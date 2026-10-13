Cañuelas reunió a más de 1.500 participantes en su Primer Congreso Pedagógico

Más de 1.500 personas participaron del Primer Congreso Pedagógico de Cañuelas, realizado el 8 y 9 de octubre bajo el lema “Territorio que educa”. La iniciativa municipal reunió a docentes, estudiantes, especialistas, equipos directivos y representantes de instituciones educativas para debatir sobre los cambios en la enseñanza y compartir experiencias de trabajo en las aulas.

Las actividades se distribuyeron entre el Teatro Cine Cañuelas, la Universidad de Morón, la Universidad UCES, la Sociedad Italiana y la Escuela Primaria N.º 1. La programación combinó conferencias, talleres y exposiciones sobre formación docente, inclusión, inteligencia artificial, salud mental y acompañamiento de las trayectorias escolares.

La intendenta Marisa Fassi encabezó la apertura en el Teatro Cine Cañuelas, donde defendió la educación pública y destacó el papel de los educadores frente a las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas.

Como informó GrupoLaProvincia.com, Fassi había participado de la apertura del encuentro y destacado el intercambio con más de diez referentes nacionales. La convocatoria concluyó con dos jornadas de formación y actividades simultáneas en las distintas sedes.

Inteligencia artificial, inclusión y salud mental en las aulas

Gabriel Brener abrió las conferencias con una exposición sobre autoridad pedagógica y rol docente. Su intervención propuso revisar las prácticas educativas a partir de las nuevas realidades que atraviesan las escuelas.

Durante la primera jornada, Nicolás Arata recorrió la evolución de la educación argentina desde la sanción de la Ley 1420. Sebastián Urquiza, director provincial de Educación Especial, participó de un espacio sobre inclusión, mientras que Myriam Southwell analizó la relación entre las transformaciones tecnológicas y los procesos de enseñanza, con especial atención a la inteligencia artificial generativa.

La segunda jornada comenzó con Silvina Gvirtz, quien abordó el recorrido desde las herramientas tradicionales de enseñanza hasta las posibilidades de la inteligencia artificial. La especialista planteó la importancia del conocimiento y la formación docente para incorporar estas tecnologías con una mirada crítica.

Laura Eunice Tantignone, referente de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, expuso sobre formación permanente y acompañamiento profesional. En la Sociedad Italiana, la conferencia de Pablo Melicchio sobre salud mental docente completó el cupo de 128 participantes previsto para la sala.

Los derechos de niños, niñas y adolescentes y el acompañamiento de las trayectorias escolares también tuvieron espacios de intercambio, con la participación de Simón Gómez, Mirta Etcheverry y otros especialistas. Graciela Favilli, por su parte, propuso revisar los criterios de evaluación de los aprendizajes y de las instituciones educativas.

Los proyectos escolares también tuvieron su espacio

La Escuela Primaria N.º 1 recibió una muestra de investigaciones, experiencias y producciones de estudiantes de distintos niveles y modalidades. Allí se expusieron trabajos presentados en la Feria Regional de Ciencias.

Entre ellos se destacó un proyecto de la Escuela Primaria N.º 9 que había recibido una mención especial en la instancia provincial de la Feria de Arte, Ciencia y Tecnología. La muestra permitió incorporar al congreso experiencias desarrolladas en las escuelas del distrito.

La organización articuló al Gobierno Municipal con la Jefatura Distrital de Educación, encabezada por Silvia Dickie; la Secretaría Municipal de Educación, a cargo de Cynthia Curti; el inspector de Nivel Cristian Ríos, docentes colaboradores e instituciones educativas.

Fassi ratificó el impulso a la Universidad de la Cuenca del Salado

Durante la apertura, Fassi también repasó las iniciativas municipales para ampliar el acceso a la educación superior. Según destacó, más de 2.000 personas se graduaron de carreras universitarias en Cañuelas a través de la articulación con universidades e instituciones educativas.

“Detrás de ese número hay más de 2.000 historias. Hay jóvenes que fueron los primeros universitarios de sus familias. Hay adultos que pudieron volver a estudiar”, señaló.

La intendenta reafirmó el objetivo de crear la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en Cañuelas. Recordó que el proyecto obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados de la Nación en dos oportunidades, aunque no completó su tratamiento en el Senado.

También destacó la incorporación de la Diplomatura Universitaria en Producción Ganadera y Utilización de Forrajes. La propuesta se impulsa junto al gobierno bonaerense de Axel Kicillof, mediante el programa Puentes y en articulación con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, para ampliar la formación vinculada con la actividad productiva regional.