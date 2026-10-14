Entrevista GLP. Moccero apuntó contra Nación: “¿Dónde están los 100 mil millones que no vuelven a Suárez?”

Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, profundizó sus cuestionamientos al Gobierno nacional por los recursos que se recaudan en el municipio y que, según aseguró, no regresan en obras ni servicios. El jefe comunal sostuvo que Nación obtiene 130 mil millones de pesos anuales por distintos conceptos tributarios, de los cuales solo una parte retorna a través de jubilaciones y pensiones.

Las declaraciones amplían los reclamos que había formulado durante la 107ª Exposición Rural, Industrial y Comercial de Coronel Suárez, donde exigió una reducción inmediata de las retenciones, cuestionó la falta de inversión en infraestructura vial y reclamó que los fondos generados por la actividad económica del distrito tengan una devolución concreta.

En ese marco, Moccero puso en duda los plazos anunciados por el Gobierno nacional para disminuir los derechos de exportación. “¿Por qué el año que viene y no ahora?”, planteó, al reclamar que la medida se aplique de manera inmediata para aliviar la situación del sector agropecuario.

El jefe comunal también vinculó el aumento del combustible con la falta de inversiones en rutas y volvió a poner sobre la mesa la distribución de los recursos nacionales. “Que vuelva el dinero que le corresponde a cada distrito para que podamos vivir mucho mejor”, expresó durante su intervención, en la que hizo hincapié en la necesidad de mejorar la infraestructura y los servicios.

En el plano local, destacó el trabajo conjunto con la Comisión Vial, la incorporación de maquinaria para el mantenimiento de los caminos rurales y el acompañamiento del Gobierno bonaerense en distintas áreas de la gestión. Además, convocó a superar las diferencias políticas con un mensaje dirigido a los distintos sectores: “Que estemos todos juntos agarrados de la mano y saquemos el país adelante. Porque nadie se salva solo”.

A partir de esos planteos, Moccero detalló ante este medio las cifras que, según sus estimaciones, reflejan las diferencias entre los aportes de Coronel Suárez a Nación y Provincia y los recursos que regresan al distrito. También cuestionó los recortes en salud, educación y obra pública, defendió las inversiones de la administración de Axel Kicillof y advirtió que la situación de los productores agropecuarios requiere respuestas inmediatas.

—Intendente, durante la Exposición Rural puso el foco en los recursos que genera Coronel Suárez y cuestionó cuánto dinero regresa al distrito. ¿Qué cifras maneja y qué es lo que está reclamando al Gobierno nacional?

La Nación recauda por todo concepto, por retenciones, por IVA, por Ganancias, por contribuciones, por aportes, por todo, 130 mil millones en el año. Solo se devuelve en pensiones y en jubilaciones un 30, 33% de eso.

Entonces, dónde están los otros 100 mil millones que no vuelven. No vuelven en obra pública, no vuelven en educación, no vuelven en salud porque cortaron el Plan Remediar, no se cumple con la ley de financiamiento universitario, no se cumple con lo que cobran en la boleta de combustible ni con el 9% para la reparación de rutas.

—Frente a ese escenario, usted defendió el acompañamiento de la Provincia. ¿Qué diferencias encuentra entre los recursos que se recaudan en Coronel Suárez y las inversiones que realiza el Gobierno bonaerense?

Justamente yo aproveché la Exposición Rural para decir que la Provincia invierte, recauda 26 mil millones en el año y lo devuelve con creces. Devuelve en obra pública que dejó el Gobierno nacional abandonada, en financiamiento educativo, en infraestructura escolar y, obviamente, en salud, porque lo que dejó de cumplir la Nación se cumple por una decisión política del gobernador.

—Otro de los reclamos que planteó en la Rural estuvo vinculado con las retenciones que paga el sector agropecuario. ¿Qué impacto tienen sobre Coronel Suárez y por qué considera que la reducción debería aplicarse ahora?

No pueden criticar a la Provincia por el impuesto inmobiliario cuando el robo de las retenciones en soja del 24% representan casi 42 mil millones que salen de Coronel Suárez.

Es más, ahora los productores quieren empezar a reclamar y entonces el Gobierno nacional dice que el año que viene se lo va a ir bajando en cuotas. Entonces yo digo: ¿Eso es porque el año que viene hay elecciones? Que lo empiecen a bajar ahora, porque el problema de la agricultura es hoy, no el año que viene. Es una tomada de pelo.