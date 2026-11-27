Formulario FUTURO: qué cambios reclaman los contadores y cómo impactaría en los pequeños empleadores bonaerenses.

A las objeciones empresariales y políticas contra el formulario FUTURO se sumó un pedido formal de los contadores bonaerenses para modificar las condiciones de implementación del sistema. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires solicitó este jueves 26 de noviembre exceptuar a los empleadores con hasta cinco trabajadores y postergar la obligatoriedad de la declaración jurada mensual hasta contar con una versión simplificada.

La presentación fue remitida al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, mediante una carta firmada por la presidenta de la institución, Lucía Barcia, quien trasladó las inquietudes de los profesionales que tendrán a su cargo buena parte de las tareas necesarias para cumplir con la nueva exigencia.

El planteo introduce una discusión sobre las diferencias entre las estructuras administrativas de las grandes compañías y las de los pequeños comercios, emprendimientos y empresas que dependen de estudios contables externos para atender sus obligaciones laborales e impositivas.

Mientras tanto, el cronograma dispuesto por el gobierno de Axel Kicillof mantiene el inicio de la obligatoriedad para el período correspondiente a enero de 2027.

El pedido de los contadores: excepciones y una versión simplificada

La propuesta elevada al Ministerio de Trabajo contempla dos modificaciones concretas a la Resolución 260/2026:

Eximir del cumplimiento del formulario a los empleadores con una planta de hasta cinco trabajadores.

Postergar su implementación obligatoria hasta disponer de una versión simplificada y de las herramientas digitales necesarias para realizar las presentaciones.

El Consejo no estableció una fecha alternativa para el comienzo de la obligatoriedad. En cambio, condicionó ese paso a los resultados del trabajo conjunto con los funcionarios provinciales y a la resolución de las dificultades operativas identificadas por sus matriculados.

La preocupación de la entidad se concentra en la carga administrativa que implicará reunir, procesar y presentar mensualmente la documentación requerida. Los establecimientos de menor tamaño, que habitualmente carecen de personal dedicado a esas funciones, deberán recurrir a sus contadores para completar el procedimiento.

Barcia advirtió que la nueva obligación representará una “significativa carga administrativa mensual”, especialmente para los empleadores que no cuentan con recursos humanos propios para realizar las presentaciones.

La exención solicitada introduciría una diferenciación que actualmente no contempla la resolución provincial, cuyo alcance comprende a los empleadores independientemente de la cantidad de trabajadores que tengan.

Las dificultades operativas que buscan resolver los profesionales

El reclamo formal estuvo precedido por gestiones del Consejo ante las autoridades laborales bonaerenses. El 18 de noviembre, Barcia mantuvo una reunión con el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, Edgar Acuña, y el subsecretario de Inspección del Trabajo, Mariano Salomón.

Durante el encuentro se acordó conformar una mesa de trabajo y organizar jornadas informativas en las delegaciones de la institución profesional.

Entre los aspectos que generan inquietud se encuentran la utilización de la firma digital, el tamaño de los archivos PDF, las características de los recibos salariales y los mecanismos de acreditación bancaria y control de las jornadas laborales.

La declaración jurada requerirá documentación que no se limita a los datos utilizados habitualmente para liquidar los haberes. También deberán incorporarse comprobantes de pago y elementos vinculados con la organización del tiempo de trabajo.

Esto supone coordinar la obtención de información entre el empleador y el profesional encargado de realizar la presentación, una tarea que deberá repetirse todos los meses.

En su carta, Barcia reconoció la predisposición de los funcionarios que participaron de las reuniones y ratificó la voluntad de aportar soluciones técnicas para facilitar el cumplimiento de la normativa.

El reclamo empresarial por la duplicación de trámites

La presentación de los contadores incorpora su adhesión al pronunciamiento conjunto de cinco entidades representativas de la industria, el comercio y la actividad agropecuaria bonaerense.

Se trata de ADIBA, CARBAP, CEPBA, FEBA y UIPBA, organizaciones que solicitaron revisar las condiciones de implementación del formulario y establecer mecanismos de intercambio de información entre los organismos públicos.

Uno de sus principales cuestionamientos es que parte de los datos requeridos por la Provincia ya se encuentra disponible en los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mediante el Libro de Sueldos Digital y las declaraciones de seguridad social correspondientes al formulario 931.

La preocupación por el incremento de los costos administrativos también fue expresada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), que reclamaron reconsiderar los alcances de la medida.

Los cuestionamientos empresariales coincidieron con los planteos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y del presidente del bloque de senadores del PRO bonaerense, Pablo Petrecca.

El legislador provincial propuso suspender la obligatoriedad del formulario y establecer un sistema de cooperación con ARCA para aprovechar la información que ya poseen las dependencias nacionales.

El rechazo al formulario FUTURO llegó a los concejos deliberantes

La discusión también comenzó a trasladarse al ámbito municipal. El Concejo Deliberante de Coronel Rosales aprobó por mayoría una iniciativa que expresa su rechazo a la implementación obligatoria del formulario y solicita al Gobierno provincial revisar la resolución.

La propuesta fue presentada por los concejales del bloque Potencia, Carlos Gabbarini y Andrea Vogel, quienes advirtieron sobre las consecuencias administrativas de la medida para los comercios, las industrias y los productores locales.

El rechazo al formulario FUTURO llegó a los concejos deliberantes.

Los ediles plantearon que las nuevas exigencias afectan especialmente a las pymes, debido a sus menores recursos para afrontar procedimientos documentales adicionales.

También solicitaron evaluar mecanismos de coordinación con los organismos nacionales para evitar la presentación reiterada de información. El pronunciamiento municipal se suma así a los pedidos formulados desde distintos sectores productivos y profesionales de la Provincia.

Por qué la Provincia defiende los nuevos controles laborales

El Ministerio de Trabajo fundamentó la creación del formulario FUTURO en las facultades provinciales de fiscalización laboral y en los cambios introducidos por la Ley de Modernización Laboral 27.802.

La legislación nacional modificó el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que la registración de los trabajadores ante ARCA resulta suficiente, sin requisitos adicionales de registración exigidos por otras autoridades.

Desde la administración bonaerense sostienen que esa modificación no elimina sus competencias constitucionales para controlar las condiciones de trabajo.

Según la cartera conducida por Correa, la nueva herramienta permitirá identificar pagos salariales incompletos o fuera de término, subdeclaraciones de haberes e incumplimientos de los descansos obligatorios, además de mejorar la planificación de las inspecciones laborales.

Qué deberán presentar los empleadores y desde cuándo

El Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos alcanzará a los empleadores con domicilio legal o fiscal, establecimientos o trabajadores en territorio bonaerense.

La declaración jurada se realizará a través del Sistema de Trabajo Digital Bonaerense (SITRADIB) e incluirá información sobre salarios, modalidades de control horario, recibos de haberes y comprobantes bancarios. Cuando corresponda, también deberán adjuntarse acuerdos sobre horas extraordinarias, bancos de horas y descansos compensatorios.

El trámite será gratuito y deberá completarse hasta el último día hábil del mes siguiente al período informado. Los incumplimientos podrán derivar en sanciones.

La resolución contempla una etapa voluntaria para diciembre de 2026 y el comienzo de la obligatoriedad en enero de 2027, con el primer vencimiento en febrero.

Por el momento, el cronograma continúa vigente y el pedido de exención para los pequeños empleadores, junto con la postergación solicitada por los contadores, permanece sujeto a una decisión del Ministerio de Trabajo bonaerense.