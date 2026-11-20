María Serra, intendenta interina de Daireaux (BA)

—María, ¿cuáles serán las prioridades del presupuesto 2027 que están elaborando?

Sí, ya es tiempo del presupuesto 2027. A mí me tocaba siempre verlo y analizarlo desde el Concejo Deliberante, así que ahora me toca desde este lugar, pero es un trabajo en conjunto con las áreas, haciendo mucho hincapié en lo social y la salud, que hoy entiendo que son nuestras prioridades por sobre todo.

—¿Qué lugar tendrán Salazar, Arboledas y la zona rural en el presupuesto del año que viene, especialmente en lo que respecta al mantenimiento de los caminos y a los servicios que necesitan los vecinos?

Sí, seguimos trabajando mucho con las localidades porque son más pequeñas, pero son parte del distrito, son nuestro distrito, así que las localidades para nosotros son importantísimas, son fundamentales.

Ahora, a través de un leasing con la Provincia, pudimos adquirir un camión compactador que estará llegando en estos días para la localidad de Salazar. Era un pedido de hacía tiempo. Hicimos los números, pudimos armarlo y para nosotros era una prioridad que tuvieran un camión compactador cero kilómetros, así que próximamente va a estar en la localidad de Salazar.

Estamos planificando y tenemos muchas obras también para realizar, así que estamos trabajando muchísimo en las prioridades, también, como mencionabas vos, en los caminos rurales, en la parte vial. Sabemos lo difícil que está la situación y también que los productores la están pasando mal porque muchos no pueden sacar su producción por el estado de los caminos, por las lluvias constantes, porque hemos tenido muchos días de lluvia.

Está siendo difícil, así que estamos organizándonos con el equipo de Vialidad acá para que la producción del campo también pueda salir, porque sabemos que es el motor de la economía no solo del distrito, sino también de la provincia y del país.