La Subsecretaría de Turismo del Municipio de Tigre realizó una nueva jornada de promoción del Delta de cara al verano 2027, con un Fam Tour especial que reunió a agencias de viajes y prestadores turísticos para conocer de primera mano distintas experiencias vinculadas con alojamiento, gastronomía y actividades en las islas.

La propuesta apuntó a fortalecer la difusión del destino y brindar herramientas concretas a quienes luego recomiendan estadías, excursiones y salidas a visitantes interesados en descubrir el Delta.

Un recorrido por las islas

La jornada comenzó en el muelle de Sturla Viajes, desde donde el grupo inició una navegación por el río Sarmiento.

La primera parada fue Isla El Descanso, donde los participantes compartieron una recepción y recorrieron los espacios destinados a propuestas gastronómicas y eventos.

El objetivo fue que agencias y prestadores pudieran conocer directamente las características del lugar y sumar información para futuras recomendaciones.

Gastronomía y alojamiento en el Delta

La siguiente escala fue Alpenhaus, donde el grupo compartió un almuerzo y recorrió las instalaciones.

Durante la visita se presentó tanto la propuesta gastronómica como la experiencia de hospedaje, con la intención de mostrar opciones para quienes buscan pasar más tiempo en las islas.

El itinerario continuó luego por Senador Dupont y Delta Eco Hotel, dos alternativas de alojamiento para visitantes que quieran extender su estadía y recorrer el Delta con mayor profundidad.

Más herramientas para quienes venden el destino

Los Fam Tours son recorridos pensados para que quienes trabajan asesorando viajeros puedan vivir personalmente la experiencia que luego recomiendan.

Conocer las instalaciones, conversar con los responsables de cada establecimiento y recorrer los espacios permite contar con información más precisa al momento de orientar a un turista.

La propuesta busca así mejorar la promoción del destino y generar una relación más directa entre operadores, agencias y prestadores locales.

Un cierre en el centro de Tigre

Tras el regreso al continente, la jornada finalizó en Vivanco, un restaurante y salón de eventos ubicado en el centro de Tigre, cerca del muelle de desembarque.

Allí se realizó la presentación final del encuentro y se repasaron los principales ejes de la experiencia.

El cierre permitió integrar la propuesta de las islas con la oferta gastronómica y de servicios del centro de la ciudad.

El Delta como eje del verano 2027

La iniciativa forma parte de una estrategia para seguir posicionando al Delta como uno de los principales atractivos turísticos de Tigre.

La combinación de naturaleza, navegación, gastronomía, hospedaje y actividades permite ofrecer distintas experiencias según el perfil de cada visitante.

El objetivo es que quienes lleguen durante la próxima temporada encuentren propuestas tanto para una salida de un día como para estadías más prolongadas.

Articulación con el sector turístico

La jornada también permitió reforzar el vínculo entre el Municipio y los prestadores del sector.

La participación conjunta de agencias, establecimientos y operadores busca generar una promoción más integrada del destino y ampliar las herramientas disponibles para comercializar la oferta turística.