El intendente interino de Almirante Brown, Juan José Fabiani, acompañó la firma de un convenio entre la UNAB y la CONEAU para avanzar con una evaluación institucional externa. Además, recorrió las obras de ampliación de la infraestructura universitaria que se llevan adelante mediante el trabajo conjunto del Municipio, la universidad y la Provincia de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, Fabiani explicó que el acuerdo tiene como objetivo fortalecer distintas áreas del funcionamiento de la institución. La evaluación abarcará la gestión, la enseñanza, la investigación y la vinculación de la universidad con la comunidad.

“Acompañamos la firma de un importante convenio entre la CONEAU y la UNAB”, expresó el jefe comunal interino al presentar la iniciativa. Según señaló, ese proceso estará orientado a mejorar las funciones académicas e institucionales de la casa de estudios y su relación con el distrito.

La actividad también incluyó una recorrida para observar los avances de las obras. Fabiani indicó que los trabajos buscan ampliar la infraestructura disponible y brindar mejores espacios de formación a los estudiantes.

“Recorrimos los avances de las obras que estamos llevando adelante junto a la Universidad y la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo. De esa manera, destacó la articulación entre las instituciones que intervienen en el desarrollo de los proyectos.

El intendente interino vinculó tanto el convenio como la ampliación edilicia con el crecimiento de la UNAB. En sus declaraciones, también reivindicó el papel de la educación pública en la generación de oportunidades y en el desarrollo de Almirante Brown.

“Seguimos apostando al crecimiento de nuestra querida UNAB y a una educación pública, gratuita y de calidad, fundamental para generar oportunidades y contribuir al desarrollo de nuestro distrito”, afirmó.