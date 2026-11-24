El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, llamó a fortalecer la organización del peronismo local y reclamó la libertad de Cristina Fernández de Kirchner tras participar del cierre del Plenario de la Militancia. El encuentro se realizó en el club Sarmiento de Albertina y reunió a 2 mil militantes, según informó el jefe comunal.

En un mensaje publicado en X, Otermín destacó la participación de la presidenta del PJ local, quien expuso durante la jornada. El intendente vinculó las discusiones del plenario con el desempleo, las dificultades para llegar a fin de mes y los problemas cotidianos de las familias.

Al retomar el planteo de la dirigente, sostuvo que la tarea del peronismo es organizarse para modificar ese escenario. “Nuestra tarea como peronistas no es resignarnos ni aceptar esta realidad, sino organizarnos para transformarla y volver a construir un futuro donde todos y todas podamos vivir mejor”, expresó.

Otermín explicó que el cierre estuvo precedido por encuentros en distintos puntos de Lomas de Zamora. Según señaló, esas instancias permitieron escuchar y recoger propuestas que serán incorporadas a la planificación de las próximas acciones.

“Venimos de atravesar la geografía de nuestro distrito durante los pre plenarios, escuchando y tomando nota de ideas muy valiosas que van a formar parte de la hoja de ruta hacia lo que viene”, afirmó.

El jefe comunal también vinculó el mensaje de la visita del papa León con la vigencia de una agenda social y de derechos en la Argentina, y convocó a la militancia a hacerse eco de ese llamado.

En otro tramo de su pronunciamiento, reafirmó su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. “Desde las Lomas de Zamora defendemos a Cristina y exigimos su libertad, porque representa la síntesis de la esperanza y la garantía de un futuro con soberanía”, manifestó.

Para Otermín, el plenario constituye “un punto de partida y una plataforma de acción”. Su convocatoria final estuvo dirigida a sostener el trabajo territorial con organización y solidaridad en las 14 ciudades de Lomas de Zamora, a las que denominó “Comunidades Justicialistas”.