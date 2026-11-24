La Municipalidad de Pergamino realizó un nuevo sorteo público de terrenos en la localidad de Urquiza, en el marco del programa Solares, con la participación de 61 familias que habían cumplido con las condiciones necesarias para formar parte de la convocatoria.

En esta oportunidad se readjudicaron seis lotes municipales que habían quedado disponibles a partir de renuncias y desadjudicaciones anteriores. El procedimiento se desarrolló de manera presencial y pública y permitió definir seis titulares y tres suplentes.

Seis familias quedaron preadjudicadas

Las familias seleccionadas adquirieron la condición de preadjudicatarias y ahora deberán presentar la documentación correspondiente para continuar con el proceso administrativo.

Entre los requisitos se encuentra el informe de índice de titularidad, que permite verificar que los integrantes del grupo familiar no posean otra propiedad.

Una vez completadas estas instancias y acreditado el cumplimiento de todas las condiciones, podrán avanzar hacia la adjudicación definitiva.

Más de 80 familias alcanzadas por el programa

Durante la actividad estuvo presente el secretario de Desarrollo Social, Juan Manuel Batallánez, quien transmitió los saludos del intendente Javier Martínez y realizó un balance del funcionamiento del programa en Urquiza.

Según detalló, a lo largo de la gestión ya fueron adjudicados 52 lotes en la localidad, que terminaron beneficiando a más de 80 familias a través de las distintas instancias de adjudicación y readjudicación.

Ese recorrido llevó al Municipio a comenzar a analizar una nueva etapa.

Una nueva etapa en estudio para 2027

Batallánez anticipó que se evalúa ampliar el programa durante 2027 mediante la incorporación de una nueva manzana.

“Vemos que hay una demanda y un interés importante de parte de la comunidad. Por eso estamos pensando en armar un nuevo proyecto de Solares que permita ofrecer una cantidad mayor de lotes”, expresó.

La propuesta buscaría ampliar la disponibilidad de terrenos y dar respuesta a nuevas familias interesadas en proyectar su vivienda en la localidad.

Prioridad para residentes de Urquiza

En este sorteo, la convocatoria estuvo destinada exclusivamente a familias que ya viven en Urquiza.

Desde el Municipio explicaron que la decisión apunta a priorizar a los residentes de la localidad, aunque no descartaron que en futuras etapas puedan incorporarse familias de otros puntos del Partido interesadas en radicarse en los pueblos.

La posibilidad de ampliar el alcance quedará sujeta al diseño de las próximas convocatorias.

Qué obligaciones tienen las familias

Los terrenos adjudicados dentro de Solares deben destinarse exclusivamente a la construcción de una vivienda familiar única y de ocupación permanente.

Por ese motivo, no pueden venderse, cederse, alquilarse ni permutarse.

Además, cada familia debe encargarse del mantenimiento del terreno desde el momento en que recibe la posesión, cumplir con el plazo establecido para construir y mantener al día el pago de las cuotas correspondientes.

Lotes de entre 350 y 500 metros cuadrados

Los seis terrenos sorteados corresponden a los lotes 16, 19, 20, 22, 24 y 26 de la manzana 7, ubicada sobre las calles Catamarca, Santa Fe y La Pampa.

Las superficies varían entre 350 y 500 metros cuadrados.

También está previsto que cuenten con los servicios de agua y energía eléctrica, lo que permitirá avanzar con condiciones básicas para la futura construcción de las viviendas.

La Muni en tu Pueblo y el acompañamiento local

El delegado municipal de Urquiza, Franco Acquaticci, agradeció al Municipio y a la Subsecretaría de Tierra y Vivienda por volver a incluir a la localidad dentro del programa.

También destacó el trabajo realizado durante la jornada de “La Muni en tu Pueblo”, que permitió acercar información a las familias y facilitar las inscripciones.

La actividad funcionó como una instancia previa para que más vecinos conocieran los requisitos y pudieran participar del sorteo.

Acceso a la tierra y arraigo

El programa Solares continúa funcionando como una herramienta municipal orientada a facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones para que las familias puedan construir su vivienda.

En localidades como Urquiza, además, el esquema busca fortalecer el arraigo y ampliar las posibilidades de crecimiento de la comunidad.

Con seis nuevas preadjudicaciones concretadas y una eventual ampliación en análisis para 2027, Pergamino proyecta dar continuidad a esta política de acceso al suelo.