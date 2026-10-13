Moccero reclamó bajar las retenciones y devolver recursos a Coronel Suárez

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, reclamó una reducción inmediata de las retenciones y pidió que los recursos que genera el distrito regresen en obras, rutas, infraestructura y servicios. Lo hizo durante la 107ª Exposición Rural, Industrial y Comercial, donde vinculó las necesidades de la producción con la inversión pública.

“¿Por qué el año que viene y no ahora?”, planteó al referirse a la baja de retenciones anunciada por el Gobierno nacional. Con esa pregunta, el jefe comunal cuestionó los plazos de aplicación y sostuvo que la reducción debe concretarse de manera inmediata.

El reclamo también alcanzó al aumento del combustible y a la falta de inversión en rutas. Moccero señaló la importancia de la infraestructura vial para la actividad productiva y el desarrollo de Coronel Suárez, y pidió que el aporte económico del distrito tenga una devolución en mejoras concretas.

“Que vuelva el dinero que le corresponde a cada distrito para que podamos vivir mucho mejor”, expresó. Su planteo incluyó tanto las obras y los caminos como los servicios que requieren los vecinos.

Caminos rurales y trabajo con la Comisión Vial

En el plano local, el intendente destacó el trabajo junto a la Comisión Vial y la incorporación de maquinaria destinada a fortalecer los caminos rurales. También valoró el acompañamiento de la Provincia en distintas áreas de la gestión municipal.

El mantenimiento de la red rural formó parte de un mensaje centrado en las condiciones necesarias para sostener la producción. Moccero combinó el reclamo por recursos e inversión con un reconocimiento a las tareas que se llevan adelante en el distrito.

Al cerrar su intervención, convocó a trabajar por encima de las diferencias. “Que estemos todos juntos agarrados de la mano y saquemos el país adelante. Porque nadie se salva solo”, sostuvo.