerto de Mar del Plata, mediante una mayor integración con el territorio que abastece a ambas terminales.

La reactivación de la red ferroviaria de cargas y el fortalecimiento de los corredores viales forman parte de esa estrategia. Se trata de prioridades de trabajo incorporadas al acuerdo regional.

La agenda también abarca producción, conectividad e infraestructura, turismo integrado, innovación tecnológica y fortalecimiento urbano-rural. Estos cinco ejes organizarán la coordinación entre los municipios y las instituciones participantes.

Cómo estará integrada la Mesa Técnica

El espacio estará conformado por funcionarios de las áreas de Producción, Obras Públicas, Planificación y Medio Ambiente de cada distrito. Además, incorporará de manera permanente al sector privado y al sistema científico y tecnológico.

Entre las instituciones previstas figuran el INTA, el INTI, clústers tecnológicos y las universidades UNICEN, UNMDP y UTN, junto a cámaras empresarias de la región.

Además de Necochea, el acuerdo comprende a Tandil, General Pueyrredón, Balcarce, Lobería, Ayacucho, Rauch, San Cayetano, General Alvarado, Mar Chiquita, Benito Juárez, Adolfo Gonzales Chaves y Maipú. La Mesa será el ámbito de coordinación de esa agenda común entre los equipos municipales y los sectores productivos y académicos.