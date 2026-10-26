Entrevista GLP. Mauro Moccero llamó a construir una alternativa amplia para 2027: “Hay muchos intendentes radicales que tienen los mismos problemas que nosotros”

En la segunda parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el jefe de Gabinete de Coronel Suárez planteó que los problemas compartidos por los municipios requieren consensos que superen las fronteras partidarias. Además, reclamó mayor participación del interior en las decisiones políticas y contrastó la presencia de la gestión bonaerense con la falta de obra pública nacional.
Videos - Entrevistas26 de octubre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Mauro Moccero, jefe de Gabinete de Coronel Suárez (BA)

—El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, pidió “democratizar la lapicera” para que los dirigentes del interior tengan mayor participación en las decisiones. ¿Qué lugar deberían ocupar en el armado político y electoral de 2027?

Estoy totalmente de acuerdo con lo que te dijo Mauro, porque nosotros acá tenemos a Ricardo, que es un intendente de hace muchos años, pero también tenemos a Néstor Álvarez, a Alejandro Acerbo, a José Ferreira; también tenemos en Benito Juárez, en Bahía Blanca, a muchos compañeros preparados para poder opinar y que nuestra voz sea tenida en cuenta.

Nosotros sí nos sentimos muy escuchados, lo tengo que decir, por los ministros del gobernador y por el gobernador, porque en nuestra experiencia no ha habido un gobierno provincial que venga tan seguido al interior de la provincia.

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Pero para nacionalizar esa escucha y esa presencia que han tenido, Gabriel Katopodis y Carlos Bianco, por ejemplo, son dos personas que asiduamente nos están acortando los 600 kilómetros que hay a La Plata y que nos atienden todo el tiempo el teléfono y sin distinguir color político. El otro día vinieron a Adolfo Alsina; también van a muchos gobiernos que no son de su palo.

Creo que los dirigentes del interior tienen que poner su voz y también hacerse escuchar, porque son los primeros receptores de los problemas diarios que sufren las comunidades.

—¿Hablaron con Ricardo Moccero sobre el escenario del próximo año y sobre quién podría encabezar la nueva etapa en el distrito? ¿Qué lugar te gustaría ocupar?

A mí me gustaría estar en el lugar que me toque estar. Creo que, como tenemos tantos problemas diarios, tantas cosas de que ocuparnos, hay poco tiempo para pensar en la política electoral y más teniendo en cuenta que falta un año.

Yo quizá antes ingenuamente me despertaba pensando que en algún momento el gobierno nacional iba a cambiar, porque ni siquiera con Mauricio Macri hubo obra pública cero, y ya estoy totalmente desesperanzado, así que mi única esperanza es que el pueblo cambie a aquellos que no le traen nada al interior del país.

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Así que me parece que lo que hay que hacer es laburar ahí, trabajar en consensos. Nadie tiene acá la pura verdad y lo que hay que hacer es también unirse con sectores también populares. Hay muchos intendentes radicales que tienen los mismos problemas que nosotros.

Me parece que también toda esa gente que está en la política de lleno y que no está hablando exclusivamente por los medios y a la que le toca tener problemas reales debe ser escuchada, y debemos formar una opción que exceda un sello partidario y que le dé a nuestra sociedad una esperanza y una expectativa de retomar un modelo de país agroindustrial, federal sobre todo y con posibilidades para todos.

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