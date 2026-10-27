Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos (BA)

—El Gobierno nacional reglamentó el recorte del régimen de Zona Fría, que afecta a millones de usuarios en todo el país, y Tres Arroyos ya recurrió a la Justicia. ¿Cómo analizás este nuevo escenario? ¿Creés que los municipios pueden articular una estrategia judicial conjunta para frenar la medida?

Primero, el escenario más preocupante es que miles, en este caso, de bonaerenses y, en mi ciudad, de vecinos de Tres Arroyos, van a pagar entre un 30 y un 50% más por la tarifa de gas, en una zona como la nuestra, que claramente tiene indicadores climatológicos que hacen que tengamos que ser parte de la Zona Fría.

Porque acá tenemos un final de otoño ya muy frío, un invierno con condiciones extremas y una primavera en la que incluso ayer todavía hacía mucho frío. Entonces, primero, creemos que va a tener consecuencias.

Y segundo, creemos, por eso fuimos a la Justicia, que hay una clara vulneración al derecho que tenemos nosotros, porque hay lugares con condiciones climáticas parecidas a las de Tres Arroyos, por ejemplo, o a las de la región, que sí tienen Zona Fría. Con lo cual, en función de eso, es por lo que nosotros queremos hacer valer nuestro derecho y fuimos a la Justicia.

Con respecto a la articulación de los intendentes, yo creo que se dio por nuestra oposición a que esto se vote en el Congreso Nacional. Y después, cada municipio también tiene que tomar sus decisiones individualmente, cada intendente decide qué quiere hacer y a veces la legitimación es diferente, con lo cual, por eso no se ha articulado una acción judicial en conjunto.

Yo dije desde el principio que siempre lo que eran los derechos de los tresarroyenses los iba a hacer valer en todas las circunstancias y desde todo punto de vista. Por eso, inmediatamente que se cumplió el plazo de promulgación de la ley, nosotros lo que hicimos fue presentar el amparo, que ya lo teníamos armado.

—¿Considerás que esta situación vuelve a poner en discusión el impacto de las decisiones nacionales sobre las economías del interior, como la de Tres Arroyos?

Yo creo que esto muestra, nuevamente, que las decisiones se toman en la Ciudad de Buenos Aires, en un despacho o en una banca de diputado o de senador. Seguramente ellos problemas con el frío extremo no tienen, de ninguna manera; están muy calentitos en sus oficinas y no piensan en la realidad de quienes vivimos en el interior, y específicamente en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Y eso pone en crisis esta cuestión, porque siempre nosotros creemos y queremos ser parte de la toma de decisiones y, lamentablemente, cada vez que se toman resoluciones como esta, sentimos que cada vez estamos más lejos, que no somos parte de las decisiones, que no se escucha al interior, que no se ponen en el lugar ni en la realidad del interior, y eso preocupa.

Por eso yo muchas veces, incluso fuera de lo que el Gobierno nacional lamentablemente está haciendo, digo que esto es algo reiterado, porque si lo vemos con las rutas, lo vemos con el transporte público, si lo vemos con un montón de temas, con el interior está pasando esto. Pero fuera de eso, a mí a veces me gustaría que también el discurso de nuestro espacio político tenga más en cuenta el interior.