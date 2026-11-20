El Municipio de Luján continúa con distintas tareas destinadas a reforzar la infraestructura hídrica del distrito y reducir el impacto de posibles eventos climáticos asociados al fenómeno El Niño. En ese marco, avanzan los trabajos de adecuación y limpieza en el Arroyo Lanusse.

La intervención apunta a mejorar la capacidad natural de escurrimiento del cauce y prevenir anegamientos en sectores que pueden verse afectados ante períodos de lluvias intensas.

Limpieza y retiro de vegetación

Uno de los trabajos principales consiste en retirar vegetación que obstruye el paso del agua, especialmente juncos acumulados en distintos sectores del arroyo.

La presencia de este tipo de vegetación puede reducir la capacidad de circulación del caudal y generar dificultades durante episodios de precipitaciones abundantes.

Por ese motivo, las tareas buscan mantener el cauce despejado y favorecer un escurrimiento más eficiente.

Intervención sobre ambos márgenes

Los trabajos también incluyen una limpieza intensiva de los dos márgenes del Arroyo Lanusse.

Para estas tareas se utiliza una retroexcavadora sobre orugas, que permite intervenir en sectores de difícil acceso y retirar de manera efectiva la vegetación acumulada.

El objetivo es garantizar que el agua pueda circular con mayor libertad y reducir posibles puntos de obstrucción.

Prevención ante posibles anegamientos

La adecuación del arroyo forma parte de una estrategia preventiva orientada a anticiparse a escenarios de lluvias intensas.

La limpieza del cauce y de sus márgenes permite mejorar las condiciones de drenaje y reducir la posibilidad de que el agua se acumule en zonas cercanas.

Desde el Municipio remarcan que este tipo de intervenciones son fundamentales para mantener en condiciones la red hídrica y fortalecer la capacidad de respuesta.

Obras frente al fenómeno El Niño

Los trabajos se desarrollan en un contexto de prevención ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Este evento climático se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico tropical central y oriental registran temperaturas superiores a las habituales, una situación que puede favorecer episodios de lluvias intensas en distintas regiones.

Frente a ese escenario, Luján continúa avanzando con tareas de mantenimiento y adecuación en cursos de agua.

Fortalecer la infraestructura hídrica

La intervención sobre el Arroyo Lanusse se suma a otras acciones destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje.

El mantenimiento de arroyos y canales permite reducir riesgos y mejorar la respuesta del territorio frente a precipitaciones de mayor intensidad.

Con estas tareas, el Municipio busca sostener una política preventiva y mejorar las condiciones de escurrimiento en puntos considerados estratégicos.

Una acción con impacto directo

La limpieza del cauce y el retiro de vegetación representan trabajos concretos que pueden incidir directamente en el comportamiento del agua durante tormentas.

La combinación de mantenimiento, maquinaria y planificación busca reducir situaciones de anegamiento y mejorar la seguridad de los sectores cercanos.