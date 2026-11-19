El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, cuestionó al presidente Javier Milei y reclamó que el Gobierno nacional concentre sus esfuerzos en resolver las dificultades económicas de los ciudadanos. En una publicación en X, sostuvo que las declaraciones del mandatario se alejan de la realidad y objetó las prioridades de quienes deben ofrecer respuestas.

Passaglia

“Preocupa y mucho escuchar al presidente @jmilei. Sus declaraciones están, día tras día, cada vez más alejadas de la realidad”, expresó el jefe comunal. Su mensaje apuntó a la distancia que, según consideró, existe entre el discurso presidencial y los problemas que atraviesa la población.

La crítica también alcanzó al entorno del Presidente. Passaglia aludió al “fanatismo ideológico” de Milei y a los “funcionarios aduladores que lo rodean”, a quienes vinculó con una dinámica política que deja en segundo plano las necesidades de los ciudadanos.

Para el intendente, quienes tienen la responsabilidad de aportar soluciones están concentrados en disputas personales. En ese sentido, cuestionó que esas confrontaciones ocupen el lugar que debería tener la atención de los problemas cotidianos.

El eje económico del planteo quedó sintetizado en su advertencia sobre las dificultades para sostener los gastos del mes. “La realidad es una, guste o no: la gente no llega a fin de mes y no necesita que le expliquen lo que le pasa”, afirmó.

Con esa frase, Passaglia reclamó respuestas concretas frente a una situación que, según describió, los propios ciudadanos conocen por su experiencia diaria. Su cuestionamiento combinó así una objeción al diagnóstico presidencial con un pedido de cambios en las prioridades de la gestión.

El jefe comunal cerró la publicación con una exigencia dirigida a quienes deben atender esas demandas: “Necesita que se ocupen de resolverlo”.