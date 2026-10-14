Entrevista GLP. Moccero apuntó contra Nación: “¿Dónde están los 100 mil millones que no vuelven a Suárez?”

El intendente de Coronel Suárez cuestionó el destino de los fondos que recauda el Gobierno nacional en el distrito, denunció la falta de inversión en infraestructura, salud y educación, y defendió el acompañamiento de la Provincia. Además, exigió una reducción inmediata de las retenciones y advirtió que los productores no pueden esperar hasta el próximo año.
Videos - Entrevistas14 de octubre de 2026Mariana PortillaMariana Portilla

Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, profundizó sus cuestionamientos al Gobierno nacional por los recursos que se recaudan en el municipio y que, según aseguró, no regresan en obras ni servicios. El jefe comunal sostuvo que Nación obtiene 130 mil millones de pesos anuales por distintos conceptos tributarios, de los cuales solo una parte retorna a través de jubilaciones y pensiones.

Las declaraciones amplían los reclamos que había formulado durante la 107ª Exposición Rural, Industrial y Comercial de Coronel Suárez, donde exigió una reducción inmediata de las retenciones, cuestionó la falta de inversión en infraestructura vial y reclamó que los fondos generados por la actividad económica del distrito tengan una devolución concreta.

En ese marco, Moccero puso en duda los plazos anunciados por el Gobierno nacional para disminuir los derechos de exportación. “¿Por qué el año que viene y no ahora?”, planteó, al reclamar que la medida se aplique de manera inmediata para aliviar la situación del sector agropecuario.

El jefe comunal también vinculó el aumento del combustible con la falta de inversiones en rutas y volvió a poner sobre la mesa la distribución de los recursos nacionales. “Que vuelva el dinero que le corresponde a cada distrito para que podamos vivir mucho mejor”, expresó durante su intervención, en la que hizo hincapié en la necesidad de mejorar la infraestructura y los servicios.

En el plano local, destacó el trabajo conjunto con la Comisión Vial, la incorporación de maquinaria para el mantenimiento de los caminos rurales y el acompañamiento del Gobierno bonaerense en distintas áreas de la gestión. Además, convocó a superar las diferencias políticas con un mensaje dirigido a los distintos sectores: “Que estemos todos juntos agarrados de la mano y saquemos el país adelante. Porque nadie se salva solo”.

A partir de esos planteos, Moccero detalló ante este medio las cifras que, según sus estimaciones, reflejan las diferencias entre los aportes de Coronel Suárez a Nación y Provincia y los recursos que regresan al distrito. También cuestionó los recortes en salud, educación y obra pública, defendió las inversiones de la administración de Axel Kicillof y advirtió que la situación de los productores agropecuarios requiere respuestas inmediatas.

—Intendente, durante la Exposición Rural puso el foco en los recursos que genera Coronel Suárez y cuestionó cuánto dinero regresa al distrito. ¿Qué cifras maneja y qué es lo que está reclamando al Gobierno nacional?

La Nación recauda por todo concepto, por retenciones, por IVA, por Ganancias, por contribuciones, por aportes, por todo, 130 mil millones en el año. Solo se devuelve en pensiones y en jubilaciones un 30, 33% de eso.

Entonces, dónde están los otros 100 mil millones que no vuelven. No vuelven en obra pública, no vuelven en educación, no vuelven en salud porque cortaron el Plan Remediar, no se cumple con la ley de financiamiento universitario, no se cumple con lo que cobran en la boleta de combustible ni con el 9% para la reparación de rutas.

—Frente a ese escenario, usted defendió el acompañamiento de la Provincia. ¿Qué diferencias encuentra entre los recursos que se recaudan en Coronel Suárez y las inversiones que realiza el Gobierno bonaerense?

Justamente yo aproveché la Exposición Rural para decir que la Provincia invierte, recauda 26 mil millones en el año y lo devuelve con creces. Devuelve en obra pública que dejó el Gobierno nacional abandonada, en financiamiento educativo, en infraestructura escolar y, obviamente, en salud, porque lo que dejó de cumplir la Nación se cumple por una decisión política del gobernador.

