La intendenta de Quilmes en uso de licencia y diputada provincial, Mayra Mendoza, firmó un convenio de cooperación que permitirá financiar políticas de género, diversidad y erradicación de las violencias en el distrito. El proyecto será solventado íntegramente por el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia y contempla dos iniciativas: la puesta en marcha de un observatorio y la creación de un programa de formación laboral para mujeres víctimas de violencias.

La firma se produjo durante una agenda de intercambio técnico con Seine-Saint-Denis, un departamento de la periferia de París. Mendoza fue invitada a participar de las actividades a partir del trabajo desarrollado por el Municipio en estas áreas.

El acuerdo permitirá trasladar esa cooperación a iniciativas que se implementarán en Quilmes. La propuesta reúne el desarrollo del observatorio y la formación laboral como parte de las políticas locales destinadas a abordar las violencias.

“Esta invitación pone de manifiesto todo el trabajo que venimos desarrollando en Quilmes, en materia de internacionalización local y en el diseño e implementación de políticas locales con perspectiva de género”, sostuvo Mendoza.

Gestiones por las obras de los arroyos San Francisco y Las Piedras

La agenda institucional también incluye una reunión con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Allí, Mendoza presentará el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras y planteará la necesidad de acceder a crédito internacional para su ejecución.

Se trata de una gestión vinculada a una obra destinada a una zona donde vive un millón de habitantes. Este planteo ante la AFD constituye una instancia de búsqueda de recursos para el proyecto hídrico, cuyo financiamiento todavía debe gestionarse.

Entre las actividades previstas figuran encuentros con el presidente del Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel; su vicepresidenta, Pascale Labbé; y el alcalde de Bobigny, Abdel Sadi. El programa contempla además visitas técnicas para conocer políticas que desarrolla el gobierno local.

Durante su estadía, Mendoza expuso en el encuentro “Luchar contra las violencias, miradas feministas de aquí y de allá”, realizado en la Bolsa de Comercio de Bobigny. También fue oradora principal en la 22ª exposición “Mujeres del Mundo”, organizada en el marco del 25N en el cine público interregional de esa ciudad.

Una actividad junto a Mena por la campaña Cristina Libre

La visita incluye una agenda política. Para este viernes 27 de noviembre está prevista su participación junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, en una charla sobre la detención de Cristina Fernández de Kirchner y las denuncias de persecución judicial que sostienen los impulsores de la campaña internacional Cristina Libre.

El encuentro tendrá lugar en la Maison de l’Amérique Latine, en París. Durante la jornada también está programada una reunión con los diputados nacionales Sophia Chikirou y Rodrigo Arenas, de Francia Insumisa.

“Parte de nuestra lucha es seguir denunciando la proscripción e injusta detención de Cristina”, expresó Mendoza. La diputada vinculó ese reclamo con sus críticas al gobierno de Javier Milei y sostuvo que la expresidenta es perseguida por el sistema judicial.