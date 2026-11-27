El intendente de Rojas, Román Bouvier, anunció el inicio de gestiones para que el gas natural llegue al Barrio Evita, mediante un trabajo conjunto con Camuzzi. El jefe comunal también planteó la intención de ampliar el servicio a otros sectores del distrito.

Román Bouvier, intendente de Rojas (BA)

“Ya iniciamos las gestiones para la llegada del gas natural al Barrio Evita y pretendemos extenderlo a otros sectores del distrito”, expresó en una publicación compartida en redes sociales.

Bouvier destacó la articulación con la empresa como parte del trabajo necesario para avanzar en el proyecto. Según sostuvo, la iniciativa busca ampliar la infraestructura de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El anuncio corresponde a una etapa de gestiones para la llegada del servicio. La publicación no precisa una fecha de inicio de obra, el alcance del tendido ni la cantidad de hogares que podrían incorporarse a la red.

Además del Barrio Evita, el intendente manifestó su intención de extender la cobertura a otros puntos de Rojas, aunque no identificó cuáles serían los próximos sectores.