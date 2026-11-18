La gestión del intendente Ricardo Moccero continúa avanzando con el plan de repavimentación en distintos sectores de Coronel Suárez, con trabajos que actualmente se concentran sobre calle Lamadrid y que forman parte de un programa más amplio de recuperación de la red vial del distrito.

Las intervenciones se financian con recursos provenientes del aporte del 2% de la Tasa de Combustibles, una herramienta que el Municipio utiliza para sostener obras en un contexto de restricciones sobre el financiamiento nacional de la obra pública.

Nuevas cuadras en calle Lamadrid

Los trabajos avanzan actualmente sobre calle Lamadrid, donde se ejecutan nuevas cuadras de repavimentación.

La obra busca mejorar las condiciones de circulación y recuperar sectores que presentaban deterioro, en línea con un plan que viene sumando intervenciones de manera progresiva.

Desde el Municipio señalaron que el objetivo es sostener una planificación continua y no limitarse a reparaciones aisladas.

Obras ya realizadas

El programa incluye distintas intervenciones que ya fueron ejecutadas en otros puntos de la ciudad.

Entre ellas se encuentran cinco cuadras repavimentadas sobre avenida Hipólito Yrigoyen y trabajos de recuperación del pavimento en el sector del Mástil Patrio.

Estas obras forman parte de una estrategia destinada a mejorar la seguridad vial y acompañar la circulación cotidiana de los vecinos.

Las próximas calles en carpeta

El plan también prevé nuevas intervenciones en Junín, Casey, Ameghino, Brown y Alem.

La intención es continuar ampliando el alcance de la repavimentación y sumar progresivamente otros sectores de la ciudad.

A esto se agregan trabajos de mejoramiento vial en Huanguelén y proyectos de infraestructura previstos para los Pueblos Alemanes.

Recursos locales para sostener las obras

Desde la gestión municipal remarcaron que la continuidad del programa se apoya en la administración de recursos locales y en el aporte realizado por los vecinos.

La utilización del 2% de la Tasa de Combustibles permite financiar intervenciones viales y sostener una agenda de obras en distintos puntos del distrito.

En ese marco, Moccero continúa impulsando gestiones y definiendo prioridades para orientar esos fondos hacia las necesidades más urgentes.

El contexto del financiamiento nacional

El Municipio también enmarcó estas intervenciones en un escenario de menor disponibilidad de recursos provenientes del Gobierno Nacional para obra pública.

Frente a esa situación, la administración local busca sostener los trabajos con herramientas propias y planificación municipal.

La estrategia apunta a evitar que la falta de financiamiento externo frene por completo proyectos considerados necesarios para la infraestructura del distrito.

Infraestructura para acompañar el crecimiento

Desde el Ejecutivo remarcaron que el crecimiento de Coronel Suárez requiere calles en mejores condiciones y una red vial capaz de acompañar el desarrollo urbano y productivo.

La repavimentación aparece así como una de las prioridades dentro de una agenda más amplia de infraestructura.

El objetivo es combinar mantenimiento, recuperación y nuevas obras con una planificación que permita avanzar por etapas.