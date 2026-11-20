La Municipalidad de General Pinto y Camuzzi Gas Pampeana S.A. comenzaron los trabajos de ampliación de la red de gas mediante un esquema de ejecución conjunta. El tendido no tendrá costo para los frentistas, que deberán hacerse cargo de los gastos correspondientes a la conexión del servicio en sus viviendas.

La intervención se puso en marcha después de un relevamiento municipal realizado entre 2024 y 2025. Durante ese período, se consultó a vecinos para conocer su disposición a conectarse en caso de que la red llegara hasta el frente de sus hogares.

Con esa información, la Municipalidad elaboró un informe que fue elevado a Camuzzi para avanzar en la realización de la obra entre la prestadora y el Gobierno comunal.

El esquema de trabajo distribuye las tareas y los aportes entre ambas partes. El Municipio se ocupa de la mano de obra, incluido el zanjeo necesario para colocar las cañerías. Camuzzi, por su parte, suministra los materiales —en esta etapa, los caños— y realiza la fusión para unirlos.

Qué gastos deberán afrontar los vecinos

El punto central para los hogares alcanzados por la ampliación es la diferencia entre la construcción de la red y la conexión particular. Según informó el Municipio, los frentistas no deberán pagar por el tendido que se ejecuta frente a sus propiedades.

Los gastos a su cargo serán los que demande conectar el servicio en cada domicilio. De esta manera, la obra de extensión se lleva adelante con los aportes del Gobierno comunal y la empresa, mientras que la conexión domiciliaria deberá ser afrontada por cada vecino que decida incorporarse al servicio.