—Otro de los reclamos que planteó en la Rural estuvo vinculado con las retenciones que paga el sector agropecuario. ¿Qué impacto tienen sobre Coronel Suárez y por qué considera que la reducción debería aplicarse ahora?

No pueden criticar a la Provincia por el impuesto inmobiliario cuando el robo de las retenciones en soja del 24% representan casi 42 mil millones que salen de Coronel Suárez. 

Es más, ahora los productores quieren empezar a reclamar y entonces el Gobierno nacional dice que el año que viene se lo va a ir bajando en cuotas. Entonces yo digo: ¿Eso es porque el año que viene hay elecciones? Que lo empiecen a bajar ahora, porque el problema de la agricultura es hoy, no el año que viene. Es una tomada de pelo.

¿Cree que Cristina Kirchner debería participar del armado electoral de 2027?

Si

No

Te puede interesar
Juan Eduardo Apolonio Suárez, secretario de Seguridad de Tres Arroyos.

Entrevista GLP. Tres Arroyos: Apolonio respaldó la ley penal juvenil, pero advirtió que “en nuestra región no tenemos instituciones que contengan a los menores”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas13 de octubre de 2026
En la segunda parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el secretario de Seguridad municipal cuestionó la falta de planificación para aplicar el nuevo régimen y explicó las sanciones a padres cuyos hijos provocan daños o son encontrados en estado de ebriedad en la vía pública.
Daniel Stadnik, intendente de Carlos Casares

Entrevista GLP. Stadnik no descartó la reelección en Carlos Casares, pero la condicionó al respaldo del partido y rechazó las decisiones tomadas “desde el escritorio”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas09 de octubre de 2026
En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente destacó el lugar que el gobernador Axel Kicillof les da a los jefes comunales y sostuvo que las postulaciones para 2027 deben surgir del respaldo de los vecinos y discutirse dentro del peronismo.
Mauro Moccero, jefe de Gabinete de Coronel Suárez (BA)

Entrevista GLP. Mauro Moccero apuntó contra Milei por el deterioro de rutas, salud y educación en Coronel Suárez: “Nos sentimos totalmente discriminados”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas08 de octubre de 2026
En la primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el jefe de Gabinete municipal advirtió sobre el impacto de las importaciones en el empleo y la caída de la coparticipación, mientras crece la demanda de asistencia. “Tenemos más funciones y son menos los recursos que nos llegan”, sostuvo.
Mauro Poletti, intendente de Ramallo (BA)

Entrevista GLP. “Ramallo no es el patio trasero de nadie”: Poletti defendió la tasa de tránsito pesado y explicó el conflicto con San Nicolás

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas07 de octubre de 2026
En la primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente sostuvo que el desvío de camiones hacia su distrito desde 2021 trasladó el desgaste vial a los accesos locales. Detalló el sistema automático de cobro y afirmó que las empresas pagan $25.000 por única vez al día.
Juan Eduardo Apolonio Suárez, secretario de Seguridad de Tres Arroyos.

Entrevista GLP. Tecnología, más patrullas y coordinación: Juan Apolonio explicó cómo Tres Arroyos bajó los robos con “tareas preventivas”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas02 de octubre de 2026
En la primera parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el secretario de Seguridad municipal analizó los últimos datos del Sistema Nacional de Información Criminal, que registraron una reducción de los hechos delictivos, y detalló la capacitación del personal, el mapa del delito actualizado minuto a minuto y el alcance de Ojos en Alerta, con más de 600 vecinos incorporados.
Lo más visto
Papa León XIV

León XIV fue operado con éxito y mantiene a Sudamérica en agenda: qué pasa con su visita a la Argentina

Mariana Portilla
Argentina13 de octubre de 2026
El Vaticano informó que la intervención para extirpar un nódulo pulmonar terminó según lo previsto. El Pontífice permanecerá internado alrededor de una semana y suspendió sus actividades hasta el 20 de octubre. Por ahora, sigue programada la gira del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú, con cuatro días de actividades en territorio argentino.
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL